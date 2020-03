Pašu iecere, pašu darbs un finasējums

Lai būtu kā pasakā. Natālijai Rudukai iecere izveidot vietu bērnu svinībām radās tad, kad pašu atvasēm bija jārīko jubilejas ballīte. Lai bērni savos svētkos justos kā pasakā, interjeram izraudzīts “Alise Brīnumzemē” motīvs. Foto: no albuma Natālijai Rudukai iecere izveidot vietu bērnu svinībām radās tad, kad pašu atvasēm bija jārīko jubilejas ballīte. Lai bērni savos svētkos justos kā pasakā, interjeram izraudzīts “Alise Brīnumzemē” motīvs.

Natālija un Arnis Ruduki Cēsīs ir atvēruši svinību vietu “Wonderland”, kur bērniem ir iespēja “ienirt” bumbu baseinā, rotaļāties mājīgās telpās un tajā pašā laikā kopā ar pieaugušajiem baudīt svētkus.

Nolēma rīkoties

Natālija ir ukrainiete, Latvijā dzīvo piecus gadus, bet viņas vīra Arņa dzimtā vieta ir Balvu pusē. Pirms četriem gadiem ģimene no Rīgas pārcēlās uz Cēsīm. Ģimene kļuva kuplāka, piedzima divi bērni, taču Natālija nolēma sākt biznesu un Cēsīs atvēra antīko mēbeļu veikaliņu “Antiqu Vintage Furniture”. Tagad uzņēmējdarbību papildina arī svinību vieta “Wonderland” (latviski- “Brī­num­zeme”). “Viss, ar ko darbojos, nāk no manas sirds,” atzīst jaunā uzņēmēja.

Par to, kā radās iecere atvērt svinību vietu, Natālija stāsta: “Ideja man radās pagājušā gada novembrī, kad prātoju, kur bērnam svinēt dzimšanas dienu. Sa­pratu, ka Cēsīs šādas vietas īsti nav, tad nolēmu rīkoties pati. Protams, vīrs ideju atbalstīja, kopīgi sākām meklēt piemērotas telpas. Vēlējāmies vietu, kur pieaugušie var apsēsties un aprunāties, bet bērni spēlēties un rotaļāties paši vai kopā ar animatoru. Tā radās un attīstījās ideja par “Won­derland”. Telpa ir pieejama arī pieaugušo pasākumiem, jo bumbu baseinu var izmantot ne tikai bērni. Šeit visiem ir interesanti.”

Svinību vietā var uzņemt aptuveni 30 cilvēkus. “Protams, var arī vairāk. Telpa katru reizi iekārtojama atbilstoši konkrētām vajadzībām.

Rezervācija lielākoties pieejama uz trijām stundām, domājam, pilnīgi pietiekami, lai bērni paspētu izspēlēties, apēst gardu kūku un uztaisīt bildes piemiņai,” papildina Natālija.

Ar pašu naudu un pašu spēkiem

Iepriekš svinību vietas telpās ir bijusi stiklu darbnīca. Sākotnēji šķitis, ka remonti un telpu sakārtošana ritēs raitāk. Taču remonts prasījis lielus ieguldījumus, tādēļ pasākumu vietas plānotā atvēršana no Ziemassvētku laika tika pārcelta uz februāra vidu. “Svinību vietu esam izveidojuši, izmantojot tikai pašu finansējumu. Vē­lējāmies ar ģimeni aizbraukt atpūsties atvaļinājumā uz Spāniju, bet ieguldījām visu naudu šeit,” smaidot atzīst Natālija. Viņa ir ļoti pateicīga vīram par atbalstu it visā, īpaši tehniskajos darbos, jo, lai “Wonderland” taptu, remonti veikti pašu spēkiem. Smaidot Natālija teic: “Vīrs saka, ka esmu nedaudz ar putniem galvā. Bet tādām, manuprāt, jābūt sievietēm, lai īstenotu savas idejas!”

“Aizņēmās” Alises Brīnumzemi

Par to, kāpēc svinību vietai ir izvēlēts nosaukums “Wonderland”, Natālija stāsta: “Ļoti ilgi domāju nosaukumu. Vēlējos tādu, kas pie­saistītu gan bērnus, gan vecākus. Ideja aizgūta no piedzīvojumu filmas “Alise Brīnumzemē” (angliski Alice in Wonderland – red.), no tās interjerā un izkārtnē esam “aizņēmušies” zaķi. Arī interjerā esam iekļāvuši Brīnum­zemes valstību: ir piknika vieta bērniem ar zaļu zāli, pie griestiem ir otrādi apgrieztas krūzītes, mēbeles veidotas, lai radītu iespaidu par pasaku. Tualetē esam devuši pieaugušajiem iespēju sevi spogulī redzēt kā alā. Svinību vietā ir pieejami trauki, bērniem rotaļlietas un spēles, kājās ir ieteicams vilkt čībiņas, ir arī bērnu pārtinamais galdiņš un, protams, bumbu baseins ar slidkalniņu.”

Natālija pastāsta, ka pēc atklāšanas interese par pasākuma telpām ir bijusi liela, un atzīst, ka mērķis nav pašiem rīkot un organizēt pasākumus, bet piedāvāt svinību vietu. “Esam atvērti arī sadarbības piedāvājumiem. Priecāsimies, ja šeit notiks semināri, lekcijas un meistarklases, kas piemērotas ģimenēm ar bērniem. Man pašai bijušas situācijas, kad nav, kur atstāt bērnus, un priecāšos, ja šī telpa izveidosies par vietu, kur pieaugušie varēs gūt zināšanas, bet bērni tajā laikā varēs rotaļāties,” atzīst Natālija.

Pirmās atsauksmes pozitīvas

Nākamajā dienā pēc atvēršanas svētkiem februāra vidū notika jau pirmās svinības mazajam Teo. Linda Loče, zēna mamma, teic: “Lieliska pasākuma vieta! Bērni bija ļoti priecīgi un sajūsmināti par bumbu baseinu. Visi nepieciešamie trauki bija pieejami, interjers ļoti labi iekārtots. Priecā­jāmies, ka mūs pieņēma jau pirms izsludinātā rezervācijas termiņa, kas paredzēts no marta. Natālija kā vadītāja ir ļoti atsaucīga.” Papildinot sacīto, Linda priecīgi stāsta: “Un piebildīšu, ka arī pieaugušie izmēģināja bumbu baseinu. Prieks, ka Cēsīs ir šāda vieta. Dodu piecas zvaigznes no piecām!”

Kā nokļuva Cēsīs

Ruduku ģimene Cēsīs nokļuva pēc Arņa iniciatīvas. Drīz pēc kāzām jaunais vīrs sievu atvedis apskatīt pilsētu. Arni Cēsis piesaistījušas jau sen. Natālija, kas lielāko dzīves daļu pavadījusi lielpilsētās, par pirmajiem iespaidiem stāsta: “Sākotnēji šī pilsēta šķita par mazu, biju pieradusi pie lielpilsētas burzmas. Jau no desmit gadu vecuma dzīvoju Ukrainas pilsētā, kurā ir divi miljoni iedzīvotāju. Kad šurp atbraucu, Cēsis šķita kā ciemats.” Bet jau drīz Natālija izvēli pārcelties šurp atzina par ļoti labu: “Tagad, kad mums ir divi bērni, esmu ļoti priecīga, ka dzīvojam šeit, šī pilsēta ir viena no labākajām, kur dzīvot ģimenēm ar bērniem. Šeit ir kā mazā Rīga – ir vecpilsēta, lieliski parki un vietas, kur pastaigāties, vasarā katru nedēļas nogali ir pasākumi. Ir, ko baudīt!”