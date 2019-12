Porcelāns pārsteidzošās figūrās

Pārsteidz. Māksliniece Arta Baltā aizraujas ar formu veidošanu, ar estētiku, kas acīm tik baudāma. Foto: Indars Krieviņš Māksliniece Arta Baltā aizraujas ar formu veidošanu, ar estētiku, kas acīm tik baudāma.

Formās tik dažāds, izteiksmīgs un trausls. Tā var teikt par dabas radīto mākslu – sniegpārslām un kupenām.

Ar tādu pašu spozmi, trauslumu un izteiksmīgumu var raksturot mākslas darbus no porcelāna. Šoziem Cēsu Izstāžu namā viesojas keramikas māksliniece Arta Baltā. Viņas darbi – lielformāta porcelāna skulptūras un arī trauki -, funkcionāli lietojami, veidoti tik smalki, tehniski virtuozi, ka priekšmeti ir apbrīnas vērti.

Izstādei dotais nosaukums “EsMe” raksturo mākslinieci. Iedvesma, ieceres un izjūtas transformējas un materializējas keramiķes veidotajos objektos un priekšmetos. Skatītāji, ejot no viena mākslas darba pie otra, emocijas pauž arī skaļi. Tā ir dabiska atsaukšanās Artas Baltās radītajām ēteriskajām, trauslajām, pārsteidzošajām figūrām.

Mākslinieces komentārs: “Mani darbi vienmēr ir kā aktu­alitāte no manas ikdienas, no kāda laika posma vai tikai brīža untuma neatkarīgi no tēmas, kas tiek risināta. Dizains un funkci­onalitāte estētisku formu meklējumos ir kritēriji, kas mani vienmēr motivējuši radīt. Var pat teikt, esmu neglābjama estēte, ikreiz savās ikdienas gaitās meklēju acīm un taustei baudāmo. Savu lomu mājās – sieviete, māte, darbā skolotāja – nav iespējams nošķirt no iekšējās alkas just, just caur tausti.”