Plānots attīstīt sešas jaunas Zemessardzes bāzes

Aizsardzības ministrija (AM) līdz 2021.gadam plāno sākt sešu jaunu Zemessardzes bataljonu bāzu attīstību – Rīgā, Jelgavas, Bauskas, Dobeles, Krustpils un Gulbenes novados. Laikā no 2018. līdz 2021. gadam AM plāno attīstīt Zemessardzes bataljonu bāzes, gan paplašinot esošos īpašumus, gan veidojot jaunas bāzes un pārņemot AM valdījumā jaunus nekustamos īpašumus, aģentūru LETA informēja AM.

Jauno Zemessardzes bāzu attīstība lielākoties notiks, pārņemot AM valdījumā valsts vai pašvaldību īpašumā esošus nekustamos īpašumus. Piemēram, Zemessardzes 51. kājnieku bataljona attīstībai no Dobeles novada pašvaldības tiks pārņemts īpašums “Apguldes skola” aptuveni 11 hektāru platībā.

Rīgā izvietoto Zemessardzes vienību, kā arī citu AM padotības iestāžu vajadzībām no Veselības ministrijas pārņemts nekustamais īpašums Linezera ielā 6, Rīgā, kur atradās bijusī Linezera slimnīca.