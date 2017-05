Pērn Latvijā piedzimuši 21 646 bērni

Pagājušajā gadā Latvijā piedzimuši 21 646 bērni, bet 129 dzimuši nedzīvi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) dati par dzemdībām un jaundzimušajiem Latvijā. 35% jaundzimušo nākuši pasaulē Rīgas reģionā, savukārt 20% piedzimuši Pierīgā. 12% bērnu piedzimuši Kurzemē, 12% – Zemgalē, 11% – Latgalē, bet 10% – Vidzemē.

Pēc SPKC datiem, visvairāk jeb 78% no bērniem piedzimuši mātēm vecumā no 20 līdz 34 gadiem, 19% – mātēm, kurām ir 35 un vairāk gadu. Tāpat 468 bērni piedzimuši mātēm vecumā no 18 līdz 19 gadiem, 176 – mātēm, kuras ir vecumā no 15 līdz 17 gadiem, bet četri no bērniem piedzimuši mātēm, kurām ir 14 un mazāk gadu.

Visvairāk dzemdību notikušas slimnīcās, vienlaikus 257 dzemdības pēc izvēles notika ārpus slimnīcas, savukārt 90 dzemdības ārpus slimnīcas notika neplānoti.

Pērn notika 330 daudzaugļu dzemdības, proti, sievietēm piedzima divi un vairāk bērni. Apmēram tūkstotis dzemdību notika priekšlaicīgi, turklāt mediķi pērn kopumā veica 4663 ķeizargriezienus, tostarp 1979 bija plānoti.

SPKC dati liecina, ka 1230 no bērniem piedzima neiznēsāti, tostarp 66 svēra līdz vienam kilogramam.