Pārkāpumi bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Ainaži” saistīti ar pacientu fiksāciju

Pārkāpumi bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā “Ainaži” saistīti ar ārstniecības personāla, iespējams, neatbilstošu rīcību saistībā ar pacientu fiksāciju, šodien žurnālistiem sacīja Veselības ministrijas (VM) valsts sekretārs Aivars Lapiņš. Ierēdnis norādīja, ka tiek runāts par pārkāpumiem fiksācijas ilgumā un pārtraukumu apmērā. “Tā ir dzīves realitāte, ka šajā ārstniecības procesā nevaram izvairīties no tā, ka bez medikamentozas ārstēšanas ir arī citas metodes. Tas ir pieļaujams, taču runa ir par to, cik lielā mērā tas notiek un kāds ir samērs, cik ilgi un vai tas atbilst Ministru kabinetā noteiktajām normām, un vai tas ir atbilstoši dokumentēts,” skaidroja Lapiņš.

Veselības inspekcija (VI) sadarbībā ar Tiesībsarga biroju konstatējuši tādus pārkāpumus kā neatbilstības tiesību aktu piemērošanā, kas saistītas ar ārstniecības iestādes obligātajām prasībām, medicīnisko dokumentu lietvedību, kā arī to, kādā veidā tiek ierobežoti jeb fiksēti pacienti.

Pēc Lapiņa paustā, to, vai pārkāpumi slimnīcā ir sistēmiski vai atsevišķu darbinieku pieļauti, rādīšot dziļāka pārbaude, jo par sistēmiskiem pārkāpumiem varot runāt brīdī, kad pārkāpumi bijuši ilgstoši.

Lapiņš norādīja, ka VM rīcībā ir pietiekama informācija, lai uz laiku atstādinātu bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ainaži” valdes locekli Ilonu Balodi, tomēr ministrija cer uz vadītājas sadarbību. “Mums galvenais ir nevis kādu sodīt, bet [..] – lai veselības aprūpe būtu atbilstoša noteikumiem, pacientu interesēm un kvalitātei,” sacīja Lapiņš.

VM pārstāvis norādīja, ka ministrijai aptuveni nedēļu ar Balodi notikusi dažāda veida komunikācija, tomēr tā neesot vainagojusies ar tādiem panākumiem, lai būtu iespējams izvairīties no slimnīcas vadītājas atstādināšanas. Balode esot informēta par to, ka ministrija bijusi “spiesta šādu ārkārtas soli spert”, turklāt viņa par šo soli bijusi informēta, pirms par to uzzināja plašāka sabiedrība.

Lapiņš norādīja, ka patlaban VI dots uzdevums veikt papildu pārbaudes citās psihoneirloģiskajās slimnīcās, īpaši koncentrējoties uz tiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti bērniem. Līdz šim VI veikusi gan plānveida, gan ciklveida pārbaudes, tomēr nedz VM, nedz VI nevarot izsekot līdzi katram ārstam, piebilda valsts sekretārs.

Slimnīcas darbības nodrošināšanai tās valdē uz laiku iecelts Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra valdes priekšsēdētājs Jānis Buģins, kuram uzdots iepazīties ar esošo situāciju.

Buģins uz izmeklēšanas laiku vadīs divas lielas ārstniecības iestādes, un Lapiņš norādīja, ka šāda situācija pieļauta tikai tāpēc, ka notikušais ir “ārkārtas situācija”, turklāt valsts sekretārs pārliecināts, ka Buģins spēs šos abus amatus apvienot. “Ārkārtas situācijā jārīkojas ar to, kas mums ir pieejams, un ar labāko, kas mums ir pieejams,” piebilda Lapiņš.

Trešdien, 31.janvārī, VM varēs informēt plašāk par citiem atklātajiem pārkāpumiem. VM sola darīt visu, lai nodrošinātu veselības aprūpi atbilstošu pacientu interesēm un minimālajām tiesību aktos noteiktajām prasībām.

VI lems par administratīvās pārkāpuma lietvedības sākšanu atbilstoši Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksa 45.1 panta pirmajai daļai, proti, par medicīnisko atzinumu sniegšanas, ekspertīzes vai veselības aprūpes pārkāpumiem. Tāpat VI izteiks rakstveida brīdinājumu slimnīcai par tās darbības apturēšanu atbilstoši Ārstniecības likuma 75. panta pirmajai un trešajai daļai. Proti, iestādei tiks izteikts šāds brīdinājums un vienlaikus sniegti ieteikumi, kā arī noteikts termiņš konstatēto pārkāpumu novēršanai.

Kā ziņots, Lapiņš uz izmeklēšanas laiku no amata atstādinājis bērnu psihoneiroloģiskās slimnīcas “Ainaži” valdes locekli Ilonu Balodi saistībā ar VI konstatētajiem pārkāpumiem slimnīcā, aģentūru LETA informēja ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.

22.janvārī Veselības inspekcija (VI) sadarbībā ar Tiesībsarga biroju veica ārkārtas pārbaudi bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca slimnīcā “Ainaži”. Izvērtējot medicīnisko dokumentāciju un saņemot ārstniecības personu mutiskus paskaidrojumus, pārbaudē tikuši konstatēti vairāki būtiski normatīvu aktu pārkāpumi.

Pati Balode aģentūrai LETA atsacījās komentēt savu atstādināšanu. Tāpat viņa apgalvoja, ka nezinot, kādi pārkāpumi ārstniecības iestādē pieļauti. Arī citi aptaujātie personāla darbinieki atsacījās komentēt notikušo.