Piebalgā turpina gleznot

Ik gadu Zosēnu pagasta Melnbāržos cilvēki, kuriem mīļa ir krāsu pasaule, tiekas, lai kopīgi gūtu jaunus iespaidus gleznošanai. Arī šonedēļ Melnbār­žos notiek plenērs “Turpinām gleznot Piebalgā”.

Interese par pasākumu ir, dalībnieki atbraukuši ne tikai no Zosēnu un Jaunpiebalgas pagasta, bet arī no tālākiem kaimiņiem – Vestienas un Mazzalves. Savukārt no Rīgas piebiedrojusies ķīniešu tautības dalībniece Mary, stāsta plenēra rīkotāja, Zosēnu pagasta Kultūras un sabiedriskā centra vadītāja Dzidra Prūse. “Pasākums rit pilnā sparā. Pirmā diena pagāja, sapazīstoties un iepazīstot apkārtni, savukārt otrdien iepazinām Drustu pagastu, arī plenēra dalībnieces, drustēnietes Ilzes Fersteres lauku idilli un daiļradi, kur katrs atrada ko sev acīm baudāmu. Turpinot iepazīt Drustus, apmeklējām vietējo Novadpētniecības muzeju, baznīcu un atpūtas kompleksu “Ūdensrozes”. Nedēļas vidū mākslas darbi tapa Piebalgā, un gleznotāja Vineta Pogule krāsu spēlēm ar otu aicināja piebiedroties bērnus. Šovakar dalībnieki vakarēs pie ugunskura un sadziedāsies.

Atšķirībā no citiem gadiem, šoreiz katrs dalībnieks rada ne tikai savu darbu, bet top arī viens kopīgs, kas būs redzams uz Zosēnu pagasta pārvaldes gaiteņa sienas. Sestdien jau būs plenērā tapušo radošo darbu izstāde, kas pieejama ikvienam. Gleznojumi būs skatāmi arī 15. jūlijā Skrāģu krogā pasākumā “Diena Mākslai” un 13. augustā Jaunpiebalgā izstāžu zālē “Velves” pasākumā “Izvēlies Piebalgu!”.