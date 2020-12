Pašiem savs sporta laukums

Paveikts. Ilze Sirmā (no kreisās) un Ilze Sestule ir gandarītas par paveikto, kā rezultātā Viestura ielas daudzdzīvokļu namu kvartālā tapis sporta laukums. Foto: no albuma Ilze Sirmā (no kreisās) un Ilze Sestule ir gandarītas par paveikto, kā rezultātā Viestura ielas daudzdzīvokļu namu kvartālā tapis sporta laukums.

Pašu iedzīvotāju spēkiem Cēsīs, Viestura ielas kvartālā, izveidota plaša sporta zona ar basketbola, volejbola un futbola laukumu, kur brīvo laiku pavadīt bērniem un jauniešiem. Idejas autore un projekta vadītāja Ilze Sirmā kopā ar Ilzi Sestuli atrada domubiedrus, meklēja finansējumu un, spītējot šķēršļiem, radīja aktīvās atpūtas vietu, kuru tā trūkst mikrorajonos.

Vispirms bija jāatrod vieta

Tagad, kad laukums izveidots, nodots ekspluatācijā, I. Sirmā atzīst, ka process bijis ļoti garš, toties devis pieredzi, zināšanas, licis piedzīvot gan vilšanos, gan negaidītu atbalstu: “Grūtākais bija atrast vietu, kur sporta laukumu izveidot, jo visur tuvu mājas, logi, cilvēki neapmierināti, jo, ja bērni spēlē bumbu, ir troksnis. Taču viņiem vajag, kur skriet, sportot, izlikt enerģiju.” Brīvs zemes gabals bijis blakus, kaimiņu teritorijā, kas pieder Rīgas Debes­braukšanas baznīcai. I. Sirmā izteikusi piedāvājumu, vai viņi nebūtu ar mieru iedot zemi lietošanā, ka ir vēlme tur izveidot sporta laukumu: “Viņi bija priecīgi, deva oficiālu atļauju, tagad mums šī teritorija ir bezatlīdzības lietošanā ar pienākumu to uzturēt kārtībā. Platība liela, tapa trīs sporta laukumi: volejbolam, basketbolam un futbolam. Tur vēl ir brīva vieta, bērniem jau ir idejas, ko tur varētu izveidot.”

Sākums bija Latvijas mēroga konkursa “Sabiedrība ar dvēseli” iegūtā naudas balva par Viestura ielas kvartālā izveidoto bērnu laukumu, kur šo projektu atzina par labāko Latvijā. Ar šo finansējumu bija krietni par maz, nācās meklēt citas iespējas piesaistīt līdzekļus. Uzzinājušas, ka arī “Olimpic Casino Latvia”, veidojot savu sociālās atbildības politiku, piešķir grantus projektiem, sagatavoja pieteikumu, ar mājas apsaimniekotāja SIA“CDzP” atbalstu to iesniedza. Projekts tika atbalstīts, taču, uzsākot teritorijas labiekārtošanas zemes darbus, drīz kļuvis skaidrs, ka ar to visu būs krietni par maz, bet atkāpties vairs nav gribējušas. Beigās projekts tapa, pateicoties atbalstītājiem, kuri palīdzēja, strādāja, neprasot samaksu.

Paši zāģēja, raka

“Visā garajā procesā bija ļoti daudz palīgu, kas lielākā vai mazākā mērā deva ieguldījumu, bez viņiem tas mums nebūtu izdevies,” saka I. Sirmā. “Ja būtu par visu jāmaksā, tas iznāktu ļoti dārgi un nepaveicami. Šajā projektā pavadītas daudzas stundas, bet, paskatoties uz sakopto teritoriju, saproti, ka bija vērts to darīt. Daudz kam iziets cauri, tā bija pamatīga pieredze. Bija brīži, kad uznāca bažas- ko tālāk, visam naudas nepietiks.”

Atradās palīgi, kas nozāģēja nokaltušos kokus, aizvāca celmus, paveica zemes darbus, piegādāja grants un šķembu kravu, uzdāvināja bruģi, palīdzēja sagatavot nepieciešamo dokumentāciju. Strā­dāja Atis Sirmais, Rinalds Sir­mais, Laimonis Cīrulis, Ingars Baba­hins, Gints Piliksers, And­rejs un Silvana Kuļešovi, Ginta Fila Solis, Māris Pavasaris, Raivis Puņeiko.

Rezultātā tapis volejbola laukums, kam uz laiku tīklu aizdeva treneris Ģirts Mārtiņsons, bet nu jau tikuši paši pie sava. Šis laukums gan pagaidām nav ar smiltīm, bet zāli. I. Sirmā vērtē, ka tas varbūt būs nākotnē, kad atradīsies nepieciešamais finansējums. Ir arī futbola laukums, kam “CDzP” uzdāvināja vārtus, un bruģēts basketbola laukums, kam bruģi dāvāja “Raunas bruģakmens” .

Vietējais sporta laukums pagaidām vienīgais pilsētā

Vērts atzīmēt, ka pagaidām šis ir vienīgais kvartāls, kurā ir tik plašs sporta laukums. I. Sestule stāsta, ka to jau pamanījuši citu apkaimju pilsētnieki: “Kad darbi bija pabeigti, ar mani sazinājās cilvēki no citiem daudzdzīvokļu māju kvartāliem, jautājot, kā mums to izdevās paveikt. Tas nav viegli, bet ir jādomā par visiem kvartālā dzīvojošajiem.”

I.Sirmā stāsta, ka sākumā bijusi cerība darbus pabeigt augustā un atklāšanas svētkos sarīkot sporta spēles, uzaicinot jauniešus no citiem mikrorajoniem. Darbi ieilga, tāpēc sporta svētki atlikti uz pavasari, ja vien tiks ļauts rīkot plašākus pasākumus.

Mērķtiecīgi domā par vides labiekārtošanu

Ilze Sirmā un Ilze Sestule domāt par to, kā pašu spēkiem kvartālā radīt vidi, kurā būtu aktīvas izklaides iespējas bērniem, sāka 2017.gadā. Sagatavoja un iesniedza projekta pieteikumu pašvaldības izsludinātajā grantu konkursā dauzdzīvokļu dzīvojamām mājām, un tā radās jauns rotaļlaukums.

“Abas satikāmies, abām bija bērni un gribējām kaut ko izdomāt, lai viņiem būtu, ko darīt pagalmā, lai neskraida pa kāpņu telpām, nekāpelē pa kokiem. Bet pagalmā tikai kaut kādas metāla konstrukcijas no seniem laikiem. Projekts tika atbalstīts, par saņemto finansējumu uzstādījām bērnu rotaļlaukumu, bet labākais vēl tikai sekoja. Mūsu veikums tika izvirzīts Latvijas mēroga konkursam “Sabiedrība ar dvēseli”, kur to atzina par labāko valstī. Par to saņēmām naudas balvu, sapratām, kaut kas jādara tālāk. Ja maziem bērniem bija, kur darboties, nolēmām radīt vietu, kur sportot lielākiem,” stāsta I. Sestule un piebilst, ka pēc bērnu laukuma uzstādīšanas “CdzP” uzdāvināja trīs āra mēbeļu komplektus, kur ir galds ar soliem, tos izvietoja pagalmā, lai ir, kur apsēsties seni­oriem, un viņi to labprāt izmanto. “Sava vieta jārod visiem, gan maziem, gan pusaudžiem, gan vecākiem cilvēkiem,” vēlreiz uzsver I.Sestule.