Pazudis vēl viens grausts

Tikai atmiņas. Vietā, kur vēl nesen slējās pamesta divstāvu ēka – bijušās sanatorijas “Cīrulīši” poliklīnika -, tagad palicis klajs lauks, tikai ekskavators liecina par notikušo būves demontāžu. Foto: Marta Martinsone-Kaša Vietā, kur vēl nesen slējās pamesta divstāvu ēka – bijušās sanatorijas “Cīrulīši” poliklīnika -, tagad palicis klajs lauks, tikai ekskavators liecina par notikušo būves demontāžu.

Gada sākumā nebūtībā aizgājis vēl viens grausts Cēsīs, Cīrulīšos. Daudzus gadus tukša un pamesta stāvēja ēka Zīļu ielā 4, ko savulaik pazina kā sanatorijas “Cīrulīši” poliklīniku.

Pērn aprīļa domes sēdē Cēsu novada deputāti pieņēma lēmumu atpirkt šo īpašumu no SIA “Veselības centrs 4” par piedāvāto kopējo pirkuma maksu 37 541 eiro. Tā kā ēka bija sliktā tehniskā stāvoklī, to bija nepieciešams nojaukt. Izsludināja konkursu darbu veikšanai, no desmit pretendentiem tika izvēlēts Cēsu uzņēmums “Gotika”, kas piedāvāja veikt demontāžu par 16 412,80 eiro bez PVN.

Uzņēmuma valdes loceklis Leons Kokorevičs pastāstīja, ka darbu veikšanai tika dots 60 dienu termiņš, taču laika apstākļi neļāva demontāžu uzsākt laikus, tomēr izdevies iekļauties termiņos, darbus paveicot 30 dienās.

L.Kokorevičs norāda, ka demontāžas darbi prasa zināšanas un iemaņas: “Būvēt ir krietni vienkāršāk, nekā demontēt. Ir firmas, kas demolē, mēs tiešām demontējam. Katrs objekts ir atšķirīgs, katrā skaidri jāzina, ko un kā darīt. Turpat blakus ir komunikācijas, transformatora būda, tāpēc jāstrādā, lai teritorija nepaliktu bez elektrības, nerastos citas problēmas. Kopumā ēkas ietilpība bija apmēram 4000 kubikmetru, vēl bija jāizrok pamati, jādemontē grīda, jāveic citi darbi. Tagad vide sakopta, būvgruži aizvesti uz Daibes poligonu un nekas neliecina, ka te kādreiz atradās divstāvu ēka.”.

L. Kokorevičs stāsta, ka ar ēkas nojaukšanu dažiem atņemtas naktsmājas, jo, iztīrot telpas, manītas liecības, ka zināms sabiedrības slānis ēku izmanto nakšņošanai. Viņa vadītais uzņēmums piedalījies daudzu Cēsu ēku demontāžā, tostarp kinoteātra “Vidzemnieks” jumta nojauk­šanā.

Cēsu novada pašvaldības Nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Viesturs Krastiņš informē, ka ēkas demontēšana saistīta ar degradēto teritoriju attīstības projektu: “Pašvaldība iegādājās šo īpašumu, lai to sakārtotu un izsoles kārtībā varētu šo teritoriju nodot nomā uzņēmējdarbības attīstībai. Ēka tiks dzēsta no zemesgrāmatas, un tagad tur ir brīva vieta uzņēmējdarbībai.”

Atgādināsim, ka pērnā gada sākumā tika nojaukta arī bijušās sanatorijas “Cīrulīši” administratīvā ēka jeb reģistratūra.