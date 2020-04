Pārtraukta arī LBL3 sezona

Latvijas Basketbola savienības (LBS) valde, ņemot vērā klubu viedokli, aizvadītajā nedēļā nolēma atcelt arī LBL2 un LBL3 izslēgšanas turnīrus.

Atgādināsim, ka jau marta vidū nolēma pārtraukt spēcīgākās līgas un sieviešu basketbola līgas turnīrus, aprīļa sākumā atcēla arī Jaunatnes basketbola līgas turnīru, bet LBL2 un LBL3 bija nogaidīšanas režīmā.

Komandas pārstāvis Reinis Rudzītis stāsta, ka klubu aptaujā pēc pirmā ārkārtējā stāvokļa termiņa izziņošanas lielākā daļa aptaujāto norādījuši, ka vērts nogaidīt līdz 14.aprīlim, ja situācija normalizējas, tiek izspēlēts izslēgšanas turnīrs saīsinātā versijā, divas komandas no Austrumu grupas un divas no Rietumu grupas: “Taču arī tas neīstenojas, un pēc valdības lēmuma par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 12. maijam LBS valde pieņēma lēmumu atcelt izslēgšanas turnīru. Tas ir pareizs lēmums, to atbalsta arī mūsu komandas spēlētāji. Veicām iekšējo aptauju, spēlētāji atzīst, ka nav vairs motivācijas gaidīt, lai jūnijā vai jūlijā pabeigtu sezonu. Nav bijuši treniņi, būtu ļoti grūti atsākt spēles. Pazaudēts čempionāta sportiskais ritms, tas būtu, kā atgriezties pēc garā vasaras pārtraukuma, kad uzreiz nevar gaidīt kvalitatīvu spēli. Neko nevaram padarīt, liekam sezonai daudzpunkti, kā būtu, ja būtu…. Mērķis komandai bija skaidrs – uzvara LBL3. Tam arī gatavojāmies, tagad uzdevuma izpilde jāatliek uz nākamo sezonu.”

Atgādināsim, ka LBL3 turnīrā tika izspēlēti divi apļi un komandām vajadzēja sākt izslēgšanas turnīru. BK “Cēsis/ Cēsu Sporta skola” aizvadītajās 20 spēlēs guva 16 uzvaras, piedzīvoja četrus zaudējumus, regulārā turnīra tabulā ieņemot otro vietu aiz BK“Salacgrīva”, kam tāda pati uzvarēto un zaudēto spēļu bilance. Līdz ar to par LBL3 Austrumu grupas pamatturnīra uzvarētājiem kļuva BK “Salacgrīva”, bet par Rietumu grupas pamatturnīra uzvarētājiem – Iecavas “Dartija”.