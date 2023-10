Piecelies un piecel draugus!

Būt aktīviem. Cēsīs, Rožu laukumā, pulcējās vairāk nekā četri tūkstoši aktīvā dzīvesveida piekritēju, lai Eiropas Sporta nedēļas ietvaros piedalītos Lielajā pārgājienā. Foto: Sarmīte Feldmane Cēsīs, Rožu laukumā, pulcējās vairāk nekā četri tūkstoši aktīvā dzīvesveida piekritēju, lai Eiropas Sporta nedēļas ietvaros piedalītos Lielajā pārgājienā.

Ar šādu saukli startējusi Eiropas Sporta nedēļa. To ievadīja orientēšanās nakts 20 pilsētās, arī Līgatnē, bet īstais starta šāviens bija Lielais pārgājiens sestdienā, kas šogad notika Cēsīs un apkaimē.

Vairāk nekā 4000 dalībnieku no visas Latvijas, spītējot lietum, kas ik pa laikam atgādināja, ka šajā dienā ir sācies rudens, pulcējās Rožu laukumā, lai no tā dotos kādā no trim izvēlētājam distancēm – 6,5 km, 17 km vai 24 km. Pārgājienu papildināja izzinoša un interaktīva cilpošanas spēle viedierīcē, kas bija pielāgota maršrutam un dalībniekiem ļāva ne tikai aktīvi kustēties, bet arī komandā kopīgi meklēt atbildes uz jautājumiem.

Aktīvākie vēl pēc distances veikšanas uzkavējās Cēsīs, lai vakarā veiktu arī 6,5 km krēslas posmu pa vecpilsētas ieliņām.

Eiropas sporta nedēļu jau septīto gadu rīko Latvijas Sporta federāciju savienība. Tās prezidents Einārs Fogelis arī bija starp pārgājiena dalībniekiem, lai kopā ar savējiem izkustētos: “Ejam katru gadu, un man prieks, ka šis stūrakmens, ko esam ielikuši Eiropas Sporta nedēļas pamatā, ir tik populārs.”

Latvija ir viena no apmēram 40 valstīm, kurās ik gadu notiek Eiropas Sporta nedēļa ar mērķi – motivēt cilvēkus kļūt fiziski aktīviem ikdienā, vairot izpratni, ka fiziskās aktivitātes dod labumu veselībai, darba spējām, vispārējai dzīves kvalitātei.

“Ir patīkami redzēt, ka dalībnieku skaits arvien palielinās. Pārgājienā piedalās vairāk nekā 4000 dalībnieku, arī orientēšanās naktī bija līdzīgs dalībnieku skaits, un esam ļoti gandarīti par tik lielu atsaucību. Šogad dalībnieku abos lielajos pasākumos vismaz par trešdaļu vairāk nekā pirms gada. Redzam, ka sauklis – piecelies un piecel citus – tiešām strādā,” teica E. Fogelis.

Jautāts, kas, viņaprāt, ir tas, kas cilvēkus pievelk šim pārgājienam, viņš norāda, ka iemesli vairāki: “Tas, ka nesteidzīgi var baudīt procesu, te nav sacensības, ja nu vienīgi pašam ar sevi, ejot distancē. Vēl būtiskāk, ka tā ir iespēja būt kopā ģimenēm dažādās paaudzēs, veidot komandas kopā ar draugiem, darbabiedriem, domubiedriem. Protams, arī skaista vide un apkārtne, kuru dēļ šogad tika izvēlētas Cēsis.

Mūsu mērķis Eiropas Sporta nedēļā ir atgādināt, ka fiziskās aktivitātes ikdienā ir svarīgas, lai rūpētos par savu fizisko un garīgo veselību. Es ticu, ka ieteicamās 150 minūtes nedēļā fiziskām aktivitātēm var atrast ikviens – tā var būt pastaiga, ceļš no darba vai skolas uz mājām, pusdienu pauze vai pārgājiens ar ģimeni uz parku vai mežu brīvdienās. Svarīgi darīt to, kas patīk, un veidot ikdienas ieradumu – tas uzturēs veselību un dzīvesprieku.”

Pārgājiena dalībnieki no Rožu laukuma devās savā izvēlētajā distancē, kādā komandā divi dalībnieki, citās – pieci un vairāk. Uz Cēsīm bija braukuši pat no Liepājas. Komandā “Liepājnieki” ceļā devās Raits un Antra, viņu jaunākais dēls Mārtiņš un viņa draudzene Lelde, kuras dzimtā pilsēta ir Cēsis. Kopā ar visiem 17 km distancē devās sunītis Bendžijs.

Antra stāsta, ka vecākā meita šajā pārgājienā piedalījusies arī citus gadus un nu iedvesmojusi arī viņus. Savukārt Lelde teikusi, ka uz Cēsīm noteikti vajag atbraukt: “Šis būs ne tikai jauks ceļojums un pārgājiens, bet vēlāk tiksimies arī ar citiem bērniem un mazbērniem.”

Lelde saka, ka Cēsīs kādu laiku neesot bijusi, tāpēc atkal patīkami satikt savu pilsētu. Raits vēl piebilst, ka, visticamāk, vakarā visi iešot arī krēslas posmu: “Ja reiz tik tālu esam braukuši, jāizmanto iespēja!”

No Pierīgas uz Cēsīm atbraukusi komanda “Cits ezītis miglā”, kurā vienojušies Aivars, Aija un Rita. Viņi stāsta, ka Rita jau iepriekš piedalījusies lielajā Pārgājienā un ievilkusi arī pārējos. Viņa sekoju sauklim – piecelies un piecel draugus: “Šis pārgājiens dod brīnišķīgu kopības sajūtu, te ir daudz cilvēku, sportiskās aktivitātes, skaista pilsēta, atliek vien iet!”

Aivars stāsta, ka visi aktīvi esot arī ikdienā, piedalījušies Vienības velobraucienā, citos lielajos tautas sporta pasākumos: “Tikko izstaigājām Itāliju, gandrīz 600 kilometrus kājām nogājām, tad nu šodien veicamie 24 kilometri būs tāda viegla atpūtas pastaiga.”

Dalībnieku vidū arī mājinieki Aigars un Guna. Viņi saka, ja pasākums pienāk klāt, nevar laist iespēju garām. Lai arī pārgājiena maršrutu itin bieži paši savam priekam izstaigājot arī ikdienā, šoreiz tajā valdīšot īpaša brālības sajūta ar citiem pārgājiena dalībniekiem.

Debijas pārgājiens bija Jānim un Elīnai no Siguldas. Viņi nedēļas vidū internetā pamanījuši reklāmu par šo pārgājienu un nolēmuši – jāiet! Tāpēc arī komandai dots nosaukums “Ko darām sestdien?”. “Ikdienā daudz kustamies, staigājam, braucam ar riteņiem, šis kārtējais aktīvais notikums,” piebilst Jānis.

Eiropas Sporta nedēļa turpinās līdz 30. septembrim un piedāvā daudzveidīgus bezmaksas sporta pasākumus visā Latvijā. Informācija par tiem – www.beactive.lv. Ģimeņu pludmales spēles, Nakts peldējums, Sporta diena un citi sportiskie pasākumi būs pieejami ikvienam, atgādinot – fiziskā aktivitāte ikdienā ir vieglākais veids, kā parūpēties par savu veselību.