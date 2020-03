Pārtikas veikalos ir pietiekami

Lai gan pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas valstī pārtikas veikalos sākās pastiprināta pircēju plūsma, cilvēki vairumā iegādājās pārtikas un pirmās nepieciešamības preces, jau nākamajās dienās situācija normalizējās.

Arī SIA“BEATUS”, kam pieder veikali “Solo”, valdes priekšsēdētājs Uldis Kvants teic, ka pēc paziņojuma par ārkārtējās situācijas noteikšanu pircēju bija vairāk, īpaši pirka makaronus, sāli, gaļas un zivju konservus, protams, arī griķus un citus produktus ar ilgāku uzglabāšanas termiņu. Taču plaukti tūlīt tika papildināti: “Preces noliktavā ir pietiekami un tiks papildinātas, tāpēc satraukumam nav pamata. Jau brīvdienās pircēju skaits bija ierasts, tikai plūsma ir vienmērīgāka visas dienas garumā. Sa­bied­riskajā ēdināšanā gan jūtams, ka klientu ir mazāk. Aktīvi sekojam, ko lemj un kādas norādes sniedz Ministru kabinets, to arī ievērojam. Pie veikala ieejas esam izvietojuši informāciju ar ieteikumiem pircējiem, tālākais ir cilvēku rokās, cik atbildīgi esam viens pret otru.”

SIA “Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule skaidro, ka “Maxima” veikali ir ciešā kontaktā ar piegādātājiem: “Ja kādā produktu grupā ir lielāks pieprasījums, nekā ierasts, meklējam alternatīvas, lai nodrošinātu nepieciešamo apjomu un saglabātu līdzšinējo cenu līmeni. Lūdzam piegādātājiem situāciju risināt godprātīgi un neizmantot cenu celšanai.” Tāpat rīkojas “Rimi Latvia”. Uzņēmu­ma sabiedrisko attiecību vadītāja Re­gīna Ikala informē: “”Rimi” nemaina cenas produktiem, kas ir ļoti pieprasīti, ja vien cenu nemaina ražotājs, piegādātājs.”

Liene Dupate-Ugule piebilst: “Priecē, ka mūsu ieviestās inici­atīvas, piemēram, akciju pārcelšana, plašas informatīvas kampaņas medijos un prevencijas pasākumu ieviešana ir nesušas gaidīto rezultātu – pircēju skaits veikalos pakāpeniski sarūk, apliecinot izpratni par individuālo atbildību. Līdztekus citām iniciatīvām iesakām pircējiem izmantot iepirkuma ratiņus, kas fiziski veido robežu ar citiem, veikalos veicam plašu informatīvo kampaņu iedzīvotāju izglītošanai, kā arī rūpēs par darbiniekiem, klientiem un pārtikas drošību jau tagad īstenojam papildu preventīvas un profilaktiskas darbības: nefasēto pārtiku, piemēram, konditorejas izstrādājumus fasējam, cilvēkiem ir pieejami bezmaksas dezinfekcijas līdzekļi un cimdi pie ieejām veikalos, visiem uzņēmuma darbiniekiem ir pieejami roku dezinfekcijas līdzekļi, lai, piemēram, kasieri, esot kasē, varētu parūpēties par tīrām rokām.”

Arī “Rimi” veikalos ir izvietoti informatīvi materiāli, kas aicina pircējus bez vajadzības neierasties veikalos, iepirkšanās laikā izmantot pieejamos dezinfekcijas līdzekļus, iepērkoties ievērot divu metru distanci no pārējiem pircējiem un veikala darbiniekiem, kā arī aicina pirkumu apmaksai izmantot bezskaidras naudas norēķinus. Lai pasargātu no inficēšanās cilvēkus ar augstāko saslimšanas risku, “Rimi Latvia” no šodienas izsludinājis iepirkšanās stundas tikai vecāka gadagājuma cilvēkiem, topošajām māmiņām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šie pircēji tiek aicināti pirkumus visos tīkla veikalos veikt no plkst. 8 līdz 10.

Cēsnieki un apkaimes iedzīvotāji iecienījuši arī Cēsu tirgu. “Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētājs Māris Bērziņš teic, ka lielākā pircēju plūsma ir piektdienās, sestdienās, pārējās dienās apmeklētāju nav tik daudz. Tir­gotājiem, kas nedēļas nogalē tirgojas āra teritorijā, tirdzniecības vietas citam no cita būs tālāk, tādējādi tiks mazināta pircēju drūzmēšanās: “Esam arī tirgotājus aicinājuši klientiem atgādināt par nepieciešamību ievērot distanci, nedrūzmēties, arī paši pavērosim, ja nepieciešams, aizrādīsim. Tomēr atgādinām, ka arī katram pašam jābūt atbildīgam un piesardzīgam. Savukārt par sortimentu atbild tirgotāji, viņi arī rūpējas, lai produkcija būtu atbilstoša pieprasījumam.” Pa­plaši­nātie tirgi šobrīd ir atcelti un nenotiks.