Pirmo reizi universitātes vēsturē

Izlaidumā. Pirms ienākšanas svinību zālē Latvijas Universitātes Cēsu filiāles vadītāja Mārīte Raudziņa (no kreisās), prorektore Ina Druviete, dekāne Malgožata Raščevska, izpilddirektore Silvija Kristele, priekšplānā pirmsskolas skolotāju studiju programmas absolventes Līga Ābele, Dita Ramane, Aija Rulle un Daiga Kunčerova. Foto: Marta Martinsone - Kaša Pirms ienākšanas svinību zālē Latvijas Universitātes Cēsu filiāles vadītāja Mārīte Raudziņa (no kreisās), prorektore Ina Druviete, dekāne Malgožata Raščevska, izpilddirektore Silvija Kristele, priekšplānā pirmsskolas skolotāju studiju programmas absolventes Līga Ābele, Dita Ramane, Aija Rulle un Daiga Kunčerova.

Lai izlaidums Latvijas Universitātes (LU) studentiem, kuri studē Cēsīs, notiktu arī studiju pilsētā,cēsniekiem nācās pacīnīties. Universitātes vadība bija jāpārliecina, ka ne tikai Lielajā aulā Rīgas centrā, bet arī mazpilsētas skolas zālē var sarīkot izlaidumu tā, lai tas būtu prestižs un absolventiem neaizmirstams.

Tāpat kā citus gadus, kad vēl darbojās pedagoģijas akadēmijas Cēsu filiāle, tā pedagogiem, psihologiem un uzņēmējiem rīkoja izlaiduma svētkus, tas pats tika gaidīts un pat uzstājīgi pieprasīts no akadēmijas saistību pārņēmušās Latvijas Universitātes. Tā arī pirmo reizi ir izdarīta atkāpe no Universitātes tradīcijas, rīkot izlaidumu studentiem galvaspilsētā. Izlaidumu LU Cēsu filiāles studentiem rīkot Cēsīs – tāda bijusi arī Cēsu novada pašvaldības prasība, risinot ar Universitāti sarunas par filiāles saglabāšanu pēc akadēmijas reorganizēšanas.

Izlaiduma dienā pie Cēsu 2. pamatskolas Gaujas ielā bija redzama tik liela rosība, ka cēsniekiem, kas dzīvo Bērzaines apkārtnē, nebija jāšaubās – pamatskolas lepnajā svinību zālē gaidāms liels notikums. Nepilna laika klātienes četru studiju programmu absolventi , kuri Cēsīs studējuši divus, četrarpus vai piecus gadus, pienācis laiks saņemt diplomu par augstāko izglītību.

Uz izlaiduma svinībām bija gaidīti 63 absolventi. Viņi veiksmīgi nokārtojuši eksāmenus un aizstāvējuši diplomdarbu. Par to, cik nozīmīga šī diena ir arī absolventu ģimenēm un pat dzimtām, liecināja izlaiduma viesu pulks. Tie bija vairāk nekā 400 cilvēki. Viņu vidū ne tikai studentu vienaudži, arī vecāki un vecvecāki, daža vecmāmiņa lielā vecumā. Uzkrī­toši daudz apsveicēju vidū bija bērni, pat tik maziņi, ka kājām vēl neiet. Taču dažā ziņā arī viņu ieguldījums, ikdienā demonstrējot pacietību, kamēr mamma brauc uz studijām Cēsīs vai brīvā laikā ilgi mācās mājās, ir jānovērtē. Tādu slodzi, lai studētu tieši Rīgā, varētu uzņemties tikai daža gados jauno vidzemnieku ģimene.

Uz Cēsīm, iepriekš Rīgas Peda­goģijas un izglītības vadības akadēmijas filiāli, šajā mācību gadā uz studijām Latvijas Uni­versitātes filiālē, vidzemnieki bija mērojuši ceļu reizi nedēļā. Tomēr studijas veidotas pietuvināti mācībām klātienē, saucot par nepilna laika klātieni. Lai apgūtu visu programmu, gan nepieciešams ilgāks laiks, jo studentiem vairāk patstāvīgā darba . Tāpēc arī izlaidumi notiek nevis vasarā, bet pusgadu vēlāk – ziemā.

Cēsu filiāles vadītāja Mārīte Raudziņa uzsver: “Latvijas Uni­versitātes rektora Indriķa Muiž­nieka solītais Cēsīs, tiekoties ar studentiem pēc tam, kad augst­skolas bija apvienotas, ir pilnībā izpildīts.” Arī “Druva” bija lieciniece, kā rektors Cēsīs solīja studentiem – augstskolu reorganizācija studentu ierastajā dzīvē neko neliks mainīt. Turpināja strādāt tie paši iepazītie mācībspēki, nu jau Latvijas Universi­tātes darbinieki, pat izlaiduma dēļ nevajadzēs mērot ceļu uz Rīgu.

Latvijas Universitātes prorektore Ina Druviete diplomu izsniegšanu ievadīja ar apsveikumu, ko uz Vidzemi nosūtījis rektors I.Muižnieks. I.Druviete, pārliecinājusies par Cēsu izlaiduma tradīcijām, kurās netrūkst svarīgās formalitātes – runas un diplomu izsniegšana -, arī valstiski brīži – patriotisma noskaņa -, no pirmā Latvijas Uni­ver­si­tātes rīkotā izlaiduma Cēsīs devās atpakaļ uz Rīgu gandarīta. Viņa kolēģiem Cēsu filiālē atzina, ka ņem līdzi emocionālu gandarījumu par izlaiduma norisi. To sagādājušas ģimeniskās, sirsnības pilnās sarunas, dziesmas un mūzika. Prorektores nostāja, iespējams, būs izšķiroša, lai nākamo izlaidumu sarīkošanu nepilna laika klātienes studentiem atkal uzticētu Cēsu filiālei.

Šoziem diplomu par augstāko izglītību pedagoģijā saņēmušie simtprocentīgi liks to lietā, jo visi strādā iecerētajā profesijā. Uz kādu brīdi darba gaitas atliks tikai dažas pirmsskolas un sākumskolas programmas absolventes, jo ir bērniņa gaidībās vai arī auklē nesen dzimušu mazulīti.

Šoziem LU Cēsu filiālē studijas nepilna laika klātienē sāks jaunie, jau uzņemtie 26 studenti. Lai apgūtu pašu izraudzīto pirms­skolas izglītības skolotāja programmu, filiālē pulcēsies studenti ne vien no Cēsīm un tās apkārtnes, brauks arī no Valmieras, Vecpiebalgas, Matīšiem, Salac­grīvas un Saulkrastiem. Pietei­kušās arī divas studentes no Rīgas, pa vienai ieradīsies no Jūrmalas un Ludzas.