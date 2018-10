Pārsteidza pat gardēžus

Viss tik gards! “Rudens garšu laboratorijā” bija jānogaršo 44 dažādi ēdieni un dzērieni. Foto: Sarmīte Feldmane “Rudens garšu laboratorijā” bija jānogaršo 44 dažādi ēdieni un dzērieni.

Desmito reizi Taurenē notika pagasta senioru rīkotā “Rudens garšu laboratorija”. Tā ir kā atskats uz rudenī novākto ražu, saimnieču un saimnieku prasmi no izaudzētā pagatavot gardus ēdienus.

“Pirms 11 gadiem uzaicinājām pavāru Mārtiņu Sirmo, vēl tagad atceramies, kā viņš sviestā cepa sēnes. Tad arī radās doma, ka paši varam sarīkot līdzīgus svētkus, jo taurenieši prot gatavot lieliskus salātus, cept kūkas un pīrāgus, siet sieru, raudzēt vīnu,” pastāstīja Taurenes Kultūras nama vadītāja Ginta Babre. Kā jau jubilejas reizē priekšautus par līdzdalību ar “Garšu laboratorijas” logo saņēma taurenieši Lilija Bērziņa, Biruta Cara, Silvija Aņina, Lilita Jakoviča un Jānis Vīlips, viņi piedalījušies visos pasākumos.

Uz “Rudens garšu laboratoriju” Taurenes pensionāru klubs “Randiņš” aicina visu novada pagastu pensionārus, allaž piedalās vecpiebaldzēni un dzērbenieši. Šoreiz garšošanai tika nodoti 44 ēdieni un dzērieni, kurus piedāvāja 31 “Garšu laboratorijas” dalībnieks. Ikviens varēja vērtēt pēc sajūtām , garšas, smaržas, formas, sāļuma vai salduma, noformējuma un izteikt atzinību tam ēdienam, kas garšo vislabāk, kas pārsteidz.

“Katru gadu ir kādi jauni salāti ziemai. Mēs maināmies receptēm, izmēģinām. Katrai saimniecei ir kas īpašs, ko viņa gatavo,” pārdomās dalījās taureniete Silvija Aņina, bet Zinaida Komarova atzina, ka tagad jau ir tik daudz jaunu ēdienu, ka nemaz visus nav iespējams izmēģināt. Jau vairākus rudeņus “Garšu laboratorija” nav iedomājama bez Valdas Sakenfeldes vārītā buljonu ar profitroļiem ( mīklas klimpām) un frikadelēm. Tādu vāra tikai viņa, atzina pasākuma dalībnieki.

Kad balsis bija saskaitītas, šīgada “Rudens garšu laboratorijas” uzslavas saņēma Lilija Bērziņa no Taurenes, Daina Jansone no Vecpiebalgas un Dainis Siliņš no Dzērbenes, bet visi dalībnieki, kuri savus ēdienus nodeva degustācijai, virtuvē noderīgas pārsteiguma balvas.

Kā jau svētkos, par omulību gādāja gan “Randiņš”, gan “Zaļā galma kapela”, gan kaimiņu apsveikumi.