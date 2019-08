Pļavu golfs arī Vaivē

Pirmais sitiens. Pļavu golfa laukumu Vaives pagasta “Āriņos” ar simbolisko pirmo sitienu atklāj tā izveidošanas iniciators Arnis Melbārdis. Foto: Jānis Gabrāns Pļavu golfa laukumu Vaives pagasta “Āriņos” ar simbolisko pirmo sitienu atklāj tā izveidošanas iniciators Arnis Melbārdis.

Latvijas pļavu golfa laukumu kartē izdarīts jauns ieraksts – Cēsu novada Vaives pagasta “Āriņos” izveidots sešu bedrīšu pļavu golfa laukums.

Aizvadītajā sestdienā tur pulcējās šī sporta veida entuziasti no tuvākas un tālākas apkaimes, lai pirmie izmēģinātu jauno laukumu. Viens no laukuma izveides galvenajiem iniciatoriem ir Arnis Melbārdis, Cēsu golfa kluba biedrs. Viņš stāsta, ka klubs darbojas jau četrus gadus un šis ir kārtējais solis kluba attīstībā: “Kad sākām sadarbību, pirmā teritorija bija vecajā dārzniecībā, ko mums laipni atvēlēja “Kliģeni”. Tad izveidojām treniņu laukumu pie Pils parka, lai būtu tuvāk cilvēkiem, un redzam, ka interese ir. To apliecina arī Siguldas un Valmieras golfa laukumu pārstāvji, kuri stāsta, ka cēsnieki brauc pie viņiem spēlēt. Bija vajadzīgs nākamais solis attīstībā, vieta, kur spēlēt pašiem un uzņemt viesus, un, saliekot visu kopā, radās ideja par laukuma izveidi Vaives pagastā, manu vecāku īpašumā. Jo pļava ir, kas tāpat ir jāpļauj, bet var to arī iekopt, veidojot par golfa laukumu. Manuprāt, tagad ieguvums ir visiem, vecākiem ir sakopta teritorija, golfa spēlētājiem ir, kur spēlēt, un ceru, ka ieguvums būs arī Cēsīm, jo tas ļaus piesaistīt tūristus.”

Kopā ar brāli strādāts kopš pavasara, lai noskatītā pļava taptu par golfa laukumu. Pļavu golfs izteikti ir Latvijas sporta veids, par tā dibinātāju pirms 20 gadiem tiek uzskatīts Latvijas Olimpiskās kustības bijušais prezidents Vilnis Baltiņš. Pļavu golfs ir klasiskā golfa paveids, kas atšķiras ar mazāk nopļautu spēles laukumu un dažām atkāpēm no spēles pamatnoteikumiem. Pļavu golfa laukumi šobrīd netiek sertificēti, un spēle uz tā ir vairāk uzskatāma par brīvā laika pavadīšanas veidu. “Āriņos” izveidotais ir septītais pļavu golfa laukums Latvijā, Vidzemē tādi ir Madonā, Gul­benē, Siguldā, Valmierā.

Atklāšanas brīdī Jurģis Ābele, kurš bija Latvijas Pļavu golfa asociācijas izveidotājs un pirmais vadītājs, atgādināja, ka pļavu golfā izauguši daudzi izcili sportisti: “Divas labākās Latvijas golferes, kuras spēlē pasaules līmenī, Kristiāna Puisīte un Laura Jansone sākušas savu karjeru tieši pļavu golfā, braucot līdzi vecākiem. Šis ir sporta veids, kurā var piedalīties visa ģimene, tas ir ļoti socializējošs. To var spēlēt visdažādākā vecuma cilvēki. No pļavu golfa nākuši vairāki Latvijas čempioni golfā, piemēram, Raivis Kalniņš no Limbažiem. Toreiz daudzi Rīgas golferi bija pārsteigti, ka puisis, kurš spēlē laukos, uzvar Latvijas čempionātā un ir sezonas līderis. Pateicoties paša izstrādātajai treniņu metodikai, viņš trīs gadu laikā no pļavu golfa spēlētāja kļuva par Latvijas čempionu golfā.”

Tagadējais Latvijas Pļavu golfa asociācijas vadītājs Kristaps Matisons uzsvēra, ka pļavu golfs nav tikai sports, bet ir kopā sanākšana: “Tas ir pasākums, kurā sanākam, sacenšamies, parunājamies. Pļavu golfa laukums ir vieta, kur ikviens var iepazīt golfu, iemācīties šo spēli, lai pēc tam, ja ir vēlme, turpinātu savu izaugsmi klasiskajā golfā.”

Atklāšanas sacensībās klāt bija arī citu pļavas golfa klubu pārstāvji. Aldis Strads, kurš vada golfa klubu “Siltie” Gulbenes pusē, atzinīgi novērtēja jauna laukuma atvēršanu: “Katrā laukumā ir vietējie spēlētāji, kuri citur nebrauc, bet, ja gribi uzlabot spēles kvalitāti, jābrauc citur. Tāpēc apsveicam katra jauna laukuma atvēršanu un vēlam īpašniekiem izturību, jo laukumu uzreiz nevar uztaisīt perfektu, bet, katru gadu cītīgi strādājot, rezultāts būs. Atbraukt uz jaunu laukumu ir piedzīvojums katram golferim. Viens otru par konkurentiem neuzskatām. Protams, ja vienā pilsētā ir divi laukumi, tad esam konkurenti, bet laukums Cēsīs maizīti citiem nost neņem, un mēs viņiem padomus neliegsim.”

Viņš arī uzsver, ka pļavu golfa spēlētāji ir kā liela ģimene, kurā cits citu pazīst, jo pulks, no kura piedalās Latvijas turnīros, nav pārāk liels. Tiesa, šogad jūtams aktivitātes pieaugums. Ja pērn turnīros bija aptuveni 20 dalībnieku, šogad jau 30 un vairāk.

“Spēlējot golfu, var lieliski atslēgties no ikdienas rūpēm, jo domas par darbu paliek ārpus laukuma un šīs dažas stundas ir lieliska atpūta,” saka A. Strads.

Golfa laukums oficiāli tika atklāts ar pirmajiem sitieniem, ko veica gan A. Melbārdis, gan citu klubu pārstāvji. Pēc tam sākās sacensības, kurās piedalījās 17 spēlētāji. Katrs izspēlēja 18 bedrītes, izejot laukumu trīs reizes. Vīriešu konkurencē uzvarēja gados jaunais Artūrs Zeps, otrais Jurģis Ābele, trešais – Māris Danieks, dāmām pirmā Dace Pajete, otrā Inga Madžule, trešā Kristīne Melbārde.

Arnis Melbārdis atzina, ka spēlētāji laukumu novērtējuši atzinīgi, par to esot vislielākais prieks. Viņš arī cenšas lauzt stereotipu, ka tas ir bagātnieku sporta veids: “Patiesībā tā nebūt nav. Golfu var sākt spēlēt, tikko cilvēks sāk staigāt, un spēlēt līdz brīdim, kamēr vien var staigāt. Man īpaši patīk, ka neviens golfa laukums nekad nebūs vienāds. Ja futbola, basketbola, volejbola laukumi ir vienādi, to nosaka standarts, katrs golfa laukums ir atšķirīgs.”