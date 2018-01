Pārkāpumus slimnīcā “Ainaži” tiesībsargs raksturo kā prātam neaptveramus, vērsīsies Ģenerālprokuratūrā

Foto: LETA Attēlam ir tikai ilustratīva nozīme

Bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Ainaži” konstatētie pārkāpumi ir prātam neaptverami, aģentūrai LETA norādīja tiesībsargs Juris Jansons, kurš saistībā ar atklāto arī plāno vērsties Ģenerālprokuratūrā. Jansons uzsvēra, ka sadarbībā ar Veselības inspekciju (VI) slimnīcā konstatēti rupji cilvēktiesību pārkāpumi. “Pārkāpumi ir prātam neaptverami, jo runājam par īpaši neaizsargātu sabiedrības grupu – bērniem,” uzsvēra tiesībsargs, piekodinot, ka situācija jārisina nekavējoties, lai pēc iespējas ātrāk bērniem tiktu nodrošināta viņu vislabākajām interesēm atbilstoša vide un terapija.

Ņemot vērā, ka pārbaudē konstatēti iespējami krimināla rakstura pārkāpumi, tiesībsargs vērsīsies Ģenerālprokuratūrā.

Veselības ministrijas (VM) valsts sekretārs Aivars Lapiņš pirmdien žurnālistiem sacīja, ka pārkāpumi saistīti arī ar ārstniecības personāla, iespējams, neatbilstošu rīcību saistībā ar pacientu fiksāciju. Viņš norādīja, ka tiek runāts par pārkāpumiem fiksācijas ilgumā un pārtraukumu apmēra.

“Tā ir dzīves realitāte, ka šajā ārstniecības procesā nevaram izvairīties no tā, ka bez medikamentozas ārstēšanas ir arī citas metodes. Tas ir pieļaujams, taču runa ir par to, cik lielā mērā tas notiek un kāds ir samērs, cik ilgi un vai tas atbilst Ministru kabinetā noteiktajām normām, un vai tas ir atbilstoši dokumentēts,” skaidroja Lapiņš.

VI sadarbībā ar Tiesībsarga biroju pārbaudē konstatējusi arī tādus pārkāpumus kā neatbilstības tiesību aktu piemērošanā, kas saistītas ar ārstniecības iestādes obligātajām prasībām un medicīnisko dokumentu lietvedību, skaidroja Lapiņš.

VM valsts sekretārs uz izmeklēšanas laiku no amata ir atstādinājis slimnīcas “Ainaži” valdes locekli Ilonu Balodi. Lapiņš norādīja, ka VM rīcībā ir pietiekama informācija, lai uz laiku atstādinātu Balodi, tomēr ministrija cer uz vadītājas sadarbību. “Mums galvenais ir nevis kādu sodīt, bet [..] – lai veselības aprūpe būtu atbilstoša noteikumiem, pacientu interesēm un kvalitātei,” sacīja Lapiņš.

VM pārstāvis norādīja, ka ministrijai aptuveni nedēļu ar Balodi notikusi dažāda veida komunikācija, tomēr tā neesot vainagojusies ar tādiem panākumiem, lai būtu iespējams izvairīties no slimnīcas vadītājas atstādināšanas. Balode esot informēta par to, ka ministrija bijusi “spiesta šādu ārkārtas soli spert”, turklāt viņa par šo soli bijusi informēta, pirms par to uzzināja plašāka sabiedrība.

Pati Balode aģentūrai LETA teica, ka aizvien nav iepazinusies ar attiecīgajiem dokumentiem, tāpēc nevar komentēt izskanējušās apsūdzības. Vaicāta, vai viņa zinājusi par pielietotajām metodēm, Balode to nedz atzina, nedz noliedza, izsakot pārliecību, ka terapijas laikā mediķiem varētu būt nācies ierobežot pacientu, taču tas noticis likumu ietvaros.

Slimnīcas darbības nodrošināšanai tās valdē uz laiku iecelts Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins, kuram uzdots iepazīties ar situāciju.

VI arī dots uzdevums veikt papildu pārbaudes citās psihoneirloģiskajās slimnīcās, īpaši koncentrējoties uz tiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti bērniem.