Pašvaldība iegādājas īpašumu, lai attīstītu tā saukto Neredzīgo kvartālu Cēsīs

Ar Cēsu novada domes deputātu lēmumu par ēku un zemes iegādi Cēsīs, Raiņa un Krišjāņa Valdemāra ielā, sākas praktiska darbība šī kvartāla attīstībai par vietu radošajām industrijām, mākslai un kultūrai, kā arī digitālo tehnoloģiju pieejamības veicināšanai, sekmējot saimnieciskās darbības izaugsmi teritorijā.

Pašvaldība no Latvijas Neredzīgo biedrības iegādāsies nekustamos īpašumus Cēsīs, Raiņa ielā 21, Raiņa ielā 21A, Raiņa ielā 25 par summu 56 700 eiro, kā arī no privātpersonas pirks 5/14 daļas nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 13 par 37 500 eiro. Īpašumu iegādes mērķis ir radošo un digitālo industriju kvartāla attīstība, projekta realizācijai tiks piesaistīts Eiropas fondu līdzfinansējums, kas paredzēts gan minēto ēku un zemes iegādei, gan remontiem. Novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs skaidro, ka īpašumi tiks iegādāti par pašvaldības budžeta līdzekļiem, bet teritorijas attīstībai paredzēti no Eiropas Savienības (ES) fondiem piesaistīts finansējums, pirkums iekļauts projektā kā attiecināmās izmaksas, lai pēc tam finansējumu atgūtu.

“Neredzīgo kvartālā” plānots attīstīt jau patlaban Cēsu Mākslas festivālā iepazīto Laikmetīgās mākslas centru un galerijas, izveidot Koprades telpas “SKOLA6” nākamo attīstības posmu, izvietot Cēsu digitālo centru, kas nodarbojas ar sabiedrības digitālās pratības veicināšanu, tur darbosies Mākslas skola. Tas viss tiks papildināts ar kvartāla konceptam atbilstošām privātajām investīcijām.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 1 212 755 eiro apmērā, no kurām ERAF līdzfinansējums ir 1 030 842 eiro, bet Cēsu novada domes līdzekļi – 181 913 eiro. Finansējums paredzēts ēku un zemes iegādei, kā arī remontiem. Domes priekšsēdētājs uzsver, ka šajās ēkās netiks veikts eiroremonts: “Tiks paveikts nepieciešamais, lai ēka būtu energoefektīva, nomainot logus, sakārtojot jumtu, ierīkotas nepieciešamās komunikācijas – elektrība, ūdens, siltums -, bet iespēju robežās centīsimies saglabāt industri­ālo pieskārienu. Radošajā vidē tas ļoti piestāv un tieši veicina radošo domāšanu.”

Projekta ietvaros ieplānots veikt arī Raiņa ielas atjaunošanu no Stacijas laukuma līdz rotācijas aplim.

Domes sēdē deputāte Elīna Stapulone vēlējās zināt, kāpēc nekustamo īpašumu iegādes sarakstā nav nama Raiņa ielā 23, kas atrodas kompleksa vidus daļā: “Vai ir jau kāds nodomu protokols par tā iegādi? Nebūtu pareizi, ja ir plāns attīstīt šo teritoriju, neiegādāties arī šo ēku.”

Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas pārvaldes speci­ālists Aigars Ķerpe paskaidroja, ka par šo ēku un tās iegādi pašvaldība jau pērn decembrī pieņēma konceptuālu lēmumu, ir arī īpašuma vērtējums un arī Neredzīgo biedrības piekrišana par tā pārdošanu.

Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs “Druvai” skaidroja, ka ar šo domes lēmumu tiek iegādātas ēkas un zeme, kas attiecināmas uz degradēto teritoriju projektu, tās iekļautas kā attiecināmās izmaksas projekta pieteikumā: “Ēka Raiņa ielā 23, kur plānota Cēsu Mākslas skola, ir mūsu redzeslokā, tāpat kā būve Raiņa ielā 27, kur iecerēts Radošo industriju inkubators, ja mums tiks piešķirta iespēja to veidot. Šī ēka gan ir citas juridiskas personas īpašumā, tiek precizētas detaļas.

Taču mūsu redzējums tāds, ja esam sākuši attīstīt šo teritoriju, attīstām to visu kopā, lai neiznāk, ka kādā no ēkām, ko neesam iegādājušies, attīstās funkcija, kas nav saderīga ar kvartāla tendenci. Svarīgi, lai vieta attīstītos vienotā redzējumā, un, kā jau teicu, mūsu plānos arī šie abi korpusi ir iezīmēti,” sacīja J. Rozenbergs.

Cēsu pašvaldība jau iepriekš sekmīgi izlietojusi ES fondu līdzfinansējumu, kas paredzēts degradēto teritoriju attīstībai, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības vides uzlabošanā. attīstot infrastruktūru, iekārtojot jaunas teritorijas. Te var minēt Cēsu industriālā parka labiekārtošanu, kas veicināja zemes iegādi šajā pilsētas teritorijā un uzņēmēju investīciju ieplūšanu.

“Cēsu radošā un digitālā kvartāla attīstība būs jauns izrāviens visa novada uzņēmējdarbības attīstības kontekstā,” norāda J. Rozenbergs. “Šis ir veids, kā dažādot biznesa un investīciju vidi novadā, tādējādi radot atbalstošus apstākļus jauniem un agrīnās attīstības stadijā esošiem radošajiem un digitālajiem uzņēmumiem.”

Stāstot par projekta attīstības termiņiem, viņš norāda, ka tiek gaidīts Ministru kabineta lēmums par degradēto teritoriju konkursa šīs kārtas apstiprināšanu, kurā iekļauts Cēsu pašvaldības projekts. Kad būs lēmums, varēs sniegt projekta pieteikumu Centrālajā finanšu līgumu aģentūrā, tad darbs ar iepirkuma izsludināšanu projektēšanai un būvniecībai.

Visticamāk, būvniecība notiks jau nākamajā gadā, jo līdz 2023.gada beigām jābūt sasniegtiem projekta pieteikumā plānotajiem rezultātiem, jābūt piesaistītiem uzņēmējiem, viņu investīcijām, radītām darbavietām.