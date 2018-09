Pieķer par alkohola pārdošanu nepilngadīgām personām

Šī gada 19.septembrī Gulbenes novadā Valsts policija organizēja reidus, kuru ietvaros dažādās tirdzniecības vietās tika veiktas pārbaudes saistībā ar preču aprites noteikumu ievērošanu. Likumsargi konstatēja vairākus pārkāpumus, kuros nepilngadīgai personai tika pārdots alkoholisks dzēriens.

Kopumā tika pārbaudītas septiņas tirdzniecības vietas, no kurām četrās, Lejasciema, Lizuma un Tirzas pagastos, tika reģistrēti noteikuma pārkāpumi par alkoholisku dzērienu, kā arī enerģijas dzērienu pārdošanu nepilngadīgām personām. Vienā no tirdzniecības vietām konstatēts atkārtots pārkāpums. Visos gadījumos noformēti administratīvā pārkāpuma protokoli.

Valsts policija atgādina, ka alkoholiskus dzērienus, enerģijas dzērienus, kā arī tabakas izstrādājumus ir aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties iepriekšminētās preces, ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu visos gadījumos neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.