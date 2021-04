Piedzīvot kristīgās Lieldienas

Šīs ir otrās Lieldienas, kas aizrit pandēmijas ēnā, tas ietekmē arī dievkalpojumu un citu svētku pasākumu norisi. Arī šogad nenotiks piektdienas Krusta ceļš, ko allaž rīkoja Cēsu Sv. Jāņa draudze. Draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs norāda, ka iepriekšējos gados Krusta ceļš veikts kopā ar citām draudzēm gan no Āraišu baznīcas, gan pēdējos gados no Gaujaslīčiem līdz Cēsu Sv. Jāņa baznīcai: “Šogad ierobežojumi liedz to īstenot, tāpēc rosinām katram individuāli iziet personīgo Krusta ceļu, piemērotāko maršrutu izvēloties pēc ieskatiem un spējām. Esam sagatavojuši ceļvedi ar 14 pieturvietām, kas papildināts ar pārdomām un jautājumiem. Var Krusta ceļu iet dabā, bet var to iziet arī savā sirdī un prātā, mājā kopā ar ģimeni lasot, pārdomājot, lūdzot.”

Ceļvedi iespējams lejuplādēt draudzes mājaslapā cesusirds.lv.

Atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem baznīcās kalpošana nedrīkst būt ilgāk par astoņiem vakarā, bet Lieldienās atļautas izmaiņas, naktī uz 4. aprīli ļauts darbu turpināt līdz vieniem naktī. Tas ļauj noturēt Lieldienu nakts dievkalpojumus, un, kā vēsta informācija, mūsu pusē vienīgā luteriskā baznīca, kur notiks nakts dievkalpojums, ir Straupes ev. lut. baznīca.

Dievnamos un telpās, kur notiek dievkalpošana, vienlaikus var atrasties tikai tāds personu skaits, kas nepārsniedz 20 procentus no telpu kapacitātes, ievērojot, ka uz katru apmeklētāju tiek nodrošināti 10 telpas kvadrātmetri.

Pirmo Lieldienu dievkalpojumi notiks visās draudzēs, pulcējot atļauto apmeklētāju skaitu. Vissarežģītākajā situācijā ir Cēsu Kristus karaļa Romas katoļu draudze, kuras mazajā dievnamā var pulcēties tikai desmit cilvēku. Tāpēc tur dievkalpojumu apmeklēšana notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, bet mācītājs Ronalds Melkers gādājis, lai draudzes youtube kontā dievkalpojumus var skatīties gan tiešraidē, gan vēlāk tā ierakstu. Šajā baznīcā notiks gan Lielās Piektdienas, gan sestdienas vakara dievkalpojums, bet Lieldienās paredzēti divi dievkalpojumi, no kuriem viens, deviņos no rīta, būs īpašs, veltīts priestera Bernarda Kublinska 90.jubilejai.

Vēl var atzīmēt, ka 4. un 5.aprīlī plkst. 21 un 22 Cēsu Sv.Jāņa baznīcas fasāde iemirdzēsies jaunā muzikālā stāstā par pārmaiņām, ko ievada Augšāmcelšanās brīnums. Priekšnesums tiks atkārtots piektdienās un sestdienās minētajos laikos līdz 17.aprīlim.