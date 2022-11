Pateikt paldies nekad nav par daudz

Komanda. “Labo darbu krātuvītes” Goda grāmatā tiks ierakstīta Rāmuļu skolas pedagogu komanda Ievas Kārkliņas (vidū) vadībā. Aicinājumam atsaucās un nedēļu sava atvaļinājuma skolas apkārtnes sakopšanā veltīja arī: (no kreisas) Dzintra Ceple, Andra Kalniņa, Dace Zaļaiskalne, Ieva Kārkliņa, Inga Bukovska, Vita Knāķe, Sniedze Lapiņa. Foto: Jānis Gabrāns “Labo darbu krātuvītes” Goda grāmatā tiks ierakstīta Rāmuļu skolas pedagogu komanda Ievas Kārkliņas (vidū) vadībā. Aicinājumam atsaucās un nedēļu sava atvaļinājuma skolas apkārtnes sakopšanā veltīja arī: (no kreisas) Dzintra Ceple, Andra Kalniņa, Dace Zaļaiskalne, Ieva Kārkliņa, Inga Bukovska, Vita Knāķe, Sniedze Lapiņa.

Kā ik katru gadu, arī šogad Latvijas valsts proklamēšanas dienas priekšvakarā Vaives pagasta Tautas namā svinīgā pasākumā godinās “Labo darbu krātuvītes” laureātus.

Tradīcija aizsākta 1998.gadā, lai stiprinātu Vaives pagastā strādājošo, dzīvojošo personu piederību kopienai, veicinātu savstarpējo lojalitāti, rosinātu sociālo aktivitāti pagastam nozīmīgās sabiedriskajās un sociālajās jomās. Šajos gados publisku paldies saņēmuši daudzi simti gan pagastā, gan citviet dzīvojošie, ja vien ar savu nesavtīgo devumu palīdzējuši pagasta dzīves uzlabošanai, iekārtošanai.

Šogad godināšanas pasākums atkal būs ierastajā formātā, piedaloties arī laureātu radiem, draugiem, paziņām, kas nebija iespējams divos iepriekšējos gados.

“Labo darbu krātuvītes” Goda grāmatā šogad izdarīs 15 ierakstus. Vaives pagasta pārvaldes vadītāja Evija Atvara norāda, ka ikviens var ieteikt to, kurš pelnījis pateicību ar saviem labajiem darbiem: “Šī ir pateikšanās par katra laureāta sirds darbu, par to, ka viņš darījis vairāk, nekā to nosaka pienākums. Priecē, ka tos, kuri pelnījuši paldies, ieteica ne tikai iestādes, bet arī pagasta iedzīvotāji. Vairāku iedzīvotāju parakstīta vēstule aicināja par labestību, izpalīdzību, sirsnību, par personīgo resursu nežēlošanu, izvadājot kaimiņus pēc pensijām, pie ārstiem, uz pasākumiem, godināt Veldzi Sproģi. Bet, piemēram, Tautas nama darbinieki rosināja pateikt paldies Mārtiņam, Edgaram un Tomam Ezerniekiem, kuri atrada laiku, lai pārkārtotu šķūnīti pie Tautas nama. Tagad tajā tāda kārtība, ka tur pat var rīkot pasākumus. Un tādi uzteikt var katru, kurš tiks sveikts pasākumā. Uzskatu, ka šo tradīciju vajag saglabāt, jo paldies pateikt nekad nav par daudz.”

E. Atvara norāda uz vēl kādu īpašu notikumu gaidāmajā pasākumā. Vecās Goda grāmatas šķirstot, atrasts ieraksts, ka savulaik apstiprināti šī apbalvojuma krustvecāki Guntis Vecais un Rudīte Petrova, abi solījušies būt klāt šī gada pasākumā.

Apbalvotajiem nepasniedz naudas balvas, tā ir publiska paldies pateikšana svinīgā pasākumā. Katrs parakstās “Labo darbu krātuvītes” Goda grāmatā, saņem Atzinības rakstu un kādu Vaives suvenīru.

Vairāki godināšanai ieteiktie saistīti ar Rāmuļu pamatskolu, īpaši saistībā ar viņu paveikto Dziesmu dienai, kas šogad Rāmuļos notika jūlija sākumā. Rāmuļu pamatskolas direktore Inga Andersone saka, ka ir ļoti svarīgi, ja cilvēks par viņa nesavtīgi paveikto tiek novērtēts, pozitīvi uzrunāts, tad gatavs atsaukties arī nākamreiz, ieguldīt brīvo laiku: “Cilvēks sajūt, ka paveiktais ir nozīmīgs, un jo lielāks prieks, ja kāds to pamanījis, novērtējis un darījis zināmu.”

Inga Andersone uzteic, kā pati saka, Dziesmu dienas īpašo komandu Ievas Kārkliņas vadībā, skolas pedagoģes, kuras savā atvaļinājumā ļoti daudz darīja, lai skolu, tās teritoriju sapostu tieši šim pasākumam, kas notiek reizi piecos gados: “Tā jau liekas, ka viss ir labi, bet, apzinoties, ka ieradīsies daudz viesu, gribas darīt vēl vairāk, vēl labāk. Dabā arī nekas nestāv mierā, kaut kas saaug, kaut kas nolūst, un atklājas, ka darāmā ir ļoti daudz. Sakopām apkaimi, uztaisījām jaunas kāpnes, soliņus, un, kaut arī tas bija vasaras karstākais laiks, skolotājas nāca daudzas dienas, lai darītu.

Ja citu vasaru skolu sapucējam augusta beigās, tuvojoties jaunajam mācību gadam, šoreiz bija citādi, tāpēc milzīgs prieks par atsaucību. Skolotājas pelnījušas paldies arī “Labo darbu krātuvītē”. Visi mūsu skolā ir savas skolas patrioti, esam lieliska komanda. Ir gandarījums, ka Dziesmu dienas notiek pie skolas, tas dod mums prieku šādi pastrādāt, turklāt mūsu skolas vārds izskan Latvijā!”

“Labo darbu krātuvītes” laureāti 2022.gadā: