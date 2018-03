Pavasara brīvdienas sniegos

Ziemas brīnumzeme. Sniegs un sals, ūdens un uguns - vielas, kuras sestdien tika izmantotas, lai jaunajiem slēpotājiem - bērniem un pusaudžiem, arī viņu vecākiem - demonstrētu igauņi, bērnu zinātnes centra “AHHAA” pārstāvji. Foto: Marija Markule Sniegs un sals, ūdens un uguns - vielas, kuras sestdien tika izmantotas, lai jaunajiem slēpotājiem - bērniem un pusaudžiem, arī viņu vecākiem - demonstrētu igauņi, bērnu zinātnes centra “AHHAA” pārstāvji.

Skolēniem Latvijā vakar sākušās pavasara brīvdienas. Šoreiz brīvlaikā pavasara elpa mīsies ar ziemas priekiem. Tāds ir dabas un arī pieaugušo sagādāts piedāvājums. Brīvdienās skolēni var lietderīgi pavadīt ziemīgās dienas, cerot uz pavasari.

Cēsu Bērnu un jauniešu centrs rīt pēcpusdienā aicinājis skolēnus iesaistīties putnu būrīšu gatavošanā. Iecerēts, ka tas pilsētā notiks skolēniem izveidotajā kokapstrādes darbnīcā. Visus būrīšus, kas būs tapuši, pēc tam izvietos Gau­jas krastos, tur mītošo putnu ligz­došanai.

“Nedēļas otrā pusē atkal atgriezīsies ziema,” šādu vēsti skolēniem, viņu ģimenēm devuši slēpošanas trašu “Žagarkalns” uzturētāji, apsolot, ka sniegs atkal būs sagatavots labā kvalitātē. “Līdz ceturtdienai trases turēsim slēgtas un lieki sniegu nekustināsim,” vakar “Druvai” pastāstīja slēpošanas centra “Žagarkalns” pārstāvis Vadims Kameņevs. “Atkušņa dēļ pirmdien slēdzām kalnus slēpošanai. Kad sāk kust, sniegs pārtop cukurveidīgā formā, bet mums svarīgi noturēt sniega kvalitāti, lai nedēļas otrā pusē, kad atkal būs mīnus grādi, varētu notikt slēpošana.” Aktīvi strādās slēpošanas skoliņa, kuru vada Matīss Žagars.

Nedēļas nogalē, it sevišķi sestdien, kad Cēsīs, Cīrulīšu pusē, gai­sa temperatūra pacēlās ap plus trīs grādiem, skolēnu, pirmsskolas vecuma bērnu uz slēpēm un vecāku bija krietni daudz.

Neparastākais šoreiz bija kas cits. Katrā pilnā stundā notika paraugdemonstrējumi, un tos sagādāja igauņi no Tartu zinātnes cent­ra “AHHAA”.

Tartu izveidotais zinātnes centrs šoziem bērniem un jauniešiem par prieku ir pārvērties par olimpisko pilsētiņu. Tajā jau no de­cemb­ra iepazīstina ar ziemas sporta veidiem, tos katrs var arī izmēģināt. Tartu aktīvi tiekot reklamēts Žagarkalns Cēsīs, kur slēpošanas trases, instruktori ir ļoti draudzīgi bērniem un ģimenēm. Tartu centrā apmeklētāji var iemēģināt populārākos sporta veidus, no kuriem vairākums redzēts tikai televīzijā, bet šeit tie ir kā spēle. Izstādes veidotāji Igau­ni­jā uz Cēsīm sestdien bija atsūtījuši savus pārstāvjus. Automašīna ar uzrakstu “AHHAA” veda vēsti, ka pie “Žagarkalna” apmeklētājiem ieradušies atrakciju demonstrētāji. Starp demonstrējumiem ar uguni un ūdeni, līdzīgi kā to Cēsīs dara bērnu zinātnes centrā “Z(in)OO”, puiši no Igaunijas pastāstīja, ka šopavasar arī Tartu var patrenēties kalnu slēpošanā, uzspēlēt kērlingu, izmēģināt roku hokejā, pieveikt slēpošanas distanci vai ar draugiem sarīkot snie­ga kauju. To visu piedāvājot izstāde “Ahhaa, ziemas sports!”. Iz­stādes veidošanā Tartu piedalījies arī Igaunijas Sporta un olimpiskais muzejs.

“Igauņu “AHHAA” centrs izrādīja interesi par mums, “Žagarkalnu” Cēsīs , un mums bija interesanti veidot sadarbību ar igauņiem,” skaidrojumu tam, kāpēc šoziem Žagarkalna slēpošanas trasēs no svešvalodām vairāk dzird igauņu, ne lietuviešu valodu, rod Vadims Kameņevs. ” Gribējām piesaistīt slēpotājus arī no Ziemeļu kaimiņvalsts. Tagad iznācis, ka igauņi paši noskatījuši mūsu kalnus un iesaka savējiem. Patiesībā jau Igaunijas tūrisma aģentūras visvairāk iesaka ziemā apmeklēt Jūrmalas akvaparku, bet mēs redzējām, ka Cēsis ar slēpošanas trasēm ir Igaunijas tūristiem pa ceļam, jāaicina arī pie mums.”

Kamēr Tartu piedāvātajās atrakcijās notiek ziemas sporta veidu simulēšana, kas arī ir aizraujoši, Cēsīs, skolēnu pavasara brīvdienām sākoties, svētdien uz kalna atrakciju vietā bija īstas sacensības ģimenēm. Tajās veiksmīgi startēt bija svarīgi kā bērniem, tā vecākiem, lai turnīra tabulā sportiskā ģimene tiktu augstās vietās. Viena no balvām, ko saņēma ikviens sacensību dalībnieks, ir “Žagarkalnā” pirktā pacēlāju karte. To, uzrādot Igaunijas “AHHAA” centrā, var saņemt atlaidi ieejas maksai. Igaunijas viesi ar izstādes “Ahhaa, ziemas sports!” biļeti, pirktu savā valstī, viesojoties Latvijas “Žagarkalnā” saņem papildu stundu slēpošanai, jo tajā pacēlāju izmantošanā par brīvu.