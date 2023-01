Pārtikas cenas stabilizējas, vērtē tirgotāji

Dārgi. Latvijas Tirgotāju asociācija aprēķinājusi, ka kopš pagājušā gada decembra no pārtikas produktiem visvairāk (par 150%) sadārdzinājusies baltmaize. Foto: no albuma Latvijas Tirgotāju asociācija aprēķinājusi, ka kopš pagājušā gada decembra no pārtikas produktiem visvairāk (par 150%) sadārdzinājusies baltmaize.

Pārtikas produktu cenas visās grupās, salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, nedaudz samazinās vai vismaz stabilizējas, vēsta Latvijas Tirgotāju asociācija (LTA), kas regulāri veic patēriņa preču cenu salīdzinājumu veikalos.

LTA atzīst, ka turpinās neliels kāpums graudu un maizes produktiem, strauji palielinājusies cena tomātiem un gurķiem. Salīdzinājumu veic, aprēķinam izmantojot veikalos norādītās cenas, nerēķinot akcijas cenas.

Savukārt gada skatījumā, salīdzinot 2022. un 2021.gada decembra cenas, pēc LTA aplēsēm piena produktu grupā piens, kefīrs, krējums, sviests kļuvis dārgāks par 30 – 33%. Par 50% palielinājušās siera cenas, par 20% sadārdzinājies biezpiens un tā izstrādājumi. Olu un eļļu cenas palielinājušās par 30%, bet majonēze sadārdzinājusies pat par 45%.

Gaļas produktiem gada periodā cenas kāpušas par 17 līdz 50%, visvairāk vistas broilera cena (par 50%), zemākais pieaugums (17%) sardelēm.

Dārgāka kļuvusi maize un labības izstrādājumi. Salīdzinot ar pagājušā gada decembri, cenu kāpums vērojams visām precēm, atzīst Tirgotāju asociācija, uzsverot, ka vislielākais palielinājums ir baltmaizei, kuras kilograms tagad vidēji izmaksā 1,46 eiro iepriekšējo 0,57 vietā (par 150%). Rupjmaize sadārdzinājusies daudz mazāk – par 17%. Auzu pārslu vidējā cena palielinājusies visvairāk – par 111%, manna par 96%, milti – 70%, griķi maksā gandrīz par 59% dārgāk, makaroni – 16%, rīsi – 7%.

Salīdzinājumā ar 2021.gada decembri dārzeņu cenas visvairāk palielinājušās tomātiem (par 78%). Citi dārzeņi kļuvuši dārgāki robežās no 21% (gurķi) līdz 42% (kāposti un burkāni). Kāpušas gandrīz visu augļu cenas – no 4% kivi līdz 49% banāniem. Taču āboli kļuvuši par 23% lētāki. Vidēji mazliet zemāka cena ir kartupeļiem, tā sarukusi par 2%.

Dzērienu grupā lētākas ir sulas un dzirkstošie vīni, minerālūdens kļuvis dārgāks par 20%, cenu lēciens “Coca-colai” – par 90%. Tējai kāpums no 11 līdz 37%, savukārt kafijai -73%.