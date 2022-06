Pieaugušie vēlas turpināt pilnveidoties

PIEAUGUŠIE SKOLAS SOLĀ. Pieaugušie labprāt izmanto iespēju apgūt jaunas zināšanas vai papildināt jau esošās. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā apģērbu dizaina produktu izstrādes kursos dalībnieces apgūst svārku modelēšanu. Foto: Iveta Rozentāle Pieaugušie labprāt izmanto iespēju apgūt jaunas zināšanas vai papildināt jau esošās. Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā apģērbu dizaina produktu izstrādes kursos dalībnieces apgūst svārku modelēšanu.

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā (VTDT) 147 pieaugušie, kuriem jau ir specialitāte un darbavieta, papildina zināšanas vai apgūst jaunu profesiju.

Tehnikums pieaugušo izglītību nodrošina trīs virzienos: profesionālās vidējās izglītības programmas (neklātiene), profesionālā tālākizglītība un moduļu apmācība (kursi). VTDT direktora vietniece tālākizglītības, IKT un metodiskajā jomā Kristīne Rebinova pastāstīja, ka šogad 90% mācību maksas pieaugušajiem līdzfinansē Eiropas Savienības fondu projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, pašiem dalībniekiem jāsedz tikai 10 procenti, tādēļ arī dalībnieku ir vairāk nekā citus gadus. “Tomēr novērojams, ka pieaugušie ir gatavi maksāt arī pilnu studiju maksu, lai apgūtu nepieciešamo un vēlamo, tāpēc turpināsim īstenot dažādas mācību programmas gan projekta ietvaros, gan arī paplašināsim dažādu kursu piedāvājumu, kur dalībnieki sedz pilnu mācību maksu,” tā K.Rebinova.

Lai arī pieaugušie ir ļoti motivēti mācīties, daļa studējošo mācības tomēr pārtrauc. K.Rebinova vērtē, ka tam ir ļoti dažādi iemesli, piemēram, šobrīd paaugstinājušās degvielas cenas, cilvēks saprot, ka nevar uz kursiem izbraukāt, jāņem vērā, ka mācības ir intensīvas, pēc darba nedēļas visa sestdiena paiet mācoties, kas ne vienmēr ir ilgstoši iespējams. Piemēram, apģērbu dizaina produktu izstrādē mācības notiek gada garumā. Iemesls mācību pārtraukšanai reizēm ir kursa programma, ko dalībnieks bija sagaidījis citādu. Dažkārt mainās situ­ācija cilvēka ģimenē, darbā.

Šobrīd sestdienās apģērbu dizaina produktu izstrādes kursos mācās 13 dalībnieces, pasniedzējas Guntas Garkalnes vadībā apgūstot konstruēšanu, modelēšanu, dizainu un šūšanu. Dalībnieces ir no Cēsīm, Jaunpiebalgas, Raunas, Siguldas, vairākas arī no Rīgas.

Kad “Druva” viesojās nodarbībā, tika apgūta svārku modelēšana. Gunta Garkalne par mācību procesu teic: “Patlaban dalībnieces kā pirmklasnieki līmē, griež, veido un mācās uz mazām piegrieztnēm, lai pēc tam tās varētu izveidot patiesajā izmērā. Tā kā mācībās ir pietiekami daudz nodarbību, tad dalībnieces varēs pagūt iemācīties gan modelēt un konstruēt, gan šūt, apgūt, kā pārveidot gatavas piegrieztnes, gan veidot savas. Novēroju, ka visi pieaugušie uz mācībām nāk ar augstu motivāciju, strādāt griboši, ļoti zinātkāri – viss interesē, nebaidās uzdot jautājumus, ja kas nav saprotams, nebaidās arī no grūtībām, ko prasa konstruēšana un modelēšana, kur nepieciešama izpratne un pacietība. Lai gan mācības ilgst līdz sešiem vakarā, man kursantes ir jāpaskubina doties mājās. Viņas guvušas otru elpu un būtu gatavas mācīties vēl ilgāk.”

Vērtējot kursantu motivāciju, pasniedzēja teic: “Tā kā pēc kursiem netiek iegūts diploms, tad kursantes mācās sevis pilnveidošanai. Tajā pašā laikā, veidojot savu portfolio, izstrādājot darbus, sievietes ar laiku var sākt strādāt arī pie kāda uzņēmēja.”

Daiga Muižniece uz mācībām brauc no Rīgas. Viņai patīk šūt un ir sava pieredze, gan savam priekam, gan pēc pasūtījumiem šuvusi kleitiņas meitenēm: “Man pašai ir dēls, tāpēc labprāt pucēju citu mammu meitas. Bet jau sen vēlējos iemācīties šūt ne tikai bērniem, arī pieaugušajiem, kas ir sarežģītāk, jo pieaugušo figūras atšķiras vairāk nekā bērnu, jāsaprot, kā katram uzšūt piemērotāko. Man patīk pieguļoši dizaini, bet tajos visām detaļām jābūt īpaši pārdomātām un precīzām, lai izskatītos skaisti. Patīkami, ka skolotāja skaidro lēnām, pie katra pienāk, paskaidro, arī kopējā atmosfēra ir ļoti patīkama.” Skaidrojot motivāciju kāpēc no galvaspilsētas brauc uz Cēsīm, D.Muižniece teic, ka iespēja šogad bija Cēsīs un vēl Valmierā. Turklāt kursante novērtē arī to, ka par kursiem nav jāmaksā pilna maksa, sakot, ka Rīgā maksa pat par vienas dienas kursiem ir ļoti liela.

Maira Kupriša dzīvo Siguldā, bet strādā Smiltenes tehnikumā par karjeras konsultanti, sestdienas tagad viņa aizvada Cēsīs. “Mans bērnības sapnis bija iemācīties konstruēšanu un dizainu, tādus kursus ļoti gaidīju, tāpēc interesējos, kad tie būs. Tāpat man ļoti tuva bija gleznošana. Bet skolas laikā vecāki teica, ka ar gleznošanu nevarēšu nopelnīt. Tā izstudēju pedagoģiju un biju priecīga, ka bija iespēja apgūt arī zīmēšanu. Man ļoti patīk tieši modelēt, turklāt, tā kā matemātika man ir stiprā puse, tad tas neliekas sarežģīti. Man ir daudz ideju, ko vēlos īstenot, bet šūšana nav mana lieta, zinu, ka manu izdomāto uzšūs citi. Tomēr ir ļoti svarīgi, lai būtu idejas, lai varētu radīt ko jaunu un interesantu.”

VTDT klātienē moduļu veidā tiek apgūta apģērbu dizaina produktu izstrāde , gleznošana I, gleznošana II, automobiļu elektroiekārtu remonts, elektronisko sistēmu remonta pamati, kā arī attālināti personas datu aizsardzība, modes mārketings un zīmolvedība, uzņēmējdarbība dizainā, algoritmēšana un programmēšanas pamati, mācību noslēgumā iegūstot apliecību. Profesionālās tālākizglītības programmā pieaugušie klātienē apgūst augkopību, iegūstot kvalifikāciju augkopības tehniķis, kā arī šo profesiju 1,5 gados neklātienē apgūst profesionālās vidējās izglītības programmā, iegūstot diplomu par profesionālo vidējo izglītību.

VTDT iespējams novērtēt ārpus formālās izglītības sistēmas iegūtās profesionālās kompetences, kas sevī ietver vienas dienas mācības (konsultācijas) un profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošanu. Šo iespēju katru gadu izmanto 25 – 40 pieaugušie. Profesionālās kompetences tiek novērtētas autoatslēdzniekiem, automehāniķiem, datorsistēmu tehniķiem, elektrotehniķiem, klientu apkalpošanas speciālistiem, mēbeļu galdniekiem, namdariem, pavāriem un programmēšanas tehniķiem.