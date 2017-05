Podi par nodokļu maksātāju naudu

Kārtējais. Nedēļas nogalē kārtējo reizi sasists dekoratīvais puķupods Līvu laukumā. Foto: Marta Martinsone - Kaša Nedēļas nogalē kārtējo reizi sasists dekoratīvais puķupods Līvu laukumā.

Šajā gadā Cēsīs no neuzmanīgiem autovadītājiem vai vandaļiem cietuši jau četri lielie dekoratīvie keramikas podi. “Druva” pamanīja, ka nedēļas nogalē viens no podiem tika sasists Līvu laukumā. Novada pašvaldības Ko­­munālajā nodaļā pastāstīja, ka naktī uz pirmdienu līdzīgs liktenis piemeklējis vienu podu pie lielveikala “Globuss”. Komunā­lās nodaļas vadītājs Vladimirs Ka­landārovs stāsta, ka pašvaldības policijai iesniegums jau uzrakstīts, top arī iesniegums Valsts policijai: “Viens pods izmaksā ap­tuveni 120 eiro, līdz šim tikai par vienu izdevies piedzīt maksu caur OCTA, jo autovadītājs atzinās, ka bijis vainīgs nodarījumā. Par šī gada nodarījumiem joprojām nav informācijas, vai izdevies noskaidrot vainīgo.”

Pašvaldībā skaidro, ka podi tiks atjaunoti, visticamāk, tas notiks par budžeta, tātad par nodokļu maksātāju naudu. Vispirms tiks sa­gaidīta atbilde no policijas, tad saplēstos podus norakstīs un iegādās jaunus.

Šī ir viela pārdomām ikvienam. Vai labāk, ja nebūtu šādu dekoratīvo elementu? Nebūtu arī skaisti, ja tie būtu no kāda muļķudroša materiāla, jo zustu estētiskais izskats. Acīmredzot sabiedrībai vēl jāizaug, lai mēs prastu to novērtēt, bet jāatzīst, ka laikam jau no šādiem nedarbiem nav pasargāta neviena pilsētā ne Latvijā, ne citviet.