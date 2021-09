Pirmajā līgā triumfē “IMPAR/ Limbaži”, otrajā – “Vaivīte”   

Mērķis izpildīts. Komanda “Vaivīte”, nonākot 2.līgā, izvirzīja mērķi atgriezties spēcīgākajā līgā un to arī spēja izpildīt. Foto: Jānis Gabrāns Komanda “Vaivīte”, nonākot 2.līgā, izvirzīja mērķi atgriezties spēcīgākajā līgā un to arī spēja izpildīt.

Cēsu atklātajā futbola čempionātā 7:7 kopumā piedalījās 12 komandas no Cēsīm, Priekuļiem, Auciema, Valmieras, Siguldas, Limbažiem, Mazsalacas.

Atgādināsim, ka komandas spēlēja divās līgās, vadoties pēc iepriekšējā gada rezultātiem. Rīkotāji atzīst, ka tā komandām ir lielāka motivācija, spēlētājiem azarts un degsme, lai neizkristu uz 2.līgu un pretēji, lai nākamajā sezonā varētu spēlēt 1.līgā.

Spēcīgākajā līgā jau vairākas kārtas pirms noslēguma uzvarētājs bija skaidrs, čempionu titulu sev nodrošināja “IMPAR/ Limbaži”, kas pērn palika otrie. Vienu kārtu pirms finiša otro vietu sev nodrošināja komanda “Rauna”. Pēdējā kārtā abas līdervienības tikās savā starpā, pārāki ar 4:2 bija limbažnieki.

1.līgas intriga pēdējā kārtā bija par to, kura komanda ieņems trešo vietu, un tas izšķīrās spēlē starp FK “Sigulda” un FC “Gauja” no Valmieras. Ar 3:0 pārāki bija valmierieši, turnīra tabulā par punktu apsteidzot Siguldas komandu, kuri palika ceturtie.

Piektajā vietā FBK “Valmiera”, bet sestajā vietā, kas nozīmē, ka nākamajā sezonā 1.līga jāpamet, FC “Lapegle”.

Otrajā līgā galvenā intriga bija sezonas pēdējā spēlē, kad tikās “Vaivīte” un “Lekrings”. Līdz pēdējai kārtai “Vaivīte” nebija piedzīvojusi zaudējumu, “Lek­ringam” vienīgais zaudējums pret “Vaivīti” 0:1. Tātad, lai uzvarētu 2.līgā un nākamajā sezonā nodrošinātu vietu starp spēcīgākajām komandām, “Lekringam” bija jāuzvar ar 2:0. Spēle bija ļoti spraiga, “Lekrings” uzbruka vairāk, tomēr, kaut arī spēja revanšēties, uzvarot 1:0, ar to bija par maz, lai turnīra tabulā apsteigtu “Vaivīti”. Atgādināsim, ka pērn “Vaivīte” izkrita no 1.līgas un bija apņēmības pilni atgriezties, kas arī tika izpildīts.

“Vaivītes” spēlētājs Eduards Žēperis pēc spēles atzina, ka komandai bijusi vēlme sezonu pabeigt bez zaudējumiem, diemžēl tas nav izdevies: “Gribējām sezonu noslēgt bez zaudējumiem, bet pēdējā spēlē to piedzīvojām, varbūt tāpēc emocijas nav tik spilgtas. Tomēr galvenais, ka spējām nosargāt pirmo vietu, lai atgrieztos 1.līgā. Šāds mērķis bija kopš sezonas sākuma, jo gribam cīnīties ar spēcīgākajām komandām. Domāju, čempionāts parādīja, ka esam 1.līgas cienīgi.”

Čempionāta noslēgumā komanda “Vaivīte” ieguva balvu kā organizētākā un atraktīvākā komanda. Viņi kopā spēlē daudzus gadus, komandā vienmēr labs noskaņojums. E.Žēperis norāda, ka tas ir iemesls, kāpēc “Vaivītē” ir ne tikai Priekuļu un Cēsu spēlētāji, bet arī no citām vietām: “Mums ir prieks būt kopā, prieks spēlēt. Ir labi, ka turnīrs notika, ka bija iespēja iziet no mājas, uzspēlēt kopā ar savējiem futbolu, arī ģimenes varēja nākt un ­atbalstīt.” Otrās vietas ieguvēji “Lekrings” neskumst par šādu iznākumu, jo florbolistiem šis futbola turnīrs galvenokārt ir treniņam un komandas saliedēšanai. Treneris un spēlētājs Andris Malkavs atzīst, ka aizvadīta ļoti laba futbola sezona, jo īpaši tāpēc, ka izdevies izvairīties no traumām: “Mums šis ir projekts, lai stiprinātu komandas garu. Te mūs izsit no komforta zonas, nav tik ērti, kā spēlēt ar nūju, te rūdām raksturu, apbružājamies. Arī fiziskajai sagatavotībai tas nāk par labu.

Pērn bija nosacījums, ka visai “Lekringa” florbola komandai jāspēlē futbols, bet sapratām, ka tas nav pareizs risinājums, ja kaut kas jādara piespiedu kārtā, tas nesagādā prieku, tāpēc šogad bija brīvprātīga pieteikšanās.”

Tātad 2.līgā uzvarēja “Vai­vīte”, otrajā vietā “Lek­rings”, trešajā – “Eglītes mežs”. Aiz labāko trijnieka “Valmieras puikas”, piektajā vietā “Auc­iems”, kas, pēdējā kārtā izcīnot pir­mo un vienīgo uzvaru turnīrā, spēja apsteigt FK “Underdogs”, kas palika sestie.

Kā jau ierasts, čempionāta noslēgumā tika apbalvoti labākie un vērtīgākie spēlētāji komandās un turnīrā kopumā, īpašas balvas saņēma arī komandas. Jau minējām, ka “Vaivīte” saņēma balvu kā turnīra organizētākā un atraktīvākā komanda, bet turnīra godīgākās komandas tituls tika FK “Underdogs”.

2. līgas rezultatīvākais spēlētājs Jevgēnijs Finčuks (“Vaivīte”) – 20 punkti (13 vārti +7 piespēles);

1. līgas rezultatīvākais spēlētājs Uvis Dreija (“Im­par/Lim­baži”) – 20 punkti (12+8);

turnīra labākais vārtu guvējs Kristers Puriņš (“Im­­­par/Lim­baži”) – 13 vārti, bet labākais piespēlētājs Niks Lukj­anovs ( FK “Rauna”) – 8 piespēles.

Turnīra vērtīgākais vārtsargs Roberts Mitenieks (FK “Rauna”); vērtīgākais aizsargs- Toms Smiļģis (“Impar/Limbaži”); vērtīgākais uzbrucējs Uvis Dreija (“Impar/Limbaži”).

Turnīra rīkotāji saka lielu paldies visām komandām par atsaucību, spēlētājiem par degsmi un azartu laukumā, noteikti pateicība līdzjutējiem, kuri bieži vien spēja uzburt lielisku futbola gaisotni.