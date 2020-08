Policija uzsākusi lietvedību par BMW autovadītāju agresīvo braukšanu Cēsu pusē

Reaģējot uz sociālajās vietnēs publicēto video ierakstu, kurā redzama bīstama autovadītāja uzvedība uz autoceļa Cēsu iecirkņa apkalpojamā teritorijā, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirknī ir uzsākts administratīvais process un tiek skaidroti notikušā apstākļi. Policija atgādina, ka nepārdomāti un pārgalvīgi manevri var novest pie smagām vai pat letālām sekām.

Vērojot to, kas notiek ceļu satiksmē, policija ir konstatējusi, ka ir autovadītāji, kuri ikdienas uz autoceļiem veic vairākas darbības, kuras nav pieļaujamas ceļu satiksmē. Autobraucēji kļūst nekaunīgāki – apzināti veic agresīvas darbības un manevrus, tos filmē un ievieto sociālo tīklu vietnēs un, lai izvairītos no atbildības, no automašīnām noņem valsts reģistrācijas numura zīmes. Policija atgādina, ka agresīva braukšana ir apzināta sānslīdes radīšana uz ielām, stāvlaukumos un pagalmos, apzināta strauja bremzēšana, kas rada ceļu satiksmei bīstamu situāciju. Visbiežāk adrenalīnu, braucot pa pilsētas ielām sānslīdē jeb “driftojot”, cenšas noķert jaunieši ar nelielu braukšanas pieredzi.

Reaģējot uz sociālajās vietnēs publicēto video ierakstu, kurā redzama bīstama un pārgalvīga autovadītāja uzvedība uz kāda autoceļa, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirknī ir uzsākts administratīvais process. Šobrīd Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Cēsu iecirkņa amatpersonas skaidro visus notikušā apstākļus. Policija atgādina par agresīvu braukšanu transportlīdzekļa vadītājam ir paredzēts naudas sods.

Nepamatots risks, autovadītāju prasmju pārvērtēšana, nepārdomāti un pārgalvīgi manevri un ātrums – tie ir iemesli, kas var novest pie smagām vai pat letālām sekām. Valsts policija nosoda šādu rīcību un aicina neapdraudēt sevi, savus līdzbraucējus un citus satiksmes dalībniekus. Tāpat atkārtoti atgādinām, ka par agresīvas braukšanas upuri reti kļūst tikai viens cilvēks un, nevērīgi izturoties pret ceļu satiksmes drošības noteikumiem, ir iespējamas traģiskas sekas.