Pavasara puķe katram pērn Latvijā dzimušajam

Lai aug un zied. Sandra un Guntis Lāči kopā ar mazdēlu Viesturu Simsonu ieradušies no Rīgas, lai iestādītu tulpi 2022.gadā dzimušo bērnu puķu dārzā, kas top Ruckas muižas parkā. Foto: Jānis Gabrāns Sandra un Guntis Lāči kopā ar mazdēlu Viesturu Simsonu ieradušies no Rīgas, lai iestādītu tulpi 2022.gadā dzimušo bērnu puķu dārzā, kas top Ruckas muižas parkā.

Lāčplēša dienā sākās un visu šo nedēļu Cēsu Ruckas muižas parkā turpināsies tulpju un narcišu stādīšana.

Ruckas muižas jaunie apsaimniekotāji biedrība “Live Latvija” nāca klajā ar iniciatīvu muižas parkā iestādīt tik daudz tulpju un narcišu, cik pērn Latvijā piedzimis bērnu- 15 954! Iestādīt puķu sīpolus valsts dzimšanas dienas laikā, lai puķes uzziedētu pavasarī, kad svinam valsts neatkarības atjaunošanas dienu.

Pirmais stādītājs esot bijis mazais Jurģis, viens no 2022.gadā dzimušajiem mazuļiem, informē iniciatīvas autori. Tad kuplā pulkā stādīšanā iesaistījās bērni no Grašu bērnu ciemata Cesvaines pusē, kur sniedz ilgstošas soci­ālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

Stādītāju aktivitāti nedaudz pabojāja lietus, lija visu sestdienas pēcpusdienu, bet “Druva” parkā satika mazo Viesturu un viņa vecvecākus, kuri bija ieradušies no Rīgas. Sandra un Guntis Lāči pastāstīja, ka Viesturs Simsons esot no pērn dzimušajiem, dzimšanas diena šajā sevišķajā nedēļā no 11. līdz 18.novembrim – 13.novembrī. Šogad zēnam apritēja gadiņš.

“Par šo akciju uzzinājām nejauši,” teica Sandra. “Pamo­dāmies ar domu, ka vajadzētu kaut ko jauku izdarīt Lāčplēša dienā! “Lsm.lv” ziņās izlasīju par šo notikumu, tad atradu ko vairāk par to feisbukā un teicu vīram – braucam! Uz Cēsīm ir jāatbrauc, te taču notikušas cīņas par Latviju. Viestura vecākiem Artai un Dāvim iedevām brīvu laiku, lai mierīgi var darboties dzīvoklī, uz kuru tikko pārvākušies. Šis ir pirmais tik tālais brauciens kopā ar mazdēlu bez viņa vecākiem, bet nolēmām, ka Viesturam par sevi puķe ir jāiestāda!”

Zemē tika ielikti sīpoliņi arī par pašiem un arī Viestura vecākiem, un tagad nākamajā pavasarī noteikti visi braukšot uz Cēsīm, lai redzētu, kā kopīgi stādītais dārzs uzziedējis.

Arī visas šīs dienas tulpju un narcišu stādīšana turpinās, lai 15 954 sīpoliņi atrastu savu vietu Ruckas parka zemē un nākamajā pavasarī varētu priecēt apmeklētājus.