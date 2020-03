Pensijas nesīs, “Druvu” var abonēt

Foto: Fotolia

“Latvijas Pasts” patlaban apturējis klātienes pasta pakalpojumu sniegšanu tikai mazajās pasta pakalpojumu sniegšanas vietās laukos. Līdz šim konkrētā laikā un vietā, kur pastnieks apkalpoja tikai stundu dienā. Tā kā tas notika pašvaldību telpās un drošības apsvērumu dēļ lielākā daļa pašvaldību ēku apmeklētājiem ir slēgtas, arī pastnieki tur nebūs sastopami.

Latvijā ir 253 mazās pasta pakalpojumu sniegšanas vietas pašvaldību telpās, kur klātienes apkalpošana pašlaik ir pārtraukta. Tāpat kā līdz šim šajās mazo pasta pakalpojumu sniegšanas vietu teritorijās iedzīvotājiem iespējams pa tālruni pieteikt pas­ta pakalpojumu saņemšanu savā dzīvesvietā.

No 18.marta klientus apkalpos pēc pieprasījuma pa tālruni:

Auciema pakalpojumu sniegšanas vieta 22039506

Dzērbenes pakalpojumu sniegšanas vieta 25700254

Ģikšu pakalpojumu sniegšanas vieta 22039506

Ieriķu pakalpojumu sniegšanas vieta 22039506

Inešu pakalpojumu sniegšanas vieta 25700281

Kaives pakalpojumu sniegšanas vieta 25700254

Līgatnes pakalpojumu sniegšanas vieta 22039502

Mārsnēnu pakalpojumu sniegšanas vieta 22039515

Nītaures pakalpojumu sniegšanas vieta 25700299

Pērļupes pakalpojumu sniegšanas vieta 22039509

Rīdzenes pakalpojumu sniegšanas vieta 22039506

Skujenes pakalpojumu sniegšanas vieta 25700254

Veselavas pakalpojumu sniegšanas vieta 22039515

Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina preses izdevumu abonēšanu, pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādi, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas Pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā u.c. Ar pastnieka starpniecību iespējams saņemt arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta.

Tiem, kuri vēlas abonēt “Druvu”, to aizvien var izdarīt internetā vai pasta nodaļās. Ja tādu iespēju nav, var sazināties ar pastnieku vai zvanīt uz “Druvas” reklāmas nodaļu, kur tiks rasts risinājums.

Pensiju, pabalstu vai atlīdzības piegādi saņēmēju dzīvesvietās “Latvijas Pasts” nodrošinās līdzšinējā kārtībā. Izmaiņas patlaban nav plānotas. Savukārt klientiem, kuri pensijas un pabalstus saņem PNS, nav obligāti jādodas uz pasta nodaļu to saņemšanai. “Latvijas Pasts” šo pakalpojumu nodrošina arī klienta dzīvesvietā, un izmaksu no PNS konta iespējams pieteikt “Latvijas Pasta” Klientu centrā, tālr. 27008001, 67008001, info@pasts.lv. Piesakot piegādi dzīvesvietā, līdz 27.martam noteikta pazemināta pakalpojuma “Skaidras naudas izmaksa no PNS konta” cena – 4,88 eiro.