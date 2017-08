Policijai brīvdienās Vidzemē darba nav trūcis

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, no 18.līdz 21.augustam, saņemta informācija par 264 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 43 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 95 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 41 nodarījumi pret īpašumu, kā arī 24 ceļu satiksmes negadījumi. Septiņos no negadījumiem saņemta informācija par 10 cietušajiem. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies 24 vadītāji. Noformēti 323 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 134 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

18.augustā saņemta informācija, ka pulksten 22:25 Kocēnu novadā, Kocēnu pagastā, pa privātmāju pagalmu staigā nenoskaidrota persona, durot mašīnas riepās. Izbraucot policijas norīkojumam, noskaidrojās, ka automašīnai “Mercedes-Benz” pārdurtas kreisās puses riepas. Zaudējumus un notikušā apstākļus policija noskaidro.

18.augustā pulksten 6:55 Limbažu novadā, Skultes pagastā, autoceļa Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) 42. kilometrā, notika automašīnas “BMW”, kuru vadīja 1970.gadā dzimis vīrietis, un automašīnas “BMW 530”, kuru vadīja 1994.gadā dzimis vīrietis, sadursme. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas “BMW” pasažiere, 1972.gadā dzimusi sieviete, kura nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

18.augustā pulksten 12:05 Madonas novadā, Barkavas pagastā, 1983.gadā dzimis vīrietis, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā, pie sevis uzglabāja gāzes pistoli. Nedaudz vēlāk vīrietis nepakļāvās policijas darbinieku likumīgai prasībai doties uz dienesta transportlīdzekli un arī atteicās uzrādīt personīgās mantas. Noskaidrojās, ka vīrietis bija 3,36 promiļu riebumā, līdz ar to policija noskaidro notikušā apstākļus.

Savukārt 19.augustā pulksten 10:30 Valmierā, garāžu kooperatīvā, nozagta 1948.gadā dzimušam vīrietim piederoša automašīna “Volkswagen Passat”, kura nebija braucamā stāvoklī. Aptuveni 20 metrus automašīna bijusi vilka, pēc kā to izdevies uzlādēt un aizvest. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

19.augustā pulksten 20:34 Valmierā, pa Stacijas ielu, 1979.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Volkswagen Multivan” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,69 promiles. Noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

19.augustā pulksten 11:50 Burtnieku novadā, Rencēnu pagastā, autoceļa Valmiera – Rūjiena – Igaunijas robeža (Unguriņi) 17. kilometrā, 1957.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Volkswagen Golf”, uzbrauca uz ceļa braucamās daļas izskrējušam meža dzīvniekam – alnim. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas pasažiere, 1963.gadā dzimusi sieviete, kura nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

20.augustā pulksten 3:20 Naukšēnu novadā, Naukšēnu pagastā, Naukšēnos, 1997.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Volkswagen Passat”, pie nenoskaidrotiem apstākļiem, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca kokā. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas pasažieri – 1987.gadā dzimis vīrietis un 1983.gadā dzimis vīrietis – , kuri nogādāti tuvākajā ārstniecības iestādē. Vēlāk noskaidrojies, ka vīrieši braukuši ar zagtu automašīnu, jo tās pašas dienas pulksten 5:49 saņemta informācija, ka Naukšēnu novadā, Ķoņu pagastā, atlaužot garāžu, nozagta automašīna “Volkswagen Passat”. Pastāv aizdomas, ka visas trīs iesaistītās personas bijušas alkoholisko dzērienu iespaidā. Šobrīd policija noskaidro notikušā apstākļus.

20.augustā saņemta informācija, ka laikā no 19.augusta pulksten 23 līdz 20.augusta pulksten 8 Cēsīs, sabojājot istabas logu (izurbjot plastmasas logu), iekļūts mājoklī un nozagtas dažādas mantas. Zādzība notikusi kamēr saimnieki gulējuši mājokļa otrajā stāvā. Zaudējumus un notikušā apstākļus policija noskaidro.

20.augustā pulksten 10:40 Madonas novadā, Kalsnavas pagastā, autoceļa Pļaviņas (Gostiņi) – Madona – Gulbene 22. kilometrā, 1966.gadā dzimis Lietuvas pilsonis, vadot automašīnu “BMW X3”, pārsniedza atļauto braukšanas ātrumu, traucoties ar 119 km/h, kur atļautais braukšanas ātrums bija 90 km/h. Lai netiktu noformēts administratīvā pārkāpuma protokols, vīrietis mēģinājis dot kuli 50 eiro apmērā. Uzsākts kriminālprocess, kā arī aizturēts automašīnas vadītājs.

20.augustā, pulksten 16 Beverīnas novadā, Kauguru pagastā, mājas pagalmā, 1975.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Volvo” atpakaļgaitā, netika galā ar transportlīdzekļa vadību un iebrauca krūmos. Ceļu satiksmes negadījumā cieta vadītājs, kurš nogādāts tuvākajā ārstniecības iestādē. Izrādījās, ka vīrietis automašīnu vadīja, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā, jo konstatētais reibums sasniedza 0,69 promiles. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

20.augustā pulksten 16:27 Gulbenes novadā, Jaungulbenes pagastā, 1953.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Nissan”, nobrauca no ceļa braucamās daļas, bojājot sētu, un no negadījuma vietas aizbrauca, par to neziņojot likuma noteiktajā kārtībā. Izrādījās, ka ceļu satiksmes negadījumā cieta 2006.gadā dzimusi meitenīte, kura spēlējusies aiz sabojātās sētas. Meitene nogādāta tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.