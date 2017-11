Plācī nozog teju 800 litrus degvielas

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajā diennaktī saņemta informācija par 52 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 11 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 15 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un septiņi nodarījumi pret īpašumu, kā arī septiņi ceļu satiksmes negadījumi. Vienā no negadījumiem saņemta informācija par vienu bojāgājušo. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdies viens vadītājs. Noformēti 75 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 30 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

1.novembrī saņemta informācija, ka laika posmā no 31.oktobra pulksten 21 līdz 1.novembra pulksten 6 Pārgaujas novadā, Straupes pagastā, Plācī, autoceļa Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) stāvlaukumā, no 1971.gadā dzimušam vīrietim piederošas automašīna “Scania” nozagti apmēram 300 litri dīzeļdegvielas. Šajā laika posmā reģistrēts vēl viens degvielas zādzības gadījums, kad minētajā stāvlaukumā no automašīnas “Volvo” nozagti 470 litri dīzeļdegvielas. Gan zaudējumu apmērus, gan notikušā apstākļus policija noskaidro, uzsākts kriminālprocess.

1.novembrī saņemta informācija, ka laika posmā no 29.oktobra līdz 1.novembrim, Alūksnē, atlaužot ziedojumu kastītes, nozagta nauda. Policija noskaidro notikušā apstākļus un zaudējumu apmēru. Uzsākts kriminālprocess.

1.novembrī pulksten 7:59 Burtnieku novadā, Valmiermuižā, Ozolu ielā, 1997.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu “Volvo”, uzbrauca automašīnai “Saab”, kuru vadīja 1983.gadā dzimusi sieviete. Ceļu satiksmes negadījumā cieta “Saab” vadītāja, kura vērsusies tuvākajā ārstniecības iestādē. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

1.novembrī pulksten 10:30 Vecpiebalgas novadā, Dzērbenes pagastā, autoceļa Cēsis – Vecpiebalga – Madona 28. kilometrā, 1990.gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu “Mitsubishi”, neizvēlējās drošu braukšanas ātrumu atbilstošu ceļa un laika apstākļiem, kā rezultātā transportlīdzeklis nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ceļu satiksmes negadījumā cieta automašīnas vadītāja un divas pasažieres – 1987. un 1988.gadā dzimušas sievietes. Cietušās nogādātas tuvākajā ārstniecības iestādē, policija noskaidro notikušā apstākļus.

Savukārt vakar, 2.novembrī, pulksten 18:09 Salacgrīvas novadā, Liepupes pagastā, piebraucamā ceļā no autoceļa A1, 1957.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Zil”, nobrauca no ceļa braucamās daļas un nezināmu apstākļus dēļ notikuma vietā mira. Policija noskaidro notikušā apstākļus.