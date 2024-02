Pārliecinoši izcīnīta ceļazīme uz finālu

Kapteinis. Cēsniekam Pēterim Trekšem, kurš jau vairākus gadus florbolu spēlē Somijas spēcīgākajā līgā, Latvijas izlases rindās tika uzticēts kapteiņa pienākums. Foto: no albuma Cēsniekam Pēterim Trekšem, kurš jau vairākus gadus florbolu spēlē Somijas spēcīgākajā līgā, Latvijas izlases rindās tika uzticēts kapteiņa pienākums.

Liepājas Olimpiskajā centrā aizvadīts Pasaules čempionāta florbolā vīriešiem kvalifikācijas turnīrs, un Latvijas izlase bez problēmām nodrošināja ceļazīmi uz savu kārtējo Pasaules čempionāta finālturnīru.

Izlases rindās spēlēja komandas “Lekrings” vārtsargs Markuss Plūdums un ārzemēs spēlējošie cēsnieki – Pēteris Trekše (“TPS”, Somija), kuram bija uzticēts būt komandas kapteinim, Morics Krūmiņš (“Warberg IC”, Zviedrija) un Jorens Malkavs (“Nokian KrP”, Somija).

Apakšgrupas turnīru latvieši aizvadīja ļoti pārliecinoši, trijās spēlēs izcīnot trīs uzvaras, gūstot 60 vārtus, bet zaudējot tikai piecus!

Pirmajā spēlē pret Lihtenšteinas izlasi tika gūta līdz šim pārliecinošākā uzvara starptautiskajos turnīros 29:3. Vairāk nekā puse no izdarītajiem metieniem (59) pa pretinieku vārtiem sasniedza mērķi. Pie rezultativitātes punktiem tika gandrīz visi spēlētāji. M. Krūmiņš guva vienus vārtus, izdarīja trīs rezultatīvas piespēles, J. Malkavs guva vienus vārtus, bet P. Trekše divreiz rezultatīvi piespēlēja. M. Plūdums izlases vārtos atvairīja astoņus no 11 metieniem. Otrajā spēlē pretī stājās Vācijas izlase, ar kuru latviešiem klājies visādi. Pēdējā Pasaules čempionātā grupas spēlē tika piedzīvots zaudējums, bet spēlē par 5.vietu mūsējie revanšējās, uzvarot 8:3. Liepājā cerētā intriga izpalika, Latvijas izlase svinēja pārliecinošu uzvaru 10:1, nodrošinot pirmo vietu grupā. No mūsu spēlētājiem ar vienu rezultatīvu piespēli atzīmējās P. Trekše.

Grupas noslēdzošā spēle pret Islandes valstsvienību arī nekādas problēmas nesagādāja, uzvara ar 21:1. J. Malkavs atzīmējās ar vienu vārtu guvumu, bet P. Trekše guva vienus vārtus un vienreiz rezultatīvi piespēlēja.

Turnīra pēdējā dienā tikās abu grupu uzvarētāji, lai noskaidrotu Liepājas grupas spēcīgāko izlasi. Mūsējo pretinieki – spēcīgā Somijas izlase, četrkārtējie pasaules čempioni, pēdējā čempionātā viņiem bronzas medaļas. Somi savu apakšgrupas turnīru aizvadīja vēl pārliecinošāk – ar 65 gūtiem un tikai diviem ielaistiem vārtiem! Arī šoreiz tomēr neizdevās “iekost” pretiniekam, piedzīvots zaudējums 3:11. Vienu vārtu guvums P. Trekšes rēķinā. Lai arī turnīrs noslēgts ar zaudējumu, galvenais uzdevums tika izpildīts, ceļazīme uz Pasaules čempionātu, kas decembrī notiks Malmē (Zviedrija), iegūta. Iepriekšējā čempionātā latvieši palika tūlīt aiz lielā četrinieka.