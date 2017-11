Pasažieri aizdedzina policijas apturētu automašīnu un aizbēg

Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldē aizvadītajās brīvdienās, no 3. līdz 6.novembrim, saņemta informācija par 212 gadījumiem, kad iedzīvotāji vērsušies pēc palīdzības policijā vai konstatēts, ka noticis noziedzīgs nodarījums. Tostarp reģistrēti 28 nodarījumi pret personas dzīvību un veselību, 63 nodarījumi pret sabiedrisko kārtību un 40 nodarījumi pret īpašumu, kā arī 19 ceļu satiksmes negadījums. Vienā no negadījumiem saņemta informācija par vienu cietušo. Pie transportlīdzekļu stūres alkoholisko dzērienu iespaidā sēdušies 13 vadītāji. Noformēti 308 administratīvā pārkāpuma protokoli, no kuriem 142 bija par ātruma pārsniegšanu. Plašāk – notikumu apskatā, ko sniegusi Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Anžela Geļjanu.

3.novembrī pulksten 7:41 Cēsīs, Rūdolfa Blaumaņa bulvārī, 1946.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Mercedes-Benz”, nepakļāvās policijas darbinieku likumīgajai prasībai apturēt transportlīdzekli un uzsāka bēgšanu. Pulksten 7:54 automašīna tika apturēta Priekuļu novadā, Priekuļu pagastā. Vadītājs tika aizturēts. Atklājās, ka vīrietis nav spēkratu vadījis riebumā. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

3.novembrī no pulksten 1 līdz pulksten 8:41 Salacgrīvas novadā, Ainažos, kādam alkoholisko dzērienu veikalam tika uzlauzta jumta lūka, pa kuru iekļuva nenoskaidrotas personas un nozaga dažādas preces. Interesanti, ka garnadži zādzības brīdi paspēja sabojāt signalizācijas sistēmu. Policija noskaidro notikušā apstākļus un materiālo zaudējumu apmēru. Uzsākts kriminālprocess.

Vēl 3.novembrī pulksten 21:55 konstatēts, ka Limbažu novadā, Vidrižu pagastā, autoceļa Ragana – Limbaži 20. kilometrā, 1984.gadā dzimis vīrietis vadīja mopēdu “Wonjan”, kas nav reģistrēts likuma noteiktajā kārtībā, piedalās ceļu satiksmēs bez valsts transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmēm, kā arī vadītājam nav vadīšanas tiesības. Konstatēs arī reibums – 1,66 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

3.novembrī pulksten 23:40 Jaunpiebalgas novadā, Jaunpiebalgas pagastā, pa autoceļu Abrupe – Jēci – Gatarta 1.kilometrā, 1994.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Audi” bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 1,35 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.

Savukārt 4.novembrī pulksten 18:17 Rūjienā, kādā garāžu kooperatīvā, 1984.gadā dzimušam vīrietim piederošai automašīnai “Audi” tika izsists vadītāja puses loga stikls un no transportlīdzekļa nozagts borta dators un citas mantas. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

Vēl 4.novembrī pulksten 14:15 Burtnieku novadā, Valmieras pagastā, Valmiermuižā, apvedceļā uz Valmiermuižu, 1977.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu “Toyota”, veica kreiso nogriešanās manevru un nedeva ceļu automašīnai “Mitsubishi”, kura pārvietojās pa galveno ceļu. Rezultātā notika automašīnu sadursme un ceļu satiksmes negadījumā cieta 1966.gadā dzimusi sieviete, 1963.gadā dzimusi sieviete, kā arī “Toyota” vadītājs. Visi cietušie nogādāti tuvākajā ārstniecības iestādē. To dzīvībai briesmas nedraud. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

4.novembrī saņemta arī informācija, ka pulksten 21:55 Salacgrīvas novadā, Ainažos, pa Valdemāra ielu braukā automašīna “Volkswagen Golf” bez transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmēm, kuras vadītājs ar savu braukšanas stilu apdraud sevi un citus satiksmes dalībniekus. Izbraucot policijas norīkojumam, pulksten 22:20 minētā automašīna atrasta Ainažos, novietota stāvēšanai uz kādas ielas. Transportlīdzeklī atradās trīs personas, no kurām vadītājs nevarēja uzrādīt automašīnas izcelsmes dokumentus, kā arī darbinieki konstatēja, ka spēkratam novīlēts VIN numurs. Policija noskaidro notikušā apstākļus.

Vakar, 5.novembrī, pulksten 1:39 Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā, autoceļa Akmeņkalni – Lauvas – Ķekari 2.kilometrā, patrulējot policijas norīkojumam, tika apturēta automašīna “Volkswagen Golf”, kurā atradās sešas personas. Kamēr policijas darbinieki veica alkohola kontroli nenoskaidrotajam transportlīdzekļa vadītājam, pasažieri nepakļāvās likumīgajām prasībām un bez uzaicinājuma izkāpa no automašīnas, kā arī traucēja darbiniekiem veikt dienesta pienākumus. Pēc tam tie aizdedzināja minēto automašīnu un no notikuma vietas aizbēga. Policija noskaidro notikušā apstākļus, uzsākts kriminālprocess.

5.novembrī pulksten 10:51 Smiltenes novadā, Pils ielā, 1980.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu “Renault”, būdams alkoholisko dzērienu iespaidā. Minimālā alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā sasniedza 2,24 promiles. Vadītājam noformēts administratīvā pārkāpuma protokols.