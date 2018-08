Pārtraukums beidzies, cīņas turpinās

Vairāk nekā mēnesi ilga pārtraukums Latvijas kausa izcīņā orientēšanās sportā, kas bija saistīts ar Pasaules čempionātu, kas notika Rīgā un Siguldā. Lielākais šī sporta notikums sekmīgi aizvadīts, atsākas punktu krāšana Latvijas kausa ieskaitē.

Aizvadītajā nedēļā norisinājās “Siguldas kausa” izcīņa, kas bija Latvijas kausa 10. posms. Posma rīkotāji norāda, ka sacensībām bija izvēlēts vairāk nekā 15 gadus neizmantots apvidus pie Braslas upes, Inciemā, tikai desmit kilometrus no Pasaules čempionāta stafetes un garās distances apvidus. Dalību “Siguldas kausam” pieteikuši gandrīz 500 orientieristu, viņu vidū arī vairāki Latvijas izlases sportisti, tai skaitā Sandra Grosberga no kluba “Meridiāns/ CPSS/ Pārgauja”. Kā jau bija gaidāms, Sandra uzvarēja divu dienu kopvērtējumā SE grupā. Otrajā vietā viņas kluba biedrene Kristīne Bertuka. Vīriešiem elites grupā labākais no kluba “Meridiāns/ CPSS/ Pārgauja” bija Ainārs Drozds, kuram desmitā vieta.

Uzvaras gūtas arī citās grupās. V12 grupā uzvarēja Rinalds Ruža, S35 grupā – Zanda Abzalone, V55 grupā – Ēriks Ūdris, V60 grupā – Juris Kokins. Sudraba godalgu V40 grupā izcīnīja Jānis Butāns, gandrīz četras minūtes zaudējot Lietuvas orientieristam. S16 grupā 3.vietā Kristīne Brunere, bet V18 grupā trešais Kārlis Neimanis. Tūlīt aiz goda pjedestāla V20 grupā Kristaps Bruners, bet V65 grupā – Uldis Alksnis. Piektais V50 grupā Juris Knēts, bet labāko sešnieku noslēdza Niklāvs Dravants V12 grupā un Matīss Timermanis V16 grupā.

Latvijas kauss turpināsies ar Valmieras čempionātu, kas notiks jau šīs nedēļas nogalē.