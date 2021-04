Pētera Vaska attālinātā “Klātbūtne”

Kopā. Komponists Pēteris Vasks iepriekšējo gadu festivālos vienmēr bijis klātesošs, gan skatītāju zālē baudot mākslinieku sniegumu, gan kāpjot uz skatuves, lai pateiktos viņiem par izpildījumu. Foto: no Cēsu koncertzāles arhīva Komponists Pēteris Vasks iepriekšējo gadu festivālos vienmēr bijis klātesošs, gan skatītāju zālē baudot mākslinieku sniegumu, gan kāpjot uz skatuves, lai pateiktos viņiem par izpildījumu.

Vidzemes koncertzālē “Cēsis” šovakar (16.aprīlī) izskanēs komponista Pētera Vaska jubilejas koncerts “Klātbūtne”. Tas notiks tieši komponista 75. dzimšanas dienā, koncertu tiešraidē translēs Latvijas Radio 3 programmā “Klasika”, bet pāris stundu vēlāk tas būs skatāms arī Latvijas Televīzijas 1. kanālā.

Koncertzāles mārketinga un komunikācijas vadītāja Egija Saļņikova stāsta, ka šis būs vērienīgākais notikums, kopš koncert­zāle slēgta publiskiem pasākumiem. Pasaulē zināmākā un atskaņotākā latviešu komponista simfoniskās, kora un kamermūzikas skaņdarbi izskanēs koncertzāles šī gada rezidences mākslinieču – vijolnieces Kristīnes Balanas un čellistes Margaritas Balanas – izpildījumā, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra (LNSO), Valsts akadēmiskā kora “Latvija” un diriģentu Andra Pogas un Māra Sirmā sniegumā.

E. Saļņikova norāda, ka tāda koncerta plānošana atšķirīga no ikdienas darba normālā režīmā: “Gādājot, lai tiktu ievērota maksimālā epidemioloģiskā drošība, veikti lieli sagatavošanās darbi. Kolektīvu mūziķi šajā nedēļā kovida testus veic divas reizes, ar Kultūras ministriju esam vienojušies, ka tiek nodrošināti testi arī visiem iesaistītajiem tehniskajiem darbiniekiem, arī no Latvijas Televīzijas, Latvijas Radio.

Koncerta mēģinājumi notika Rīgā, koncertzālē “Cēsis” visi iesaistītie ieradīsies tikai šodien. Katram kolektīvam, tehniskajiem darbiniekiem iedalīta sava zona, esam padomājuši arī par ēdināšanu, par citiem drošības pasākumiem. Veikta liela plānošana un loģistika, lai koncertzālē vīruss neienāktu.”

Komponista Pētera Vaska jubilejas koncerts bija iecerēts kā daļa no ikgadējā festivāla “Pētera Vaska mūzikas aprīlis”, kas šogad notiktu jau ceturto reizi. Diemžēl pandēmijas dēļ kultūras pasākumu norise ar klausītāju klātbūtni joprojām nav iespējama, taču, kā uzsver E. Saļņikova, darīts viss, lai šo notikumu nenāktos atcelt pilnībā: “Arī šajā laikā svarīgi noturēt koncertzāles izvirzīto kvalitāti, un veiksmīgā sadarbībā ar Latvijas Televīziju un Latvijas Radio varam izcilo koncertprogrammu “Klātbūtne” dāvāt Pētera Vaska talanta cienītājiem ar radio un TV starpniecību.”

Diriģents Andris Poga norāda, ka viņam allaž liels prieks atskaņot Pētera Vaska mūziku – vai tas būtu pirmatskaņojums, kāds senāk tapis opuss vai darbs pie ierakstu albuma: “Ārkārtīgi interesanti vērot, kā Vaska mūziku uztver un atskaņo orķestri Latvijā un ārzemēs. Tas ir tik ļoti dažādi, taču reizē šīs atšķirīgās perspektīvas ļoti iedvesmo!”

Šajā koncertā A.Pogas pārziņā ir simfoniskajam orķestrim radīts senāks darbs “Lauda”, kas veltīts Krišjāņa Barona 150. dzimšanas dienai, un Fantāzija vijolei un stīgu orķestrim “Vox Amoris”, ko kopā ar LNSO izpildīs vijolniece Kristīne Balanas. Viņa šo skaņdarbu publikai atskaņos pirmo reizi. Kopā ar māsu, čellisti Margaritu Balanas duetā izpildīs Vaska poētisko un tēlaino skaņdarbu “Līdzenuma ainavas”.

Margarita atzīst, ka Pētera Vaska mūzika vienmēr rezonē ar dvēseli: “Jau no “Līdzenumu ainavu” pirmās skaņas mēs paceļamies virs zemes – apgarotā, meditatīvā pasaulē, kur laiks apstājas. Šis ir viens no maniem mīļākajiem Pētera Vaska skaņdarbiem, kurā no jauna varam izjust cilvēka ciešo saikni ar dabu.”

Kora “Latvija” sniegumā izskanēs “Māte Saule” ar Jāņa Petera vārdiem, kā arī opuss “Laudate Dominum”. Pats komponists atzīst, ka tajā atklājas viņa skatījums uz dzīvi un to, ka cilvēks galu galā ir mirstīgs, bet gars un garīgās vērtības – nemirstīgas.

Diriģents Māris Sirmais stāsta, ka Pētera Vaska mūzika viņu ietekmējusi ļoti personiski: “Pusaudža gados, kamerorķestra koncertā klausoties opusu “Musica dolorosa”, man kardināli mainījās domāšana un attieksme pret laikmetīgo akadēmisko mūziku. Vasks ir vesela latviešu mūzikas laikmeta zīme, kas ar savu talantu ir ierakstīta pasaules mūzikas zvaigznājā – latviešu komponists, kura mūziku atpazīst starptautiskā mērogā.”

Jautāta par koncertzāles nākotnes plāniem, vai plānotas vēl kādas tiešraides, E. Saļņikova norāda, ka tiek gaidīta situācijas uzlabošanās, lai kaut ar nelielu skatītāju klātbūtni varētu atsākt darbu: “Vairāku koncertu datumi ir rezervēti, bet vai tie varēs notikt, šobrīd neviens nezina. Redzam, ka, sākoties siltākam laikam, cilvēki digitālo piedāvājumu izvēlas mazāk, tāpēc ceram uz brīdi, kad varēs rīkot koncertus kaut ar noteiktu skatītāju skaitu.”