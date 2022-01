Pēc sertifikāta uz pašvaldību   

Ikdienā vajadzīgs. Straupietis Jānis Tauriņš Pārgaujas apvienības Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā tikko saņēmis izdrukātu “Covid – 19” vakcinācijas sertifikātu. Centra apkalpošanas speciāliste Nellija Lapšāne arī izstāstīja, kā to izmantot un glabāt. Foto: Sarmīte Feldmane Straupietis Jānis Tauriņš Pārgaujas apvienības Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā tikko saņēmis izdrukātu “Covid – 19” vakcinācijas sertifikātu. Centra apkalpošanas speciāliste Nellija Lapšāne arī izstāstīja, kā to izmantot un glabāt.

Sadarbspējas sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret “Covid-19” vai vīrusa pārslimošanas faktu, ir šodienas nepieciešamība. Tas jāuzrāda, gan apmeklējot dažādas iestādes, gan lai ieietu tirdzniecības centros, saņemtu pakalpojumus, ceļotu.

Daudziem jo daudziem sertifikāts ir lejuplādēts viedtālrunī. Taču arī šie cilvēki bieži vien drošībai vēlas, lai vienmēr līdzi ir arī uz papīra izdrukāts vakcinācijas vai vīrusa pārslimošanas apliecinājums. Tā kā ne katram mājās ir iespēja sertifikātu izdrukāt, tiek meklēts, kur to var izdarīt. Pēdējā pusgadā Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros sadarbspējīgu sertifikātu izdrukāšana ir viens no pieprasītākajiem pakalpojumiem.

“Ambulancē pateica, ka te var izdrukāt. Esmu saņēmis divas potes. Lai gan nekur neeju, tikai māja un darbs, nevar jau zināt, kad sertifikātu ievajagas,” stāsta straupietis Jānis Tauriņš. Viņš atbraucis uz vienoto klientu apkalpošanas centru (KAC) Stalbē. Apkalpošanas speciāliste Nelli­ja Lapšāne ātri izdrukā sertifikātu, vēl arī atgādina, ka nepieciešama trešā pote, un izstāsta, kā izdrukāto dokumentu glabāt, lai nerastos problēmas ar tā elektronisku atpazīšanu, ka tas derīgs tikai kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

“Tas ir pēdējo mēnešu pieprasītākais pakalpojums,” uzsver KAC speciāliste Laima Poriete un pastāsta, ka pērn izdrukāti teju 400 sertifikāti, bet šogad pus mēnesī jau 17. “Laukos daudziem nav interneta, nemaz nerunājot par iespēju izdrukāt sertifikātu. Vairāki novadnieki teikuši, ka drošībai vajag drukāto, jo telefonam var gadīties kāda ķibele, var nebūt uztveres zonā,” skaidro L.Poriete. Pagājušonedēļ viņa sāka pieņemt apmeklētājus arī Plācī, tur arī var izdrukāt sertifikātus.

“Pie mums iegriežas ne tikai tuvāko pagastu cilvēki, arī no kaimiņu novadiem. Kad Rīgā, lai tiktu pie izdrukāta sertifikāta, bija jāgaida pāris nedēļu, ne viens vien garāmbraucējs ienāca pie mums. Tāpat tie, kuri te dzīvo vasarās vai ciemojas,” pastāsta N.Lapšāne.

KAC Jaunpiebalgā no pērnā jūnija, kad sāka izsniegt sertifikātus, izdrukāti 357. Klientu apkalpošanas speciāliste Anita Auziņa piebilst, ka vēl vismaz pāris desmitiem apmeklētāju palīdzēts lejuplādēt sertifikātu viedtālrunī. “Sistēma strādā bez aizķeršanās. Sākumā gan bija problēmas, tagad viss notiek ātri,” uzsver A.Auziņa, pastāstot, ka izdrukāt sertifikātu nāk ne tikai jaunpiebaldzēni, brauc arī no Drustiem, Rankas. Iespēju iegūt nepieciešamo dokumentu KAC izmanto tie, kuri strādā Jaunpiebalgā, bet dzīvo citur, arī Kurzemē.

Protams, KAC Cēsīs ik dienu apkalpo visvairāk klientu. Arī te sertifikātu izdrukāšana ir pieprasītākais pakalpojums. Pagājušajā gadā klientu apkalpošanas speciālistes izdrukājušas 4164 sadarbspējīgos “Covid – 19” sertifikātus. Visvairāk jūlijā – 927, bet vismazāk septembrī – 404.

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra vadītāja Jekaterina Jakovska pastāsta, ka viss notiek raiti, gadās, ka rindā sastājas divi trīs, bet ir brīži, kad nav neviena. Pateikt, kurās dienās apmeklētāju būs vairāk, nevar. “ Iespējams, ietekmē ziņās dzirdētais, un cilvēki steidz izdrukāt,” bilst J.Jankovska un pastāsta, ka apmeklētāji uzdod daudz jautājumu, ir arī neizpratne gan par sertifikāta derīgumu termiņu, kāpēc sertifikātu nedod pēc pirmās potes, gan kura vakcīna labāka, televīzijā teikts, ka tā, bet kaimiņš dzirdējis ko citu. “Cilvēki izmanto iespēju pajautāt. Ko varam, iespēju robežās paskaidrojam. Daudzi ir apjukuši. Ģiemnes ārsts iesaka vakcinēties, vakcinācijas centrā saņem vakcināciju, pēc sertifikāta jānāk uz KAC. Katrā vietā apmeklētāji mēģina ko uzzināt, savākt iespējami vairāk informācijas. Diemžēl bieži vien tā ir pretrunīga. Tik skaidrībā var palīdzēt ģimenes ārsts, kuram pacients uzticas,” pārdomās dalās J.Jankovska.

Vienotajā KAC Vecpiebalgā ik dienu, lai izdrukātu sertifikātu, iegriežas vairāki novadnieki un tālumnieki. Kā pastāsta apkalpošanas speciāliste Iveta Ģērmane, dažu dienu pāris, citu pat desmit. “Vasarā ļoti daudz bija jādrukā, arī pansionāta iemītniekiem. Cilvēki jau zina, ka te to var izdarīt,” pastāsta I.Ģērmane. Pērn sertifikātus varēja izdrukāt arī Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā Taurenē. Pēc pārmaiņām klientu apkalpošanas organizācijā Cēsu novadā paredzēts, ka pakalpojums būs pieejams bibliotēkā. “Pagaidām, ja klientam nav internetbankas, lai identificētos, to izdarīt nevaram, jo bibliotēkai nav piekļuves datu bāzei. Ja ir internetbanka, izdrukājam, arī ielaminējam, jo daudzi to vēlas,” stāsta Taurenes bibliotēkas vadītāja Ineta Rūnika, uzsverot, ka daudzi, kuriem internetbankas nav, interesējas, kad dokumentu varēs izdrukāt Taurenē, jo potes saņēmuši un sertifikāts nepieciešams. Tad jābrauc uz Vecpiebalgu, Cēsīm vai kur citur.

“Druva” jau rakstīja, ka apvienību pārvaldes valsts institūcijās var nokārtot bibliotēku vadītājām pieeju nepieciešamajai sistēmai, lai varētu izdrukāt sertifikātus tiem, kam nav internetbankas. “Tika skaidrots, ka tas ir vienkārši, bet tā nav. Šo jautājumu turpinām risināt,” skaidro Vecpiebalgas apvienības pārvaldes vadītāja Lelde Burdaja.

Vienīgā bibliotēka novadā, kurā tiek izdrukāti sertifikāti arī tiem, kam nav internetbankas, ir Līgatnes pilsētas bibliotēka. “Tie, kuri atnāk un tiek pie sadarbspējīgā sertifikāta, ir ļoti priecīgi. Daudzi teikuši – kas jādara, jādara, ja vajag – būs. Viņiem tas ir svarīgi, ka var tikt pie sertifikāta pilsētā, nav jābrauc uz Augšlīgatni,” pastāsta bibliotēkas vadītāja Agnese Osīte, piebilstot, ka, protams, to, kam jāizdrukā sertifikāts, nav ļoti daudz, bet būtiski, ka pakalpojums ir pieejams uz vietas.

Veidojot jauno novadu, viens no būtiskākajiem ieguvumiem allaž tiek minēts –kvalitatīvu pakalpojumu pieejamība tuvāk dzīvesvietai. Lielajā Cēsu novadā dzīvojam jau vairāk nekā pusgadu.