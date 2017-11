Pie pagrieziena uz Cēsīm ziemā saglabāsies ātruma ierobežojumi

Vidzemes šosejas (A2) krustojumā ar autoceļu Valmiera–Cēsis–Drabeši (P20) ir atjaunota parastā satiksmes organizācija pa visām ceļu pārvada nobrauktuvēm, informē “Latvijas Valsts ceļi” Komunikācijas daļā.

Autoceļa Valmiera–Cēsis–Drabeši (P20) posmā no rotācijas apļa starp Cēsīm un Priekuļiem līdz krustojumam ar Vidzemes šoseju (29,6.-39,7. km) notiek segas rekonstrukcijas būvdarbi, kuru ietvaros ir pastiprināti ceļa pamati – šķembu slānim pievienots reciklētais materiāls un cements, kā arī pavasarī tiks pabeigti seguma asfaltēšanas darbi. Pašreiz visā remontposmā ir ieklāta asfalta apakškārta un pabeigts vairums darbu autoceļa P20 pārvadu pār dzelzceļu un Vidzemes šoseju rekonstrukcijā. Būvdarbus posmā pabeigs nākamgad.

“Latvijas Valsts ceļi” Komunikācijas daļa norāda, ka, tuvojoties ziemai, no nākamās nedēļas šajā būvniecības objektā sāksies tehnoloģiskais pārtraukums, kas ilgs līdz pavasarim. Uz pārtraukuma laiku remontposmā uz autoceļa P20 paliks spēkā ātruma ierobežojumi – 70 un 50 km/h, kā arī 30 km/h uz ceļa pārvada pār dzelzceļu; 50 km/h uz ceļa pārvada nobrauktuvēm un 70 km/h uz Vidzemes šosejas zem ceļa pārvada.

Būvdarbus veic AS A.C.B., to līgumcena ir 8,17 miljoni eiro, ko sedz no valsts budžeta.