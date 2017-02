Pārkāpumi uz ceļa

Foto: Marta Martinsone - Kaša

Aizvadītā diennaktī Vidzemes reģiona pārvaldes teritorijā reģistrēta informācija par:

65 gadījumiem, kad iedzīvotāji pēc palīdzības vērsušies policijā vai konstatēts, ka noticis noziegums;

gadījumiem, kad iedzīvotāji pēc palīdzības vērsušies policijā vai konstatēts, ka noticis noziegums; 13 noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, tostarp 4 zādzībām no tirdzniecības vietas, 1 mantas tīšas iznīcināšanas un bojāšanas gadījumu;

noziedzīgiem nodarījumiem pret īpašumu, tostarp zādzībām no tirdzniecības vietas, mantas tīšas iznīcināšanas un bojāšanas gadījumu; 20 nodarījumiem pret sabiedrisko kārtību;

nodarījumiem pret sabiedrisko kārtību; 5 noziedzīgiem nodarījumiem pret personas dzīvību un veselību;

noziedzīgiem nodarījumiem pret personas dzīvību un veselību; 10 ceļu satiksmes negadījumiem, tostarp 1 ceļu satiksmes negadījumā cietuši 3 cilvēki;

ceļu satiksmes negadījumiem, tostarp ceļu satiksmes negadījumā cietuši cilvēki; 2 gadījumiem, kad automašīnas vadītājs pie stūres sēdies alkohola reibumā

gadījumiem, kad automašīnas vadītājs pie stūres sēdies alkohola reibumā 21 administratīvā pārkāpuma protokoli sastādīti par ātruma pārsniegšanu;

administratīvā pārkāpuma protokoli sastādīti par ātruma pārsniegšanu; 75 administratīvā pārkāpuma protokoli sastādīti par dažādiem pārkāpumiem.

Plašāk par reģistrētiem notikumiem Vidzemē informē Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Zane Vaskāne.

21.februārī pulksten 18:35 Alūksne novadā, autoceļa Litene – Alūksne 22.kilometrā, 1989.gadā dzimis vīrietis, vadot automašīnu OPEL ASTRA, neizvēlējās ceļa apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu, nobrauca no ceļa braucamās daļas un apgāzās. Ceļu satiksme negadījumā cieta automašīnas pasažieri, kāda 1987.gadā dzimusi sieviete un 1989.gadā dzimis vīrietis, nogādāti medicīnas iestādē.

22.februārī pulksten 1:25 Limbažos, Ozolaines ielā, nenoskaidrota persona vadot automašīnu RENAULT LAGUNA, kurai uzlikti citas automašīnas valsts reģistrācijas numuri, nobrauca no ceļa braucamās daļas un iebrauca grāvī, bojājot ceļa nomali. Automašīnas vadītājs pēc ceļu satiksmes negadījuma aizgāja no notikuma vietas, nepaziņojot par to likumā noteiktajā kārtībā. Policija šobrīd skaidro notikušā apstākļus un vainīgo personu.

21.februārī pulksten 17:03 Rūjienā, pa Brīvības ielu, 1979.gadā dzimis vīrietis vadīja automašīnu SUBARU bez jebkāda veida transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, būdams 1,23 promiļu reibumā.

21.februārī Burtnieku novadā, Rencēnu pagastā, pēc ugunsgrēka dzīvojamā mājā atrasts miris, kāds 1950.gadā dzimis vīrietis. Ugunsgrēka iespējamais iemesls – neuzmanīga rīcība ar uguni. Policijā par notikušo uzsākts kriminālprocess.