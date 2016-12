Pauls sola – džezā tikai ārijas

Pauls dzied. Koncertā "Opera" Raimondam Paulam bija uzticēta loma "izdziedāt" 16 pasaulslavenu operu ārijas, tikai šoreiz tās izskanēja ar pianista dziedošajiem pirkstiem. Foto: Māris Buholcs Koncertā "Opera" Raimondam Paulam bija uzticēta loma "izdziedāt" 16 pasaulslavenu operu ārijas, tikai šoreiz tās izskanēja ar pianista dziedošajiem pirkstiem.

Astoņdesmitgadnieks Raimonds Pauls arī gada beigās ieradās Cēsīs. Viņš uzstājās divos vērienīgos koncertos un šoreiz nebija komponists, bet pianists, kurš “dzied” solo. Uzstājoties kopā ar Latvijas Radio bigbendu un orķestra “Sinfonietta Rīga” stīgu instrumentu grupu, tātad klasiskās un džeza mūzikas profesionāļiem, skanēja operu ārijas. Šajās operu ārijās “balss” bija Raimonda Paula neatkārtojamais pirkstu pieskāriens flīģeļa taustiņiem.

Neparasti veidotā koncertprogramma “Opera”, tajā skaitā Mocarta sacerētajām operu ārijām skanot džeza manierē, klausītājus tā pārsteidza, ka Vidzemes koncertzālē skatītāji sajūsmu pauda ne tikai aplausos. Tie skanēja arī saucienos un pašās beigās cieņas un apbrīnas izteikšanā, māksliniekus godinot, pieceļoties kājās. Iespējams, viesi no Pēterburgas, kuri todien traucās uz Cēsīm, lai Raimonda Paula jubilejas gada oriģinālo programmu dzirdētu klātienē, bija paši tālākie.

Koncerts “Opera” ar pasaulslavenu operu ārijām skanēs vēl, bet nu Jūrmalā, koncertzālē “Dzintari”. Tas notiks jau pēc divām nedēļām – janvārī. Tas būs tieši Raimonda Paula 81. dzimšanas dienā. Aizvadīto gadu jubilārs ir nodzīvojis uz skatuvēm, pie klavierēm strādājot tik intensīvi un darbīgi, kā reti kurš to spēj cienījamo 80 gadu vecumā. Izcilā latviešu mūziķa vēlme un spēja darboties tik dažādos mūzikas žanros spēj pārsteigt un iepriecināt klausītājus.

“Daudzi nemaz negaidīja, ka mēs ar džeza mūziķiem iebridīsim citā upē un spēlēsim operas mūziku. Mēs to spēlējam kā instrumentālisti, uz skatuves neuznāk neviens dziedātājs. To darījām sava prieka pēc, apzinoties, ka mūsu ieceri īstenot būs ļoti sarežģīti,” par programmu “Opera” laikrakstam “Druva” sacīja Raimonds Pauls. “Nav vienkārši spēlēt to, ko zina un izdziedājusies visa pasaule, bet mēs to atskaņojam instrumentālā variantā. Koncerta laikā daudziem ausīs skanēs Pavaroti, Kabaljē, Garanča, Antoņenko, Siliņš. Tie visi ir pasaulē pazīstami operdziedātāji, tas ir solistu maizes darbs, ko es spēlēju uz klavierēm. Tie ir viņu skaistākie dziedājumi, kādi vien pasaulē ir. Tāpēc, nesen satiekot Aleksandru Antoņenko, atvainojos. Sacīju, lai neņem ļaunā, es spēlēju arī viņa izpildīto slaveno āriju,” pastāstīja Raimonds Pauls.

“Zināmā mērā tas bija risks – cita žanra mūziķiem spēlēt opermūziku, tā saukto nopietno mūziku. Mēs, džeza orķestris, pirmo reizi to darījām. Noturēt melodisko līniju uzņēmos es,” skaidroja Raimonds Pauls.

Nonācis klausītāju priekšā, visu nopietnību, kas ielikta darbā, Raimonds Pauls pārvērta jokā, sakot: “No vienas puses, labi, ka, izpildot operu ārijas, citu solistu nebūs un pa ilgiem gadiem uz skatuves līdzās nebūs neviens dziedātājs. Mums, instrumentālistiem, nu būs iespēja izcelties.”

Kad bija pienācis laiks džeza priekšnesumiem, solists Pauls sacīja: “Lai mums piedod mūzikas ģēnijs Mocarts. Varbūt viņš, pats būdams mūziķis un komponists, pieņemtu mūsu variāciju.”

“Es baudīju koncerta kopainu, visbrīnišķīgākie tajā bija aranžijas operu āriju atskaņošanai kopā ar džeza orķestri. Bija tik negaidīti pazīstamos skaņdarbos uzzināt, kura orķestra grupa spēlēs melodiju, kur izpaudīsies pianists. Pauls spēlēt varēja arī tur, kur nav melodijas, bet viņš trāpīgi ieliek akordus. Improvizācijas bija pasakainas,” iespaidos pēc koncerta dalījās pedagoģe Ieva Praznicāne. “Lai tā spēlētu, mūziķim pie visa tā, ka viņš ir ģēnijs, ikdienā jāstrādā ar lielu pašdisciplīnu. Darbs ir jāpadara. Pianista tehnikas attīstīšana, tas, manuprāt, ir viņa dzīvesveids. Cēsīs ir brīnišķīgs flīģelis. Kā tas skanēja! To varu sacīt, jo zāle bija burtiski pieblīvēta ar skatītāju emocijām. Man apkārt viss vibrēja, un pēc vijolnieku lociņiem varēja redzēt, ka arī uz skatuves emocijas starp mūziķiem vibrē. Pauls piesēžas pie klavierēm, izturas tā, it kā viņš nezinātu, kas jāspēlē, bet pēkšņi sāk, un mēs pazīstam – lūk, tā melodija.”

Skatītājiem bija jaušams, ka darbs, ko uzņēmies solists šajā koncertā, ir grūts, bet Pauls sev raksturīgā manierē, arī ar humoru, tika galā. Klausītāji un mūziķi ar pateicību pieņēma iespēju būt kopā tik oriģinālā un augsti profesionālā mākslas notikumā.