Piestāt, lai padzertos, uzpildītu pudeli

Būs labs! Publiskās pieejas dzeramā ūdens krānu atzinīgi vērtē arī jaunie cēsnieki Miķelis un Emīls. Foto: Jānis Gabrāns Publiskās pieejas dzeramā ūdens krānu atzinīgi vērtē arī jaunie cēsnieki Miķelis un Emīls.

Cēsu centrā, skvērā aiz Uzvaras pieminekļa, uzstādīts publiskās pieejas dzeramā ūdens krāns, kur var padzerties pats, uzpildīt ūdens pudeli un, kas nav mazsvarīgi, padzirdīt četrkājainos draugus.

Šis fakts izpelnījās arī soci­ālo tīklu lietotāju uzmanību, kur rīdziniece Laila Uzule kopā ar iekārtas foto ielikusi tekstu, ka viņi bijuši otrie dzeramā ūdens automāta lietotāji Cēsīs, Vienības laukumā.

Patiesībā šī ir katras uz tūristiem orientētas pilsētas neatņemama sastāvdaļa, lai ikviens var padzerties, uzpildīt savu ūdens pudeli, lai vienmēr ūdens nav jāpērk veikalā. Šī gan nav pašvaldības iniciatīva, lai gan tā savulaik uzstādīja dzeramā ūdens krānu Pils parkā, bet centrā esošais ir uzņēmuma “Draugiem Group” dāvinājums pilsētai.

Cēsu novada pašvaldība vēl iepriekšējā sasaukuma pēdējā sēdē nolēma pieņemt dāvinājumu no AS “Draugiem Group” – divus dzeramā ūdens krānus, kas tiks ierīkoti Rožu laukumā un Vienības laukumā. Dāvinājumā ietilpst divi ūdens krāni un ar tiem saistītā projektēšana, saskaņošana un uzstādīšana, kā arī visas ar to saistītās izmaksas. Ziedojums par visām precēm un pakalpojumiem kopā novērtēts nepilnu 29 tūkstošu eiro vērtībā. Tajā ietilpst arī visas izmaksas, kas saistītas ar publiskās infra­struktūras objektu labiekārtošanu.

Domes sēdē izskanēja, ka svarīgi dzeramā ūdens krānus ierīkot iespējami drīz, taču, kā tagad atzīst Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš – Eglītis, tiklīdz sākas dokumentu saskaņošana, process tik raiti neiet, tāpēc tikai tagad izbūvēts pirmais ūdens krāns, bet tuvākajā laikā Rožu laukumā taps arī otrs: “Nepietiek jau tikai ar ūdens pievada izbūvi noskatītajai vietai, nepieciešams arī kanalizācijas pievads, kur aiztecēt ūdenim, kas netiek izlietots. Un Vienības laukumā, dāvinātāja izvēlētajā vietā, tas nebija klāt, nācās veikt izbūvi, bet tas saistās ar tehnisko dokumentāciju, un process tomēr ievilkās. Tūlīt būs gatava tehniskā dokumentācija arī otram dzeramā ūdens krānam, un arī tas tiks ierīkots. Tikai sākumā viss liekas vienkārši, tiklīdz sākas dokumentu kārtošana, process jūtami salēninās.”

AS “Draugiem Group” sedz visas ūdens krānu ierīkošanas izmaksas, bet par patērēto ūdeni maksās pašvaldība.

“Draugiem Group” runasvīrs Jānis Palkavnieks norāda, ka šis ir labas gribas žests pilsētai, kurā savulaik sākās “Draugiem Group”: “Tāpēc sakām paldies pilsētai un dāvinām dzeramā ūdens avotus, kas īpaši radīti, lai remdētu slāpes garāmgājējam, dotu iespēju uzpildīt savu ūdens pudeli vai padzirdīt četrkājaino mīluli. Šis ir viens mazs solis lielajam ceļam, lai Cēsis kļūtu par cilvēkam vēl draudzīgāku pilsētu.”

Viņš aicina ikvienu kļūt par Cēsu ūdens draugu, stāstot par to sociālajos tīklos, lietojot mirkļ­birku #CēsuŪdens.

J. Palkavnieks arī atgādina, ka vienreiz lietojamās plastmasas ūdens pudeles nodara lielu kaitējumu apkārtējai videi, jau sākot no izgatavošanas brīža līdz pat piegādei, jo izdzerta tā uzreiz nonāk atkritumos.

“Varbūt ne visi zina, ka Cēsu pilsētas ūdens ir ideāli piemērots dzeršanai un tas atbilst visiem Eiropas Savienībā pieņemtajiem dzeramā ūdens standartiem,” saka J. Palkavnieks. “Šī ir iespēja pagaršot un novērtēt, un to var darīt gan viesi, gan paši cēsnieki. Visi kopā varētu arī padomāt, vai mēs gribētu, lai tuvākajā nākotnē Cēsis kļūst par pirmo Latvijas pilsētu, kur dzeramo ūdeni nepērk veikalā un kafejnīcās pasniedz bezmaksas ūdeni karafēs?”

Arī garāmgājēji ik pa laikam piestāj, lai saprastu, kas šis par jaunievedumu. Jādomā, ka nedēļas nogalē, pilsētas svētku laikā, pieprasījums pēc šī pakalpojuma būs liels.