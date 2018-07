Pazudušas Latvijas un Igaunijas atslēgas

Pirms diviem mēnešiem. 24. maijā plkst. 11.20 Veselavas muižā ceļu uzsāka akcijas "Apmeklēsim Baltijas pilis un muižas - svinēsim kopā!" Latvijas atslēga. Zināms, ka tā tālāk tika aizvesta uz Dikļu pili. Foto: Marta Martinsone - Kaša 24. maijā plkst. 11.20 Veselavas muižā ceļu uzsāka akcijas "Apmeklēsim Baltijas pilis un muižas - svinēsim kopā!" Latvijas atslēga. Zināms, ka tā tālāk tika aizvesta uz Dikļu pili.

Latvijā, Lietuvā un Igaunijā norisinās ceļošanas akcija “Apmeklēsim Baltijas pilis un muižas – svinēsim kopā!” To rīko kaimiņvalstu Piļu un muižu asociācijas, akcijā piedalās 131 pils un muiža, no tām 45 Latvijā. Katrā valstī ceļotājiem tika izsniegta viena ceļojošā atslēga, kas tālāk jāaizved uz nākamo muižu vai pili. Latvijas atslēga ceļu sāka Veselavas muižā, no turienes ceļotājs Uldis Priede to aizveda uz Dikļu pili.

“Tas ir viss, kas zināms par atslēgu. Tāpat ir ar atslēgu, kas sāka ceļu Igaunijā. Zināms, ka Lietuvas atslēga aizvakar bija Jakiškes muižā,” pastāsta Latvijas Piļu un muižu asociācijas valdes priekšsēdētāja, Veselavas tautas nama vadītāja Emerita Gruzde un atgādina, ka bija iecerēts katrā vietā, kur atslēga nonāks, par to paziņot sociālajos tīklos. Tā katrs varēs izsekot trīs atslēgu ceļam.

“Tagad žēl, ka katrai atslēgai taupības dēļ nepielikām raidītāju. Asociācijas valdē vāksim informāciju, kurās pilīs un muižās atslēga bijusi, meklēsim,” bilst asociācijas vadītāja un atzīst, ka kolēģi ikdienā ir ļoti aizņemti, jo vasarā visur notiek pasākumi. Tas, visticamāk, ir galvenais iemesls, kāpēc nav zināms, kur atrodas akcijas atslēgas, kas sāka ceļu Igaunijā un Latvijā.

Akcijas dalībnieki saņem ceļotāja kartes un uzlīmes. Ve­selavas muižā piļu un muižu apceļošanu uzsākuši vairāk nekā simts ceļotāju, bet uzlīmju izsniegts krietni vairāk. Akcija “Apmeklēsim Baltijas pilis un muižas – svinēsim kopā!” norisināsies līdz septembra vidum.