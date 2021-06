Partijas apņēmības pilnas sadarboties

Var būt gandarīts. Jaunā Vienotība vēlēšanās ieguvusi vairāk nekā pusi mandātu. Partijas saraksta līderis Jānis Rozenbergs gatavs vadīt jauno Cēsu novadu. Foto: publicitātes Jaunā Vienotība vēlēšanās ieguvusi vairāk nekā pusi mandātu. Partijas saraksta līderis Jānis Rozenbergs gatavs vadīt jauno Cēsu novadu.

Pirms četriem svētdienas rītā Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā parādījās jaunizveidotā Cēsu novada vēlēšanu rezultāti.

Par iegūtajām desmit vietām domē, protams, ir gandarīta Jaunā Vienotība. “Tas necerēti labākais rezultāts,” “Druvai” atzīst partijas saraksta līderis Jānis Ro­zenbergs un uzsver, ka, no jaunā novada iedzīvotājiem saņemot tādu mandātu, jābūt tikpat atbilstošiem darbiem. “Runāsim ar visām ievēlētajām partijām, uzklausīsim viņu redzējumu, meklēsim vidusceļu sadarbībai,” atklāja J.Ro­zenbergs, piebilstot, ka pašvaldībās ideoloģijai un politiskajai piederībai nav tik liela nozīme, galvenais deputātiem saprasties savā starpā, vienoties un virzīties uz vienu mērķi. J.Ro­zenbergs arī pastāstīja, ka jau šonedēļ tiksies ar kolēģiem no ievēlētajām partijām.

Latvijas Zemnieku savienības saraksta līderis Hardijs Vents atklāti atzīst, ka trīs vietas domē nav tas rezultāts, uz ko partija cerēja. “Mums pašiem jāizdara secinājumi, kāpēc tā. Pašiem arī jāsaprot, ko varam izdarīt. Esam gatavi strādāt. Nav pamata ar kādu partiju nesastrādāties. Gana daudz esam kopā darījuši un sapratušies,” viedokli pauda H. Vents un uzsvēra, ka no LZS domē ievēlēti triju novadu vadītāji, tas ir vēlētāju vērtējums viņu darbam.

Jaunā Cēsu novada domē būs pārstāvji arī no Vidzemes partijas. Sarakstā pirmais Andris Mi­ha­ļovs atgādina, ka Vidzemes par­tija bez valsts finansējuma, administratīvajiem resursiem ir ieguvusi divas vietas domē. “Tas ir labs rezultāts. No desmit partijām mums ir trešais augstākais vēlētāju atbalsts, pietrūka 52 balsis, lai iegūtu domē trīs vietas. Neska­toties, kam ir vairākums, kam ne, domē katrs deputāts ir deputāts un pieņem lēmumus. Būsim aktīvi, par katru lēmumu, pirms balsot par un pret, izvērtēsim, cik tas ekonomiski pamatots, kāds no tā ieguvums iedzīvotājiem. Dārgus un nevajadzīgus projektus neatbalstīsim, tāpat kā lēmumus, kas negatīvi ietekmēs iedzīvotājus,” pastāstīja A.Miha­ļovs un uzsvēra, ka darāmā domē būs daudz.

Arī “Latvijas attīstībai” jaunajā domē ieguva divus mandātus. “Partija ir jauns spēlētājs politikā, un vēlēšanu rezultāts ir labs. Esam gatavi strādāt kopā, deputātu sastāvs ir spēcīgs, zinoši cilvēki. Domē ir visu novadu pārstāvji, pagastu iedzīvotājiem nav jāuztraucas. Katrai partijai jāpilda vēlētājiem solītais, mūsu programmas un virzieni ir ļoti līdzīgi, var atšķirties tikai rakurss,” sacīja partijas saraksta līdere Elīna Stapulone.