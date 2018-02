Piedāvājums tūrismā – plašs un neparasts

Jaunums. Izstādes apmeklētāji izmanto iespēju lejuplādēt jauno mobilo lietotni “Enter Gauja”, lai atrastu piemērotus maršrutus ceļojumam pa Gaujas nacionālo parku. Foto: Marta Martinsone - Kaša Izstādes apmeklētāji izmanto iespēju lejuplādēt jauno mobilo lietotni “Enter Gauja”, lai atrastu piemērotus maršrutus ceļojumam pa Gaujas nacionālo parku.

Starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttuor 2018” piedalījās daudzi Cēsu un apkārtējo novadu uzņēmēji, sportisku un atpūtas pakalpojumu sniedzēji, tūrisma speciālisti un viesu namu saimnieki.

Šogad “Balttour 2018” notika jau 25. reizi un rīkotāji varēja lepoties ar dalībnieku un apmeklējuma rekordiem – 860 tūrisma uzņēmumi no 39 pasaules valstīm, 29 630 apmeklētāji, no kuriem vairāk nekā 5,5 tūkstoši tūrisma nozares profesionāļi.

Cēsu Kultūras un tūrisma centrs kopā ar vēl astoņu vēsturiskās Hanzas savienības mazo pilsētu pārstāvjiem izstādē piedalījās zem projekta “HANSA” karoga, reklamējot jaunu maršrutu šo pilsētu apceļošanai.

Andra Magone, Cēsu Tūrisma attīstības un informācijas centra vadītāja, “Druvai” pastāstīja: “Iz­stādē veicās ļoti labi, un daudziem bija pārsteigums, ka pilsētas var parādīt arī no Hanzas skatupunkta. Cēsis šogad startēja divos projektos, piedāvājot viduslaiku mantojumu un mūsdienīgo, atraktīvo ar došanos dabā.

Sadarbība ar projektu “Enter Gauja”, kas apvieno Gaujas nacionālajā parkā ietilpstošās paš­valdības, ir attaisnojusies, kopš 2012.gada tūristi ir pieraduši un sapratuši, ka tas ir saistīts ar nacionālo parku. Šoreiz apmeklētāju bija daudz vairāk nekā citus gadus, ātri izbeidzās izdales materiāli, visu laiku tie bija jāpapildina. Iespējams, piesaistīja prāta spēle ar jautājumiem, kur varēja iegūt balvas.

Ir nozīmīgs jaunums – “Enter Gauja” mobilā lietotne, ko tagad jebkurš var lejuplādēt savā tālrunī. Var apskatīt maršrutus, izvēlēties, kurp doties, kā arī kļūt par “Enter Gauja” klientu. Atrodot lietotnē speciālu sadaļu un iegūstot QR kodu, var saņemt atlaides ieejas biļetēm un pakalpojumiem.”

Amatas novada Tūrisma attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Eva Staltmane atzina: “Pats jaukākais – esam iemācījušies lepoties, stāstīt viens par otru, kas katram labs un īpašs. Vairs nav sadrumstalotie pašvaldību stendi, kur katrs velk tikai uz savu novadu vai pagastu. Tūrists jau ceļo plašā teritorijā, ne tikai novada robežās.”

Tūrisma projektu koordinatore Dace Rubene novērojusi, ka šogad mājīgajā “Enter Gauja” stendā, kas bija ieturēts dabas krāsās un rotāts ar zaļajiem augiem un dažādiem citiem dabas materi­āliem, cilvēki uzkavējās ilgāk, tātad viņiem patika. Apmeklētāji daudz jautājuši par jaunumiem un pasākumiem Gaujas nacionālajā parkā.

Cēsniece Sigita Klētniece, uzņēmuma “Travel Inside Latvia” vadītāja, “Balttour” apmeklē jau kopš 90. gadu beigām, kad pirmās izstādes notikušas Rīgas Kino­studijā: “Man tas ir ikgadējs pasākums, liekas, pēdējos gados Lat­vijas novadu un pilsētu stendu piedāvājums ir diezgan līdzīgs. Arī šogad pārsteigumu nebija, toties ieguvu jaunus kontaktus. Mans mērķis darbā ar tūristiem ir neizgudrot neko no jauna, bet parādīt to īsto būtību, lepoties ar to, kas mums jau ir, un lepoties skaļi. Man liekas, cilvēkus vajag vest uz īsto, nesagudroto Latviju. Piemēram, aizvest pie kādas vecas lauku sievas, kura cep skland­raušus, kur viss ir dabiski, dabiskāk nekā ražotnē.

Skumji, ka Cēsis nestartēja atsevišķi kā galamērķis, tā kā Rīga, Sigulda, Ventspils. Mums pilsēta bija sadalīta pa projektiem.

Patika igauņu sagatavotais Sāremā piedāvājums, savukārt lietuvieši nebija nodalījuši tūrismu no tirgošanās. Tas mulsināja un nepārliecināja.”

Par “Apaļkalna” kempinga, kas atrodas Raiskuma pagastā, saimnieku Juri Leimani internetā raksta, ka viņa jaunākā devīze skan: “Kā no Kilimandžāro, tā uz Ķīpsalu – no šī labā saukļa neatteikšos!”

“Tas atbilst patiesībai,” apstiprina J.Leimanis, “no Mozambikas uz Rīgu un no lidostas tūlīt devos uz “Balttūru”. Baltijas valstu izstādēs jau astoto gadu piedalos kopā ar Kempingu asociāciju.

To tikai dzīve rādīs, vai tie apmeklētāji, kuri atnāca, būs mani klienti vai arī vienkārši brīvdienās laiku pavadīja izstādē. Atšķirībā no Igaunijas, kur šāds pasākums ir bez maksas, Latvijā izstādes apmeklējums ir dārgs – gan biļetes, gan maksa par autostāvvietu. Ievēroju, ka Latvijas zālē šogad vairāk nekā citas reizes akcentēts novadu princips. Grūti izdomāt ko jaunu, tomēr idejas ir, vajag tikai mācēt paņemt. Man kempingā ir lietas, kas noskatītas daudzās zemēs. Nu vēl viens ziemas darbs ir izdarīts. Pirms tam biju izstādē Dānijā, vēl došos uz Igauniju un Vāciju.”