Populāra kļūst pilsētas apskate ar stāvdrāzi

Grib sevi pierādīt. Māris Millers atzīst, ka viņu saista uzņēmējdarbības izaicinājumi. Foto: no albuma Māris Millers atzīst, ka viņu saista uzņēmējdarbības izaicinājumi.

Cēsnieks Māris Millers ir autosporta cienītājs, patlaban nodarbojas ar minirallija Cēsis – Rauna organizēšanu un cer, ka apstākļi ļaus tam jūlija sākumā arī notikt. “Autosportā saista adrenalīns. Sākumā braucu pats, bet tagad organizēju. To sāku darīt, jo nebija tāda seriāla, kas man pašam patiktu,” pauž Māris.

Šobrīd jaunietis ir izaicinājis sevi uzņēmējdarbības nozarē, kopš aprīļa sākuma ikvienam interesentam piedāvā uzkāpt uz elektriskā skrejriteņa, lai dotos dabā un lieliski pavadītu laiku.

Māris “Druvas” lasītājiem atklāj, kas viņu mudinājis uzsākt uzņēmējdarbību: “Pagājušajā gadā biju ciemos pie drauga Kuldīgā, kur paziņa izīrē elektriskos skrejriteņus. Vakarā pirms saul­rieta apskatījām pilsētas skaistākās vietas. Bija forši, ka paduses nesasvīda (smejas). Tajā pašā vakarā saliku “visu uz papīra” un sapratu, ka arī Cēsīs varētu ko tādu piedāvāt. Skrejriteņus jeb – kā ir latviskots to nosaukums – stāvdrāži (smaida) – iegādājos jau rudenī, bet tikai nesen sāku tos piedāvāt sabiedrībai.”

Jaunieša sākotnējais plāns bija piedāvāt skrejriteņus kafejnīcām, kas varētu būt starpnieki, tā pakalpojums cilvēkiem būtu pieejamāks, bet pašreizējā situācija liek darīt un domāt citādi. “Tagad valstī attīstās lokālais tūrisms, šis ir lielisks piedāvājums ģimenēm vai draugiem, lai apskatītu pilsētu. Elektriskais skrejritenis ir viegli salokāms un ieliekams automašīnas bagāžas nodalījumā, tādējādi var doties apskatīt kādu citu vietu, ne tikai Cēsis,” atklāj Māris.

Uz jautājumu, vai Mārim ir kādas zināšanas, lai uzsāktu uzņēmējdarbību, jaunietis atbild: “Pasākumu organizēšana ir devusi labas pamatzināšanas. Šī ir manis paša iniciatīva un izaicinājums, jo jau no bērnības saista uzņēmējdarbība. Esmu agrāk tirgojis divriteņu detaļas. Kas mani tajā saista? Kaut kas tur ir! Varbūt tas risks interesē, kā arī mērķis – pierādīt kaut ko sev un tuviniekiem. Man arī nav bijusi vēlme strādāt kāda cita pakļautībā. Es esmu cilvēks, kurš vēlas mēģināt, attīstīt un pilnveidot sevi. Šobrīd es attīstītu savas mārketinga un reklāmas pārdošanas prasmes. Es testēju, skatos un analizēju. Šajā procesā man patīk tas, ka varu satikt nepazīstamus cilvēkus un gūt kādu atziņu no viņiem.”

Īrei pašreiz tiek piedāvāti trīs elektriskie Xiaomi M365 skrejriteņi. Jautāts, kādi ir nosacījumi, lai varētu tos izīrēt, Māris atbild: “Tie paredzēti individuālai lietošanai no 14 gadu vecuma. Jābūt līdzsvara iemaņām, bet, ja cilvēks kaut reizi dzīvē ir braucis ar velosipēdu, problēmu noteikti nebūs. Ja ārā vēss, rokās ieteicams vilkt cimdus. Ķivere, braucot ar skrejriteni, nav obligāta prasība.”

Braukšana ar elektrisko skrejriteni ir vienkārša. Tam ir ieslēgšanas poga, zvaniņš, lai brīdinātu gājējus par tuvošanos, gāzes slēdzis un aizmugurējās disku bremzes. Ar to var braukt arī diennakts tumšajā laikā, tam ir priekšējais lukturis, bet aizmugurē – sarkanas gaismas bremžu signāls brīdinās apkārtējos par ātruma samazināšanu. “Apmācība ir gaužām vienkārša: uzkāp uz skrejriteņa, ar vienu kāju divas reizes atsperies pret zemi un spied gāzi. Ar to var viegli manevrēt un izvairīties no dažādiem objektiem,” stāsta jaunietis. “Elektriskā skrejriteņa maksimālais ātrums ir 25km/h, ar to var braukt pa gājēju vai velosipēdistu ceļu. Ražotāja norādītā maksimālā distance, ko var veikt pēc pilnas tā uzlādes, ir 30 km. Daudz kas atkarīgs arī no vēja pretestības, aukstuma un citiem faktoriem. Ideālā gaisa temperatūra braukšanai ir +200C, kad var ķert saules iedegumu un apskatīt apkārtni. Ieteicams braukt pa bruģa vai asfalta segumu. Var braukt arī pa grants seguma ceļu, bet ir jāizvairās no asākiem akmeņiem, jo pastāv iespēja pārdurt riepas. Lietū un mitrā laikā nav ieteicams braukt. Uzlādei no tukšas baterijas līdz pilnai nepieciešamas piecas stundas.”

Māris ir arī izstrādājis maršrutus, kurus iesaka saviem klientiem. “Aptuveni stundu garš izbrauciens ir Cēsis – Priekuļi – Cēsis pa labu veloceliņu. Tur gan mazāk ir dabas ainavu, bet braucot var baudīt skaistu vakara saulrietu. Otrs piedāvātais maršruts ir no Cēsu centra līdz Ozolkalnam un atpakaļ. Ozolkalnā ir piemērotas vietas, lai sarīkotu pikniku. Gardo maltīti līdzi ņemšanai var pasūtīt no kādas vietējās kafejnīcas,” pauž jaunietis. Papildinot sacīto, Māris bilst: “Pagaidām feisbukā papildinu lapu Elektris­kie skrejriteņi Cēsīs ar lasītājiem interesantu saturu, mēģināšu veidot blogus, kur pats izbraukšu dažādus maršrutus un piedāvāšu savu redzējumu un ieteikumus citiem.”

Elektriskie skrejriteņi kļūst arvien populārāks pārvietošanās līdzeklis sabiedrībā. Māris braucējiem novēl: “Veiksmi, un galvenais, lai ir lieliski laikapstākļi un puķu podi negāžas uz galvas!”