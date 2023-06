Pasažierus mūspusē turpinās pārvadāt “CATA”

Foto: no albuma

Autotransporta direkcija (ATD) 30.maijā pieņēma lēmumu vienpusēji izbeigt līgumus ar akciju sabiedrību “Nordeka” par sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanu maršrutu tīkla daļās “Cēsis” un “Limbaži, Sigulda”, minēts ATD mājaslapā.

“Lēmums pieņemts, ņemot vērā Valmieras tiesas spriedumu, kas noteica, ka noslēgtā vienošanās par līguma sagatavošanās termiņa pagarināšanu starp ATD un “Nordeka” ir spēkā neesoša. Pakalpojumu sniegšana saskaņā ar “Nordeka” noslēgtiem līgumiem nav uzsākta, un, atkārtoti negrozot un nepagarinot izpildes termiņus, tā nav iespējama, jo jau šobrīd iestājies būtisks saistību izpildes termiņa kavējums. Līdz ar šo lēmumu ATD nodrošina atbilstību Publisko iepirkumu likuma tiesiskajam regulējumam un mērķiem, tajā skaitā piegādātāju brīvu konkurenci un vienlīdzīgu attieksmi.”

Saskaņā ar spēkā esošajiem līgumiem sabiedriskā transporta pakalpojumus šajās maršrutu tīkla daļās līdz 2024. gada 30. jūnijam turpinās nodrošināt akciju sabiedrība “CATA”.

Tuvākajā laikā ATD izsludinās atklātu konkursu par iespējām nodrošināt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla daļā “Cēsis” un “Limbaži, Sigulda”.

Beidzot radusies skaidrība, atzina AS “CATA” Pasažieru pārvadājumu dienesta vadītājs Lotārs Dravants: “Tieši neskaidrība bija visnomācošākā, tā atstāja ietekmi arī uz investīcijām uzņēmumā. Tagad, kad esam saņēmuši no ATD informāciju, ka varam turpināt strādāt pēc esošā līguma, visi procesi atsāksies ar jaunu sparu. Būs jauni autobusi, citi uzlabojumi, un atliek gaidīt, kādi būs jaunā konkursa nosacījumi, kad to izsludinās.”