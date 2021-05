Pašvaldības jaundzimušo bērnu ģimenes godina individuāli

Vairākās vēsturiskā Cēsu rajona pašvaldībās par tradīciju izveidojusies ikgadēja jaundzimušo mazuļu un viņu vecāku sveikšana. Tomēr pandēmijas laiks ieviesis korekcijas.

Arī Priekuļu novada pašvaldībā, kas šo brīdi gaidījusi no novembra, šogad piemiņas veltes – īpašas karotītes – dāvāja katrai ģimenei individuāli. Tika izsūtīti ielūgumi, aicinot uz svētku brīdi katru ģimeni citā laikā. Pasākums notika Priekuļu pagasta centrā, rododendru dārzā.

Priekuļu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Īrisa Uldriķe teic: “Gaidījām līdz maijam, kad vispār drīkstam vismaz ārā pasniegt šīs īpašās piemiņas dāvaniņas. Sveicām un piemiņu no Priekuļu novada pasniedzām ģimenēm, kurās mazuļi pasaulē nākuši no 2019. gada novembra līdz 2020. gada oktobrim. Pavisam veltes saņēma 78 bērniņi. Viņu vidū arī dvīnīši, bija ģimenes, kas sagaidījušas pirmdzimto un arī daudzbērnu ģimenes. Jāsaka gan, ka ne visi aicinātie varēja ierasties. Turklāt daļa ģimeņu ielūgumus saņēma ar novēlošanos, lai gan biju saņēmusi apstiprinājumu no pas­ta, ka vēstules nogādātas. Acīmredzot arī pasts patlaban kavējas ar piegādēm.”

Arī Līgatnes un Pārgaujas novada pašvaldības, kas ierasti jaundzimušo un viņu vecāku sveikšanu rīko saistībā ar Bērnu dienu, 1.jūniju, šogad nav drošas, ka pasākums ierastā formātā būs iespējams. Līgatnes novada domes sekretāre Līvija Andersone teic: “Līgatnē pirms trijiem gadiem tika iedibināta tradīcija Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, 1.jūnijā, sveikt visus iepriekšējā gadā dzimušos bērniņus, izsūtot visiem vecākiem ielūgumus. Pasākuma laikā katram jaundzimušajam tika pasniegta bronzas piemiņas zīme “Lolots Līgatnē”, notika koncerts, katrai ģimenei bija nodrošināta fotosesija, kā arī sarūpēti vēl citi pārsteigumi. Pasākumu organizēja pašvaldības aģentūra “Kultūras un tūrisma centrs”. Tomēr tagad joprojām nav zināms, vai šādu pasākumu būs iespējams sarīkot.”

Pārgaujas novada Dzimtsarakstu nodaļas speci­āliste Nellija Lapšāne atzīst, ka pārmaiņas tradīcijā rada ne tikai epidemioloģiskā situācija, bet ar priekšvēlēšanu laiks: “Mūsu novadā iepriekšējā gadā dzimušo sveikšana notika jūnija sākumā, ap Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, bet jau pagājušajā gadā “Covid-19” dēļ pasākums klātienē nenotika. Arī šogad domājam, ka pasākuma klātienē nebūs, turklāt jāņem vērā arī pašvaldību vēlēšanu laiks. Bet vēlāk mazulīšu vecāki tiks aicināti saņemt savām atvasēm dāvanu- skaistu pasaku grāmatu.”