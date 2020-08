Policistiem jaunas formas

Jaunie formastērpi patīk. Valsts policijas kārtībnieki Kārlis Liepiņš (no kreisās) un Raivis Vēzis jaunajās formās pie jaunā dizaina automašīnas. Foto: Marta Martinsone-Kaša Valsts policijas kārtībnieki Kārlis Liepiņš (no kreisās) un Raivis Vēzis jaunajās formās pie jaunā dizaina automašīnas.

Aizvadītajā sestdienā Latvijas iedzīvotāji pirmo reizi varēja sastapt Valsts policijas darbiniekus jaunajos formas tērpos. Tie ir nedaudz gaišākā, izteiksmīgāk zilā tonī.

Formā iekļautās apģērbu daļas ir daudzveidīgāk kombinējamas atbilstoši laikapstākļiem, kā arī izgatavotas no mūsdienīgākiem materiāliem. Tā kā formastērpu nomaiņa visā valstī plānota pakāpeniska un līdz pat 2024.gadam, tad tuvāko pāris gadu laikā sabiedrībai likumsargi būs redzami gan jaunajos, gan vecajos, jau pierastos formastērpos.

VP Vidzemes reģiona pārvaldes (VRP) Cēsu iecirkņa priekšnieks Aldis Pāže “Druvai” pastāstīja, ka pēdējo reizi formas mainītas pirms gandrīz 20 gadiem. Kā vienu no lielākajiem ieguvumiem iecirkņa priekšnieks uzsver jauno tērpu praktiskumu. Līdz ar moderno nanotehnoloģiju tekstila izmantošanu pat ziemas jakas ir krietni plānākas, kas ir neatsverama ērtība policista ikdienas darbā. Tagadējās ziemas jakas ir visnotaļ pufīgas, aizņem lieku vietu, pat mašīnā sēžot, kā arī policista tēlu dara vecmodīgāku. Jaunā forma ne vien izskatās mūsdienīgāka, bet arī rada cienīgāku priekšstatu, uzskata iecirkņa priekšnieks. Jau­nums būs arī termoveļa ziemai un estētiski lietusmēteļi. Katrā VP dienestā formas komplektācija gan būšot nedaudz atšķirīga, ņemot vērā katras struktūras darbinieku ikdienā darāmos darbus – vai vairāk darbs ar dokumentiem telpās, vai dežūras izbraukumos. A.Pāže atzīst, ka jauno formas tērpu praktiskie risinājumi rada ļoti pozitīvu iespaidu. “To, kā tās nēsāsies, protams, rādīs tikai un vienīgi laiks,” par apģērba izturību iecirkņa priekšnieks pagaidām ir prognozēs atturīgs, taču apliecina, ka gan pašam, gan formas jau saņēmušajiem darbiniekiem iespaids ir ļoti labs, turklāt īpaši apmierināti ir gados jaunākie darbinieki. Pirmajās dienās īpaši novērtēta tieši jauno apavu kvalitāte – esot gan ērti, gan viegli. A.Pāže pauž pārliecību – jebkuras izmaiņas un uzlabojumi paaugstina policistu pašapziņu. Šajā ziņā jāpiebilst, ka Cēsu iecirknim pēdējais gads ir bijis īpaši motivējošs: pērn­vasar policijas ēka līdz ar siltināšanas darbiem ieguva jaunu vizuālo identitāti, vēlāk saņemts pirmais auto ar jaunā stila trafarējumu, un nu arī iziets ielās jaunajās formās. “Druva” pārliecinājās, ka nupat arī iecirkņa stāvlaukumam uzlikts ilgi gaidītais asfalta klājums.

Visi iecirkņa darbinieki ar formām tiks apgādāti pamazām, sākot ar tiem, kuri izbrauc uz notikumiem un īsteno satiksmes uzraudzību.

“Druva” pie iecirkņa sastapa divus no aptuveni 20, kuri pirmie uzvilka jaunās formas un – gribot negribot – arī nonākuši uzmanības centrā. Kamēr vien iedzīvotāji nebūs apraduši ar policistu jauno izskatu, viņi tiks vairāk ievēroti. VP VRP Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas jaunākais inspektors Kārlis Liepiņš un viņa kolēģis Raivis Vēzis akcentē formu dizaina mūsdienīgumu un, protams, ērtumu. K.Liepiņš vērš uzmanību, ka jūtas arī drošāk, jo bez speciālās vestes, arī biksēs iestrādāti atstarojošie elementi.. Viņam gan nav bijuši kādi konkrēti iebildumi pret veco formu, tomēr par jauno ir prieks. Poli­cists izceļ formas daudzveidīgās transformācijas iespējas:komplekta detaļas var kombinēt, ik reizi pielāgojot to konkrētā brīža apstākļiem un uzdevumam. Ne­parastāks jauninājums ir līdzšinējo uzpleču – zīmju atrašanās formas priekšpusē. Pie tā jāpierod, taču policisti noraida bažas, ka uz lipekļiem krūšu augstumā stiprinātā zīme varētu ilgstoši nenoturēties. R.Vēzis pastāstīja, ka, nēsājot veco formu, nereti tieši uzšuves uz pleciem aizķērušās aiz virsjakām. R.Vēzis par jauno apģērbu teic: “Šajās drēbēs ir tāda sajūta kā tiešām savās – nekas netraucē, nav neērti. Šūts pēc mēriem.” R.Vēzis arī pauž gandarījumu, ka ir viens no pirmajiem, kurš ikdienā nēsās jauno formastērpu.