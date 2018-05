Pirms pēdējās kārtas

Vecpiebalgas šautriņu mešanas čempionāta astotajā, priekšpēdējā, kārtā pie mērķiem stājās 24 dalībnieki, to vidū piecas dāmas. Pieminēšanas vērts fakts, ka Vecpiebalgas čempionātā pirmo reizi startēja Latvijas Darts federācijas vadītāja Sarmīte Lavrentjeva no Rīgas.

Vispirms dartisti aizvadīja spēles astoņās grupās, šoreiz izslēgšanas spēlēs iekļuva visi dalībnieki. Arī šoreiz izslēgšanas spēles notika pēc divmīnusu sistēmas, proti, pēc diviem zaudējumiem dalībnieks izstājas no cīņas. Grupu uzvarētāji izslēgšanā iesaistījās no otrās kārtas. Rihards Tomašickis -viens no tiem – piedzīvoja zaudējumu pret S. Lavrentjevu, taču veiksmīgi turpināja spēli pa “zaudētāju zaru”, aizcīnoties līdz pat finālam, kur divas reizes, 3:2 un 3:2, pārspēja Aivaru Šutku. Tādējādi R. Tomašickis tika pie pirmās uzvaras kādā no Vecpiebalgas čempionāta posmiem. Pēc nelielas pauzes uz goda pjedestāla atgriezās A. Šutka, bet trešais šoreiz Gunārs Ozoliņš. Sešniekā vēl iekļuva Mareks Gražuls, Marija Ružāne un Ēvalds Zommers.

Pēc astoņiem posmiem līderis kopvērtējumā ar 168 punktiem ir A. Šutka, otrais ar 164 punktiem Oskars Kuzmans, kurš šajā posmā nepiedalījās. Tālākajās vietās: Laimonis Naglis – 137, Gunārs Zommers – 128, Gunārs Ozoliņš – 124, Marija Ružāne – 115 punkti.

Tiesa, kopvērtējumā netiks ieskaitīta viena, sliktākā, kārta, un arī tas var ieviest korekcijas kopvērtējumā.