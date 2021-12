Piesnigušo ceļu tīrīšanā nebija nepatīkamu pārsteigumu

Darbā. Greiderists Jānis Martinsons labi pārzina Veselavas pagasta ceļus, zina, kur vieta vējam ieskrieties un veidot sanesumus, kur ceļš reti kad jātīra. Foto: Sarmīte Feldmane Greiderists Jānis Martinsons labi pārzina Veselavas pagasta ceļus, zina, kur vieta vējam ieskrieties un veidot sanesumus, kur ceļš reti kad jātīra.

Sniega un puteņa dēļ jau pirmdien ceļu uzturētājiem darāmā netrūka. Pārsteigumu nebija, jo šī bija tā reize, kad laika prognozes piepildījās.

Arī mūspusē sniga un puteņoja. Priekuļu pārvaldes ceļu un ielu uzturēšanas dienesta vadītājs Jānis Blašķis pastāsta, ka pirmdienas vēlā pēcpusdienā iztīrīti visi ceļi, bet no rīta apsekojot bijis skaidrs, ka tīrītājiem atkal jā­strādā. Viņi sāka darbu jau drīz pēc četriem no rīta. Priekuļu pār­valdes apsaimniekošanā ir 228 kilometri ceļu un ielu, no tiem 191 kilometrs grants ceļu.

“Pirmdienas vakarā uz ceļiem bija ap desmit centimetru sniegs. Tā kā gaisa temperatūra bija ap nulli, sniegs bija smags. Pēc tam, kad notīrīja, brauktuve palika slidena. No rīta sniegs lielākoties bija ap 15 līdz 20 centimetriem, bet, kur kupenas, vismaz 30 centimetri. Klajas vietas aizpūstas,” pastāsta Priekuļu ceļu un ielu uzturēšanas dienesta greiderists Jānis Martinsons un uzsver, ka no rīta nebija vietu, kur nevarēja ar transportu izbraukt.

J.Martinsons ceļus tīra jau trīspadsmito ziemu. Viņa pārziņā ir Veselavas pagasts, un viņš, kā pats atzīst, zina katru ceļu līkumu, klajās vietas, kur visbiežāk vējš sapūš kupenas. J.Martinsons uzsver, ka būtiski ir ceļa brauktuvi kārtīgi notīrīt, lai ir līdzena, citādi, ja būs putenis, sniegs aizķersies un veidosies sanesums. Kad iztīrīti pašvaldības ceļi, greiderists brauc tīrīt ceļus uz privātmājām, kuru īpašnieki noslēguši līgumu par pakalpojumu.

Vecpiebalgas pusē arī ceļi tika tīrīti jau pirmdienas vakarā, vēlreiz tīrīts jau trijos no rīta. “Dažviet sanesumi bija 30 līdz 40 centimetri. Vispirms tika iztīrīti tie pašvaldības ceļi, pa kuriem kursē skolēnu autobuss, tad pārējie. Visi ceļi bija izbraucami,” pastāsta Vecpiebalgas saimniecības daļas vadītājs Andris Lapiņš un piebilst, ka pirmais sniegs nav bijis pārsteigums. Viņš atceras, ka bijuši rudeņi, kad jau oktobrī ceļi jāšķūrē, tāpat kā gadi, kad tas jādara tikai vienu divas vai pat ne reizi.

Vecpiebalgas pārvaldes pagastos ceļu uzturētājiem šoruden bija iepirkums par pakalpojuma nodrošināšanu. “Līgumi noslēgti ar jau zināmiem uzņēmējiem, viņiem ir pieredze, tā kā problēmu nebūs. Arī iedzīvotāji par savu ceļu tīrīšanu ar viņiem slēdz līgumu,” teic A.Lapiņš un atzīst, ka iepirkumos nebūt nav daudz pieteikumu, jo gaidāmā darba apjomu nevar paredzēt, bet tehnika jānodrošina.

Saimniecības vadītājs Strau­pes pagastā Druvis Kreituzis uzsver, ka pašvaldība ar savu tehniku jau trijos naktī sāka tīrīt ielas un laukumus Straupes centrā, bet ceļus sākts tīrīt krietni vēlāk. “Ar greideristu izbraucām visus ceļus, viņš Straupes pusē ceļus tīrīja pirmoreiz. Rudenī bija jauns iepirkums, mainījās ziemas darbu veicējs,” pastāsta D.Kreituzis un piebilst, ka Straupes pagastā pašvaldības ceļi ir 55 kilometri.

Par to, lai no lielā ceļa bez raizēm tiktu līdz mājām, straupieši gādā paši - vai nu slēdz līgumus ar ceļu tīrītājiem, vai tīra saviem spēkiem. “Lai gan informācija , kura firma tīrīs pagasta ceļus, bija jau krietni sen, arī atgādinājums, ka jāslēdz līgumi, vakarrīt vairāki straupieši zvanīja, interesējās, kas jādara,” pastāsta D.Kreituzis.

Šī ir pirmā ziema jaunajā novadā. Pagastos un pilsētās ceļu uzturēšanā nekas nemainīsies.

Visas Cēsu novada apvienību pārvaldes līgumus par ceļu tīrīšanu ziemā ir noslēgušas. Šajā jomā jaunajā novadā centralizācija nav paredzēta, tas nebūtu ekonomiski izdevīgi. “Ceļš jātīra ar prātu, un vietējie vislabāk zina, kuri ceļi un kad jātīra, nevis vienkārši jāizbrauc maršruti. Tā ir arī naudas taupīšana. Zemnieki, kuri tīra ceļus, vislabāk zina vietējo situāciju, un ceļu tīrīšana ziemā viņiem ir svarīgs papildu darbs,” skaidro Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Ainārs Šteins. Tāda pati kārtība kā līdz šim būs arī iedzīvotājiem, kuri izmanto ceļu tīrīšanas pakalpojumu.

A.Šteins uzsver, ka turpmāk kārtībai jābūt iespējami vienkāršai un saprotamai, likumam atbilstošai. “Pašvaldība nedrīkst tīrīt privāto iebraucamo ceļu, bet tā var sniegt informāciju, palīdzēt meklēt risinājumu, lai iedzīvotājiem atvieglotu ikdienas problēmas,” atgādina A.Šteins.