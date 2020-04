Pasūtījumi ir, darba pietiek

Top dārza mēbeles. SIA “EKJU” ražo ap 600 dažādu produktu. Foto: No albuma SIA “EKJU” ražo ap 600 dažādu produktu.

Ziemeļeiropas lielākais dārza mēbeļu ražotājs SIA “EKJU” Ieriķos strādā ierastajā režīmā.

“Ievērojam drošības noteikumus, ir stingra disciplīna, ievērojam distancēšanos. Uzņēmuma teritorijā var ienākt vai iebraukt tikai pēc pieteikuma. Visi saprotam, cik svarīga šobrīd ir katra darbinieka rīcība un drošība, pret to izturamies nopietni un turpinām strādāt,” saka SIA valdes priekšsēdētājs Māris Danieks.

Pavasaris uzņēmumā ir laiks, kad gatavā produkcija – dārza mēbeles – nonāk pie klientiem. Cilvēki gatavojas vasarai, domā par ērtu atpūtu dārzā, un klienti “EKJU” produkciju novērtē, labprāt iegādājas dārza mēbeles, puķu un smilšu kastes, pergolas, dažādus dārza aksesuārus. Patē­rētāji pārliecinājušies, ka ieriķiešu ražotās mēbeles ir izturīgas, kalpo ilgi un koks saglabā raksturīgās īpašības. “Līgumi tiek noslēgti gadu uz priekšu. Tagad izpildām pērn apsolīto un līdztekus gatavojamies nākamajai sezonai,” pastāsta valdes priekšsēdētājs.

“EKJU” produkciju eksportē, tikai pavisam neliela daļa paliek Latvijā. Lai arī valstis slēgušas robežas, kravu pārvadājumi notiek. “Loģistikas nodaļa sazinās ar transporta kompānijām, vienojas, tās atrod risinājumus, kā pasūtījumu izpildīt, un gatavā produkcija tiek nogādāta pasūtītājiem Vācijā, Francijā, Spānijā, Lielbritānijā, Dānijā, Zviedrijā un citās valstīs,” stāsta M. Danieks. Vīrusa radītie ierobežojumi uzņēmumam pavēruši jaunas iespējas, palielinās produkcijas pārdošana internetveikalos. Divās nedēļās pārdots tik, cik visā pagājušajā gādā. Ir internetveikali citās valstīs, kas iepērk “EKJU” ražojumus un nogādā klientiem mājās, uzņēmums izveidojis arī pašu internetveikalu. Izmantojot vietējos loģistikas uzņēmumus, izvēlētie produkti tiek piegādāti klientiem uz mājām bez papildu maksas. Lai nodrošinātu šo tirdzniecības sektoru, jābūt produkcijas uzkrājumiem, jo katrs vēlas, lai pasūtījums tiek ātri izpildīts.

“EKJU” regulāri ražo ap 600 produktu veidus, no tiem Latvijā nopērkami vien 26 līdz 30. “Lat­vijas tirgus pagaidām ir ļoti mazs, tajā tiek pārdots apmēram viens procents no saražotā. Vietējie nopērk atsevišķus galdus, krēslus, solus, arī dārza aksesuārus. Latvietis ir saimniecisks, pats cen­šas izgatavot dārza mēbeles un reti izvēlas industriāli ražotas. Uzņēmums pilnveido ražošanas procesus, lai ātri varam ražot mazas partijas, jo klientu vēlmes mainās un jāspēj ātri mainīt ražošanu no lielām partijām uz mazām un ar ātrām piegādēm. Nereti ir izdevīgāk saražot tūkstošus, nevis dažus desmitus kāda produkta, taču, ieviešot LEAN principus, spējam pietiekami rentabli strādāt arī mazās partijās. Mums ir klienti, kuriem izpildām apjomīgus pasūtījumus, katru sezonu ražojam jaunu produktu sērijas. Kopā ar pasūtītāju tiek izstrādāts dizains. Latvijā par šiem produktiem nezina, internetveikalos arī to nav, tos saņem tikai konkrētais pasūtītājs,” stāsta M.Danieks.

“Pasūtījumi šobrīd ir, viss notiek, strādājam un ceram, ka arī nākotnē pasaulē viss atrisināsies. Pasaules ekonomiku skārusi globāla krīze, kādas būs sekas, to nezina neviens. Mums izstrādāti dažādi scenāriji. Ekonomiskās krīzes pārvarēšanā liela loma eksportējošo uzņēmumu konkurētspējā būs valdības lēmumiem, jo pēckrīzes periodā konkurence būs nežēlīgāka starp Eiropas Sa­vienības valstīm, tāpēc valdībai steigšus jāuzklausa eksportētāju priekšlikumi par darbaspēka nodokļu politiku, energoizmaksu samazināšanas politiku, kā arī jārod risinājumi, kā samazināt izmaksas par banku pakalpojumiem, un, protams, jāturpina uzturēt atbalsta sistēma grūtībās nonākušajiem uzņēmumiem,” viedokli pauž SIA “EKJU” valdes priekšsēdētājs Māris Danieks, uzsverot, ka ir svarīgi saglabāt kompetentus darbiniekus, viņi ir pamats, lai ražotu kvalitatīvus produktus. Un tikai tādiem būs noiets.

“Ir jāsaprot, ka pasaule mainīsies un pārkvalifikācija būs viena no aktuālākajām tēmām mūsu ikdienā. Komunikācija, paradumi, biznesa vide mainīsies, manuprāt, arī cilvēku migrācijas tempi lēnām atjaunosies, jo esam sapratuši, ka attālināti lietas bieži vien var veikt ātrāk un lētāk,” saka M.Danieks un atgādina, ka, tikai turpinot attīstīties, nepārtraukti ieviešot uzlabojumus un gudri, atbildīgi, produktīvi strādājot, attīstīsies uzņēmumi un tautsaimniecība Latvijā.