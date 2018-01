Pirmā uzvara zem jaunā “karoga”

Profesionālās izglītības iestāžu sporta kluba “AMI” sacensībās roku cīņās (armrestlingā) uzvaru izcīnīja Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola, un šis skolas audzēkņiem ir pirmais panākums, startējot ar jauno nosaukumu.

“AMI” sporta klubs šajā sezonā, jau 28., piedāvā skolu komandām un pārstāvjiem startēt 13 sporta veidos, no kuriem kopvērtējumā vērtēs septiņus labākos rezultātus. Vēsture liecina, ka nevienā sporta veidā nav izteikta kādas skolas dominance, izņēmums ir tikai roku cīņas, kur Cēsu skolas puiši vienmēr ir bijuši priekšā. 22 gadus šajā sporta veidā sacensības notika Cēsīs, tad no konkurentiem bija dzirdams, ka sienas palīdz, ka tiesneši savējie. Tagad trīs gadus cīņas notiek Rīgas Tehniskajā koledžā, sacensības vada un tiesā Latvijas Arm­restlinga federācijas pārstāvji, taču uzvarētāji nemainās, tie ir Cēsu skolas audzēkņi, kurus trenē skolotāja Klinta Puriņa. Viņa norāda, ka panākumu pamatā ir roku cīņas galdu pieejamība, kas Cēsīs tika izgatavoti 90.gadu sākumā, puiši tos regulāri izmanto treniņiem, savstarpējiem mačiem. Noder arī iepriekšējo gadu uzvarētāju pieredze, kuri tajā labprāt dalās ar jaunajiem, kas turpina panākumu sēriju.

Sacensības notika astoņās svaru kategorijās. Katru skolu varēja pārstāvēt astoņi dalībnieki, no kuriem vērtēja sešus labākos. Kopumā pie cīņu galdiem stājās pārstāvji no 12 skolām, no Vidzemes – divas Cēsu skolas un Smiltenes tehnikuma audzēkņi.

Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas komandā šoreiz pieci debitanti, tikai trīs dalībnieki ar pieredzi. Iepriekšējais rūdījums lieti noderēja, jo Jēkabs Rudzītis kļuva par čempionu svara kategorijā līdz 70 kg. Pērn šajā svarā viņam vicečempiona tituls, bet pirms diviem gadiem Jēkabs uzvarēja svara kategorijā līdz 55 kg.

Čempiona titulu nosargāja Austris Silaunieks svaru kategorijā līdz 90 kg, bet svaru kategorijā līdz 65 kg bronzas medaļu izcīnīja Valters Bečs, kurš pērn triumfēja nedaudz vieglākā svara kategorijā.

Teicamu sniegumu rādīja debitants Ilmārs Doršs, izcīnot čempiona titulu svara kategorijā virs 90 kg, lai arī pašam svars vien 87 kg, bet komandas interesēs startēja smagsvaros.

Pārējiem šādas vietas: Miks Palejs (līdz 75kg) – 4., Dainis Kalniņš (līdz 60 kg) – 5., Oskars Bambāns (līdz 75 kg) dalītā 7.-8., Reinis Mackus (līdz 90 kg) – arī dalīta 7.-8.vieta.

Saskaitot visu audzēkņu sniegumu un atskaitot divus vājākos rezultātus, par uzvarētājiem kopvērtējumā tika pasludināta Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskola. Otrajā vietā Rīgas Celtnie­cības koledža, trešajā – Rīgas Tūrisma un Radošās industrijas tehnikums.

Te gan jāteic, ka kopumā mūsu puses skolām “AMI spēlēs īpaši labi neveicas. Cēsu skola ar dažādiem nosaukumiem šajā spēlēs startē jau kopš pirmsākumiem, tātad jau 28.sezonu. Priekuļu tehnikums sāka piedalīties nedaudz vēlāk, jo sākotnēji startēja toreizējās Lauksaimniecības ministrijas rīkotajās sacensībās.

Nedaudz jāieskatās, kā skolām veicas šajā mācību gadā. Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas jauniešiem vislabākais panākums ir jau minētā uzvara roku cīņās, citos veidos tik labi nav veicies. Volejbolā – 8.vieta, rudens krosā – 13., vieglatlētikā – 14., bet galda tenisā dalīta 16.-18.vieta. Priekuļu tehnikuma jauniešiem labākais panākums volejbolā, kur izcīnīta 5.vieta, un viņi bija labākie Vid­zemes reģionā. Dambretē – 7., rudens krosā – 10., galda tenisā 11.-15.vieta, vieglatlētikā – 17., šautriņu mešanā – 21.vieta.

Priekuļu tehnikuma jaunietēm labākais panākums rudens krosā, kur gūta 11.vieta, šautriņu mešanā – 14., vieglatlētikā – 16., dambretē un galda tenisā – 13.-16.vieta, bet volejbolā 17.-18.

Vēl jau priekšā sacensības vairākos sporta veidos, iespējams kopējo bilanci uzlabot. Ar rezultātiem var iepazīties mājaslapā ami­sports.lv.