“Pieturi Liepā” – ne tikai kafejnīca

TIKKO ATVĒRTS. SIA “Pieturvieta” pārstāves Hanna Mihailova, Selga Skrastiņa, Anna Broka kafejnīcas “Pieturi Liepā” pirmajās atvēršanās dienās. Foto: Iveta Rozentāle SIA “Pieturvieta” pārstāves Hanna Mihailova, Selga Skrastiņa, Anna Broka kafejnīcas “Pieturi Liepā” pirmajās atvēršanās dienās.

Iebraucot Liepā no Cēsu puses, vēl nešķērsojot dzelzceļa sliedes, nevar nepamanīt jauno kafejnīcu ar aicinošo uzrakstu “Pieturi Liepā”.

Labas dienas vēlējumi uz durvīm vairākās valodās liecina, ka gaidīts te ir ikviens, lai baudītu ne tikai gardu, bet patīkami stipru kafiju, darbinieku gatavotās uzkodas, kā arī vietējās konditorejas gardumus,. Te var arī ko vairāk vairāk uzzinātu par Liepu, iegādāties suvenīrus, kuriem ir īpaša pievienotā vērtība.

Veicināt sociālo iekļaušanos

“Šī vieta ir kas vairāk nekā tikai kafejnīca,” uzsver SIA “Pieturvieta” pārstāve, valmieriete Anna Broka. Viņa ilgu laiku dzīvojusi arī Priekuļos, un ir Vidzemes augstskolas lektore. Pirms trim gadiem augstskola kopā astoņu Baltijas jūras reģiona valstu kolēģiem iesaistījās starptautiskā projektā, kura mērķis bija veicināt sociālo iekļaušanos lauku apvidos. “Projektā iepazinām dažādu sociālo pakalpojumu sniedzējus un saņēmējus laukos. Nonākot Liepā, bijām pārsteigti, ka atšķirībā no citām lauku teritorijām, kur lielākoties sociālo pakalpojumu saņēmēji ir seniori, vientuļie cilvēki, Liepā ir ļoti daudz jaunu ģimeņu ar bērniem. Te aktīvi darbojas biedrība “Sargiet bērnus”.

Piedalījāmies viņu rīkotajos pagalma svētkos. Tā veidojās sadarbība, lai palīdzētu aktualizēt māmiņu vajadzības,” stāsta A.Broka un uzsver, ka, tiekoties ar ģimenēm Liepā, tās mudinātas runāt par to, kas pagastā pietrūkst, ko gribētu citādāk. ”Būtiski, ka idejai jānāk no pašiem cilvēkiem, nevis no sociālā dienesta darbinieka vai kādas augstāk stāvošas personas. Māmiņas bija tās, kuras norādīja, ka Liepā nav vietas, kur ar maziem bērniem satikties, padzert kafiju,” teic A.Broka.

Viņa norāda, ka svarīgi bija ne tikai izveidot šādu atpūtas un tikšanās vietu, bet arī aktivizēt cilvēkus, kuri dažādu iemeslu dēļ ir izkrituši no darba tirgus. Jaunās māmiņas ir vienas no tām, kurām ir diezgan grūti atgriezties darbā. Īpaši, ja viens bērns dzimst pēc otra, un viņi vēl ir mazi. “Darba tirgus nav elastīgs attiecībā uz šādiem vecākiem. Nerunājot nemaz par vasaru, kas bieži vien rada lielas galvassāpes strādājošiem vecākiem,” vērtē A.Broka.

Tā kā uz tikšanos nāca ne tikai māmiņas, bet arī personas ar invaliditāti, kuras arīdzan visbiežāk nevar strādāt pilnu slodzi, tad tika domāts, kā iesaistīt šos cilvēkus. Kā norāda A. Broka, tieši šādu mērķgrupu dēļ tik svarīgi ir sociālie uzņēmumi, kur iedzīvotāji, kuri nespēj strādāt pilnu darba slodzi, var rast iespēju darboties. “Svarīgākais ir ieraudzīt cilvēku. Vide ir jāpielāgo cilvēkam, nevis cilvēks videi. Kafejnīcā nav daudz darbinieku, bet ir iespēja nodarbināt vairākus uz nepilnu darba laiku. Turklāt joprojām meklējam sadarbības partnerus. Pirms uzņēmuma dibināšanas darbojāmies un joprojām darbojamies arī kā projekta SEMPRE (sociālā spēcināšana lauku apvidos) Liepas grupa, kuras mērķis bija izveidot sociālo uzņēmumu. Kafejnīcā iekārtojām arī suvenīru stendu, kurā tiek piedāvāti grupas dalībnieku gatavotie darbi. Viņi saņems naudu par pārdoto, “stāsta sociālā uzņēmuma pārstāve. Liepas grupā nav cilvēki tikai no Liepas, tajā darbojas arī māmiņa, kura dzīvo Mazsalacā. Viņai ir bērns ar autismu, ģimene nodarbojas ar biškopību, lej vaska sveces. Gan medus, gan sveces ir nopērkami suvenīru stendā. Cita sieviete, kurai dzīve jāvada ratiņkrēslā, glezno kartītes. “Suvenīri ir dizainā vienkārši, bet būtiskākā ir to pievienotā vērtība. Mums ir svarīgi dot iespēju cilvēkiem nopelnīt,” saka A.Broka.

Ieguldīts privātais finansējums

Kafejnīcu nevar iekārtot bez naudas. Finansējums tika meklēts gan LEADER projektu konkursā, dažādos mazajos pašvaldību projektu konkursos, tomēr netika iegūts. A.Broka vērtē: “Lai ideju piepildītu, ir nepieciešams ļoti liels atbalsts no visām iesaistītajām pusēm. Tas, ko šo trīs gadu laikā esam izdarījuši, ka esam tikuši līdz kafejnīcas atvēršanai, tas ir liels projekts, liels ieguldītais darbs, un par paveikto varam pateikties mūsu radiem, draugiem un paziņām, kā arī telpu iznomātājiem, kuri bija tik pacietīgi un nāca pretī, lai mēs varētu te atvērt kafejnīcu. Mēs ļoti gribējām būt tieši šajā vietā. Ieguldījām privāto finansējumu ar cerību, ka to ar laiku to atgūsim, bet pašu darbu jau naudā nevērtējam.”

A. Broka skaidro, ka SIA “Pieturvieta” nav klasiskais biznesa projekts un cer arī uz iedzīvotāju sapratni un pacietību, arī atbalstu. “Lai gan formāli mums vēl nav sociālās uzņēmējdarbības statusa, jo to var iegūt tikai tad, kad esi sācis darboties, nodar­bi­nām cilvēkus integrētās darba vietās. SIA statūtos ir iestrādāti sociālā uzņēmuma darbības principi un atbalstām konkrētas sociālās mērķgrupas. Esam sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vēst­nieki un gatavi sniegt padomu arī citiem, kuri vēlas šajā jomā darboties. Cieši sadarbojamies arī ar Sociālās Uzņēmēj­darbības asociāciju. Redzam ceļu, pa kuru iet, bet ir jāsāk soli pa solim,” pārdomās dalās A.Broka.

Palīdzēt un atbalstīt, parādot ceļu

Trīs gadu laikā gūts liels gandarījums. “Pieturi Liepā” ir vieta, kur apstāties, mazliet atvilkt elpu no dzīves grūtībām, padomāt. “Mūsu mērķis nav par katru cenu noturēt cilvēku, bet dot iespēju viņam doties tālāk, attīstīties,”atgādina uzņēmuma pārstāve. Tā kāda jauniete pabeigusi foto kursus un jau piedāvā liepēniešiem pakalpojumu. Arī kafejnīcas telpās ir iecere rīkot meistarklases, darbnīcas. “Daudzi cilvēki mūsu grupā ir atraduši savu ceļu, varam palīdzēt ar zināšanām, pašu pieredzi, kaut vai, kā iegūt pašnodarbinātā statusu, kā nokārtot formalitātēes. Mēs nevaram ietekmēt visu valsti, bet vēlamies mainīt cilvēku redzējumu, kā ir jādarbojas sistēmā. Sistēmai ir jābūt, bet tai jābūt vērstai ne tikai uz cilvēkiem ar augstāko izglītību un ļoti plašu zināšanu un spēju līmeni, bet katrā jāsaredz, ko viņš var izdarīt, un tas jāveicina, jādod iespēja darīt,” pārliecināta Anna Broka.